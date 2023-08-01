认识 Vibranium Finance：首个多链生息稳定币 LSDfi 项目

香港，2023 年 8 月 2 日， / 随着创新型 Lybra Finance 项目的硬分叉 Vibranium 的出现，去中心化金融 (DeFi) 的世界充满了兴奋。 ZEX PR WIRE Vibranium 拥有突破性的 LSDfi（流动质押衍生品金融）模型，旨在通过引入提供被动收入稳定性和 Lybra 协议的一系列升级功能的新范式来彻底改变 DeFi 行业。 Vibranium 创新的核心在于其多链功能，使其成为第一个将跨链技术应用于其计息稳定币的 LSDfi 项目，由 LayerZero 网络提供支持。 这一战略举措通过优化跨多个区块链网络的平台功能来增强用户体验和安全性。 Vibranium 的多链方法改变了游戏规则，解决了 DeFi 用户面临的最重大挑战之一——各种区块链网络之间有限的兼容性和互操作性。 通过利用跨链技术，Vibranium 可以实现无缝交易，使用户能够更轻松地与来自不同区块链的资产进行无摩擦的交互。这种水平的灵活性和效率使 Vibranium 成为快速发展的 DeFi 领域的先行者。 Vibranium 产品的一个突出特点是其专有的稳定币 $vUSD，它在几个方面使其与竞争对手区分开来。 作为一种计息稳定币，$vUSD 为用户提供了极具吸引力的高 APY（年收益率），使他们能够通过持有的资产赚取被动收入。 该平台的跨链互操作性进一步增强了 $vUSD 的实用性，使用户能够轻松地在不同的区块链网络之间无缝移动其稳定币。 借贷协议的引入使 Vibranium 进一步领先于其竞争对手。虽然其他稳定币项目缺乏这一重要功能，但 Vibranium 使其用户能够使用 $vUSD 借出和借入资金。 这一新增功能为用户提供了大量增加资产和多样化投资策略的机会。 为了确保平台的安全和稳健，Vibranium 启动了一个持续的激励测试网，鼓励开发人员积极参与并发现潜在的漏洞。 5000 美元的 Bug 赏金奖励已经到位，为社区为平台的安全做出贡献提供了额外的激励。 此外，为了感谢早期支持者，Vibranium 推出了 $VIB 代币空投，激发了人们的热情和社区参与度。 Vibranium 团队由区块链技术和 DeFi 领域的领先专家组成，拥有推动行业创新的共同愿景。 他们致力于突破界限和探索新的可能性，从而创建了一个有望显着颠覆 DeFi 领域的平台。 随着 Vibranium 距离全面推出越来越近，投资者、开发者和 DeFi 爱好者热切期待该平台重新定义 DeFi 格局的潜力。 对被动收入稳定性、跨链功能以及 LayerZero 支持的多链功能的集成的重视体现了 Vibranium 对推动 DeFi 领域发展的承诺。 随着 DeFi 领域不断发展并成为金融的未来，Vibranium 站在最前沿，为创新、安全和用户体验设定了新标准。 凭借其富有远见的 LSDfi 方法和激励性测试网，Vibranium 的旅程才刚刚开始，加密社区屏息以待这个改变游戏规则的项目背后团队的进一步更新。 推特 ： https://twitter.com/vibraniumlsd 网站： https://vibranium.finance/ 中等的： https://medium.com/@vibraniumlsd 不和谐： https://discord.gg/BeJ6zX55dx