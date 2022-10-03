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    元界需要一个操作系统经过@metapunk
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    元界需要一个操作系统

    2022/10/03
    12m
    经过 @metapunk 1,584 讀數
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    太長; 讀書

    大多数元节讨论都是基于现有的基础设施和软件原则。我们正在基于集中式架构创建多个版本的软件堆栈。一切仍然在 Windows 上大声哭泣。我们需要一个真正去中心化的未来，我们需要编写 4 或 5 个去中心化应用程序，甚至其中一个是为未来开发的，或者一个是为虚拟世界开发的。

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