元界需要一个操作系统

如果你是像我这样的老 git，你会记得去报刊亭，拍下一些硬币，然后跑回家用手从计算机杂志的页面上将游戏编码成 Sinclair Spectrum 或 Amstrad CPC-464 in BASIC或机器代码，如果您（ ）幸运的话。 不 （如果你再大一点，你会记得组装和打孔卡，上帝爱你） 总是它不会第一次起作用，但对我们中的许多人来说，那是我们对软件工程或游戏开发的介绍。感觉就像计算机的黄金时代，发现将另一种语言的单词变成神奇的东西。 现在，坦率地说，我们大多数人都他妈的懒惰。 我们希望无代码或低代码平台为我们所有人做这件事，我们不想再学习困难的东西，从处理器或内存中提取每一点汁液，并 弄脏我们的手. 在尽可能低的水平上 我对自己说“也许这就是为什么我们需要一个用于元节的操作系统”。 无法解决的问题和烦恼是，大多数元宇宙讨论都是基于现有基础架构和软件原则的构建。我们正在创建基于集中式架构的多个版本的软件堆栈——一切仍然在 Windows 上等待大声呼喊。 当您查看 metaverse 和 web3 的景观和提议的组件时，您会得到如下所示的东西——我的意思是，他们甚至称其为操作系统，但它只是使用一些弯曲的正方形对疲惫的 Matthew Ball 博客文章的重新设计表示。 提出并支持 Open Metaverse OS，这是一套完全去中心化的工具和技术，而不是专为通过标准和 API 运行而设计的专有平台。 离群风险投资 我们创建了一个评估和询问元界的框架，以及一个基于用户中心和身份、数据和财富主权原则设计替代方案的工具包。 这很好，但它不是一个操作系统，所以你使用“操作系统”这个词的原因超出了我的理解。 The Outlier Ventures Frankenstack 为了发展元宇宙，我们需要许多新的工具和技术。它们将涵盖渲染、计算、XR、支付、工具、投影、体积压缩、AI、ML，应有尽有。这些工具的质量和功能将是构建什么以及有多少构建者的关键。但这些工具和技术所需的费率、它们锁定开发人员的程度以及它们限制消费者选择和竞争创新创造的方式也是如此。 随着对交换解决方案的需求增长，经济学往往会产生解决方案。例如，迪士尼的皮克斯将其通用场景描述 (USD) 文件格式开源，以帮助开发人员创建可互换的 3D 数据。然后，Nvidia 的 Omniverse 平台使用 USD 将来自 Maya、Houdini、Unreal、AutoCAD 等的资产连贯地整合到一个共享的虚拟环境中。 Epic 的 Twinmotion 平台还可用于从几乎任何 BIM 和 CAD 程序（如 Archicad、Revit、SketchUp Pro、RIKCAD 和 Rhino）导入模型，然后将使用机器学习和 AI 尽可能以一种方式升级和集成它们几分钟的事。 Matthew Ball — 交换、工具和标准 甚至 Ball 也不想弄脏他的手，他很满足于将尽可能多的现有软件堆栈扔到墙上，并希望 The Force 将这个应用程序银河系在一起。 如果你在网上搜索，就会发现有人创建和放弃了一个项目，但今天没有如此具体的东西，甚至没有被提及或支持过。 首先，如果您查看 ，没有一个适合或专门为虚拟世界或元节实现而编写。我们已经有了一个糟糕的开端——我们完全依赖于微软 Windows、苹果（ 操作系统、安卓甚至 Linux，所有这些都不是为真正去中心化的未来或我们需要编写的未来而开发的4 维甚至 5 维的应用。 现有操作系统列表 无论今天叫什么名字） （我的意思是，为 3D 和 编写操作系统已经限制了未来，因为您需要考虑 和 ——比如 ) “空间网络” 时间 多维虚拟机状态 Minecraft 中的 Minecraft 示例 在这一点上，我可能听起来很愚蠢，所以你可以在这里退出。 NewZoo 将一堆标志以令人愉悦的排列方式转储到图片中 我们今天拥有的是 Epic、Unity、NVIDIA、ARM、Valve、Facebook、亚马逊、微软、苹果……以及他们最终将收购和吞并的许多其他公司，以创建专门用于设计、构建和运行其版本的工具集元节。他们都将竞相创建一套看似开放的标准，但不想放弃他们的所有权意识。 