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    2.5 观看 HackerNoon 自制纪录片的理由

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    太長; 讀書

    HackerNoon 的原创纪录片 Web 2.5 现已提供流媒体播放。这部纪录片拍摄于 2022 年 12 月，距离加密货币史上最糟糕的一年仅一个月，就像一个时间胶囊。它解决了 web3 的问题，同时对其未来持谨慎乐观的态度。现在就看吧！

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