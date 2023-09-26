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    Decrypt 推出 1000x：Degens 的首个忠诚度计划经过@chainwire

    Decrypt 推出 1000x：Degens 的首个忠诚度计划

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    太長; 讀書

    Degen Alley 拥抱加密货币和赌博社区“堕落”的一面。该计划提供两级会员资格，每级会员对应不同级别的福利。该网站将提供更多独特的内容，以及专注于德根文化的坦率播客“这次将有所不同”。
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