构建元宇宙在很大程度上依赖于 Unity3D 和 Unreal Engine 等游戏引擎，但在未来几年，我们将看到越来越多的风险投资尝试将控制权从两三个主要解决方案中剥离出来。这也意味着每个版本的元宇宙将存在的平台也将开始分化——目前它们在 PC、移动和控制台上是可互换和可访问的跨平台，但将存在更复杂和潜在的专有世界，这将排除一个或多个平台并限制访问。 是的，API 是互操作性和在整个生态系统中使用工具的关键，但随着平台的竞争和碎片化，它不会成为灵丹妙药。 。 不会有一个包罗万象的元宇宙来统治它们 就像永远不会有一个单一的通用人工智能 一样。将有数百个元宇宙，分布在多种类型和类型的多元宇宙中，供人们互动、生活、开展业务和娱乐。更不用说个人拥有的版本了。 天网 但是，如果将来他们都坐在一个专门为我们想要实现的目的和愿景而构建的操作系统上呢？那么我们有哪些选择呢？ Linux 于 1991 年发布，Torvalds 花了大约一年的时间从头开始开发 Linux 内核，然后在其上进行构建，所以我们并不是不能从头开始开发全新的操作系统。 是用于元界开发的平台和 IDE，将元界扩展到下一代 Web 和移动。该公司在一份声明中表示，IDE 允许开发人员构建和部署“可互操作的、[基于标准的] Web 和 Web3 虚拟世界”。 槌球操作系统 它是一个多用户元界体验的同步系统。它允许多个用户在一个共享的分布式环境中一起工作或玩耍，并保证这个分布式环境对每个用户都保持位相同。 “Croquet 采用了一种从根本上新颖的方法，使这变得像编写本地代码或根本不编写代码一样简单。它有可能提供一种开放的、基于标准的前进方式，利用网络的力量来创建真正独立、可互操作的元界世界” 它是一个操作系统吗？没有它的声音。这是另一个带有一些标记的平台。它可能已经在一个常见的操作系统平台上。 事情变得稍微有趣了 . ( ) 是一个多参与者共享的虚拟世界在线平台。该平台是由 Hugh Perkins 和 Jorge Lima 于 2004 年共同创立的免费开源软件。 开源元界项目 开源元界项目 OSMP OSMP 松散地模仿了万维网，借鉴了现有世界（例如 Second Life、Active Worlds 和 There）的想法。该项目旨在生产一个用于创建流式 3D 世界的开源引擎，还可以将现有世界互连成一个开放的、基于标准的元界。 之所以创建 OpenSource Metaverse 项目，是因为存在对允许玩家自定义和创建自己的世界的虚拟世界的强烈需求，并且有大量开发人员追随。闭源虚拟世界已经存在，但我们需要一个灵活、可扩展的元宇宙引擎，并且我们可以在单个专有世界中无法实现的程度进行自定义。 如果您是第一次听说这个，您不会孤单，因为它几乎与之前构建开放和可互操作平台的其他尝试一样无处可去。 如果不出意外，这应该是一个预兆——因为如果平台都建立在错误的基础上，它们就不是前进的道路。创建一个开放的元界和去中心化网络的意愿和动力一直存在，但它仍然是一个空洞和支离破碎的梦想，因为基础层都是错误的。 例如，互操作性不是来自于在平台之间建立桥梁，而是来自于根级别，操作系统本身的深处。 Solipsis——不是一个操作系统，但它确实有一些有趣的东西 现在，虽然我们回到谈论另一个平台，但这个平台非常有趣—— . 唯我论 Solipsis 的核心目标是创建一个尽可能不受私人利益影响的虚拟世界，例如服务器所有权。为了实现这一点，它基于对等模型，而不是传统的服务器-客户端模型。此外，它旨在为用户在虚拟世界的各个部分中设计界面和内容提供更大的灵活性。 看哪，一个去中心化的元宇宙平台！ 即使使用多台服务器，集中式架构也无法产生真正可自我扩展的解决方案。事实上，当涉及到具有数千个连接客户端的超大规模应用程序时，客户端-服务器架构会导致令人望而却步的部署和维护成本。 另一方面，由于其自适应特性，P2P 网络覆盖已清楚地证明是强大服务器的有效替代方案。 因此，早在 2008 年，从基础设施的角度来看，Solipsis 就开始像构建去中心化和开放的元宇宙的更可信的尝试之一。 虚拟世界最初是空的，仅由最终用户计算机运行的实体填充。