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    聚宝盆：下一代游戏赢得了 Web3 怀疑论者的支持经过@robcornucopias

    聚宝盆：下一代游戏赢得了 Web3 怀疑论者的支持

    2024/01/17 新歷史
    4m
    经过 @robcornucopias
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    ZH
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    太長; 讀書

    Cornucopias 通过将 AAA 品质的游戏玩法与区块链技术的突破性可能性无缝结合，重新定义了在线游戏的格局。本文深入探讨《聚宝盆》的迷人世界，探索其游戏机制、操控这款数字杰作的创新思维，以及让它与众不同的独特功能。
    featured image - 聚宝盆：下一代游戏赢得了 Web3 怀疑论者的支持
    web3 #web3-gaming #blockchain-gaming
    Rob Greig HackerNoon profile picture

    @robcornucopias

    Rob Greig

    Rob is Co-Founder and Co-CEO of Cornucopias

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