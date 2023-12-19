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    解锁未来：Core 的种子抽象重新定义 Web3 钱包创建经过@ishanpandey

    解锁未来：Core 的种子抽象重新定义 Web3 钱包创建

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    太長; 讀書

    Core 以其革命性的种子抽象成为变革的先兆。与充满复杂种子短语的传统钱包创建方法不同，Core 引入了一种创新方法。这一突破性转变的关键在于 Core 无缝集成 Web2 方法的能力。通过采用 Gmail 和 Apple 登录等平台，Core 正在迎来一个可访问性的新时代。
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    web3 #web3-wallet-creation
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