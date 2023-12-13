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    解锁 Web3 的未来：COTI 针对以隐私为中心的以太坊 L2 的雄心勃勃的计划经过@ishanpandey

    解锁 Web3 的未来：COTI 针对以隐私为中心的以太坊 L2 的雄心勃勃的计划

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    太長; 讀書

    COTI V2 旨在开创一个用户可以在区块链上进行交易和参与而无需担心暴露的时代。乱码电路是一种专门的加密技术，与现有的零知识解决方案相比，它具有无与伦比的效率。 2024 年第二季度发布开发网络的公告标志着一个重要的里程碑，标志着解决方案即将到来。
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    web3 #web3 #digital-commerce #layer2 #coti
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