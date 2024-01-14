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    表驱动的提示设计：如何增强软件开发中的分析和决策经过@davramenko
    355 讀數

    表驱动的提示设计：如何增强软件开发中的分析和决策

    2024/01/14
    8m
    经过 @davramenko 355 讀數
    tldt arrow
    ZH
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    太長; 讀書

    在这里我想重点介绍一种特定的人工智能提示——表格驱动提示。它们可以使软件开发中的工作流程和价值流受益。
    featured image - 表驱动的提示设计：如何增强软件开发中的分析和决策
    machine-learning #chatgpt #prompt-engineering
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