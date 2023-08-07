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    衡量权力下放经过@f1r3flyceo
    318 讀數

    衡量权力下放

    2023/08/07
    20m
    经过 @f1r3flyceo 318 讀數
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    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    我们赞扬国会挑战詹斯勒主席的主张，即除了比特币之外的所有东西都是证券。这种奇特的、技术上无知的意识形态是一种特殊的有害废话，它不仅伤害消费者。这已经造成专家人才严重外流，他们离开美国前往欧洲、中东和亚洲。我们希望帮助他们挑战稳健且面向未来的挑战。
    featured image - 衡量权力下放
    #decentralization#web3#regulation
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    @f1r3flyceo

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