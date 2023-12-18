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    解锁未来：AI 生成的 3D 模型经过@garagefarm
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    解锁未来：AI 生成的 3D 模型

    2023/12/18
    3m
    经过 @garagefarm 581 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    AI 生成的 3D 模型是由算法而不是人手制作的对象、环境或角色的三维表示。这些模型的范围从建筑设计到视频游戏中的角色，并且它们是动态的，允许逼真的运动和交互。艺术家和设计师与人工智能算法一起工作，将他们独特的风格融入到创作中。
    featured image - 解锁未来：AI 生成的 3D 模型
    machine-learning #ai #artificial-intelligence
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