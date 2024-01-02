2.5 观看 HackerNoon 自制纪录片的理由

黑客们，新年快乐🎆 如果您还没有听说过...... HackerNoon 的原创纪录片 Web 2.5 现已推出流媒体！！！ 在这里观看 26 分钟的纪录片，只需 2.99 美元！ 两个半理由（明白了吗？）你应该观看 Web 2.5 一。怀旧： 让你回到更简单的时代。我们谈论的是拨号互联网、带有小旋钮的小屏幕，你必须转动旋钮才能找到正确的频道，以及令人讨厌的用户名！你要么确切地知道我们在谈论什么，要么会学习一些互联网的“古老”历史，这些历史显然现在对孩子们来说很酷。正确的？！？ 这部电影的结构方式 二。 web3到底是什么鬼？ 对于 web3 的看法似乎分为顽固的加密货币粉丝和不再支持的人群。这部纪录片拍摄于 2022 年 12 月，距离加密货币史上最糟糕的一年仅一个月，就像一个时间胶囊。它解决了 web3 的问题，同时对其未来持谨慎乐观的态度。不过这里没有剧透，所以你必须观看它才能了解我们对这一切的真实感受。 在最近的 HackerNoon 民意调查中，超过 200 票的投票结果显示， 最后..... 2.5.这是 ！我们希望一切都清楚。如果不会的话……好吧，你就先在这里学吧😂😂😂。 纪录片 生命太短暂，不能太认真对待自己！ 立即观看 Web 2.5 纪录片！ 观众对 Web 2.5 的评价... “ ”，作者：Norm Bond 揭开 Web 2.5 纪录片的面纱：探索互联网的未来 “ ” 作者：Daniel McGlynn Web 2.5 我们在哪里？ | HackerNoon 的电影 《 》作者：Eduador Prospero 关于比特币和“Web 2.5”，HackerNoon 的第一部纪录片 立即观看 Web 2.5 纪录片！ 我们希望听到您的评论， 来自 HackerNoon 团队的爱💚