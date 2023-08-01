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    认识 Vibranium Finance：首个多链生息稳定币 LSDfi 项目经过@zexprwire

    认识 Vibranium Finance：首个多链生息稳定币 LSDfi 项目

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    随着创新型 Lybra Finance 项目的硬分叉 Vibranium 的出现，去中心化金融 (DeFi) 的世界充满了兴奋。 Vibranium 拥有突破性的 LSDfi（流动质押衍生品金融）模型，旨在通过引入提供被动收入稳定性和 Lybra 协议的一系列升级功能的新范式来彻底改变 DeFi 行业。
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    vibranium via HackerNoon AI Image Generator
    tech-stories#vibranium-finance#multi-chain
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