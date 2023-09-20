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    虚拟宇宙即将到来，将改变工作的未来经过@zeeve

    虚拟宇宙即将到来，将改变工作的未来

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    太長; 讀書

    元宇宙提供了“存在感”，一个感觉真实的共享虚拟空间，而不仅仅是屏幕上的面孔。虽然处于萌芽阶段，但它为未来的可能性奠定了基础——在未来，远程工作不仅模仿而且增强了我们的物理工作空间体验。
    featured image - 虚拟宇宙即将到来，将改变工作的未来
    Illustrate a futuristic boardroom where humans and holograms are conversing via HackerNoon AI Image Generator
    futurism #metaverse #future-of-work
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