所有 Solipsis 节点在功能上都是平等的，不需要预先确定的基础设施。这尽可能消除了对世界内容或功能的任何限制。 就元宇宙平台而言，这很接近。 它还有一个定制的导航器或 ，这是在 Lamina1 的墙上专门讨论过的东西——一种为沉浸式网络构建的新元节浏览器。 浏览器 它仍然是一个平台游戏，但是当我不断掉进兔子洞寻找任何类似于操作系统本身的东西时，我开始看到可以构建在分布式操作系统之上的模式和线程，这意味着网络的下一次迭代。 信仰之跃进入空间网络 例如，Leap Motion 谈到了 ，但随着文章的继续，它详细讨论了 反而。 真正的 3D 操作系统 空间浏览器 因此，我们看到了平台、堆栈、API 和浏览器，但仍然没有任何类似于操作系统的东西。 在我的发现之旅中，有一篇关于基于网格的操作系统的好论文，例如， 本身。 网格操作系统 这里介绍的工作是迈向为网格架构提供广泛、灵活服务的网格操作系统的第一步。 但是对于到目前为止提到的所有工作，没有什么涉及必须从头开始构建，为新操作系统构建新内核。 看看这个，看看我们还有多少工作还没有开始 我的意思是，看看这张图，它他妈的很可怕，同时又是一个血腥的奇迹——如果我们要实现 web3 和元宇宙的承诺，这正是我们现在应该开始考虑的水平。 我还没有从 VC 那里读到任何关于在这个水平上进行投资的内容，因为他们知道这里没有立即的加密回报或 3 年 50 倍的策略。我们正在讨论开发开放且真正去中心化的网络所需的一组全新架构的基础级别。 这让他们感到害怕，因为这也意味着别的东西。 先有鸡还是先有蛋？ 或者，简单地说：应该先出现哪个——操作系统还是芯片？ 真正认真对待软件的人应该自己做硬件。 艾伦·凯，1982 Lamina1 使命宣言 它说明了即使 Neal Stephenson 的 Lamina1 白皮书也没有提到任何关于元节或 web3 操作系统的内容——这要么是一个巨大的疏忽，要么我只是个香蕉。当然，谁会想要对抗元宇宙的教父呢？真是亵渎神明！ 我的看法是，这些新尝试中的大多数都是由 20 到 30 年前的 OG 推动的，他们没有时间也没有耐心想要构建像新操作系统这样繁琐的东西，拥护它，等等为了采用，从中建立一个新的产业。 我们正在偷工减料，而这一最新版本的元宇宙感觉就像我们在 20 年前的第二人生中所拥有的一样。区块链是否为基础设施添加了一些额外的香料，或者 Fortnite 让每个人都充满期待，这并不重要，这还不足以拯救它。 考虑足够长的时间，它开始表现出一个问题。 我们正在编写基于我们现在可用的硅架构的软件。这造成了软件必须不断解决的瓶颈，因为这些芯片从来都不是为去中心化的未来而设计的。 就所有意图和目的而言，CPU 也可能意味着“集中式处理单元”，我们实际上需要一个 DCU——“分散式处理单元”。 但是，如果我们需要在所有方面都不同的东西来创建我们真正想要的元宇宙，或者免费的 Web3 并按照它应该构建的方式构建它呢？ 新软件的新硬件。 创造新型芯片仍然有钱——拿 例如，专门设计一种新型硅来加速机器学习和人工智能。如果为了创建一个真正开放、分布式和可互操作的元宇宙，我们还需要 Web3 以一种新型的硬件基础呢？ 图形核心 纯粹为分布式系统或去中心化网络构建的 CPU 或 GPU？ 例如，网格处理器不同于 GPU。多核 GPU 的优势在于能够并行计算大量数据（SIMD 数据并行），而网格处理器则能够让每个核心做不同的事情（MIMD，基于任务的并行）。您可以说网格处理器是多核 CPU。 纯粹为基于网格的内存配置而构建的内存。 ，例如，有类似这些方面的软件，但是如果我们在一个新的方向上稍微推动它们并开发新类型的 RAM 来配合它呢？ 榛树 IMDG 是内存中的版本 数据网格 ，除了集群的所有节点通常运行在同一个数据中心。这种本地配置是为了保持内存技术的预期高性能，因为在地理上远程计算机上数据结构的协调可能是一个瓶颈。 然后，我们是在编写支持它们的软件之前等待有人构建芯片，还是编写软件并等待开发硅片以利用它？ 我的意思是，我觉得这很有趣，乐高为其机器人 Mindstorms 高级玩具系列提供了一个血腥的嵌入式操作系统，但我们没有，甚至正在考虑一个预计会对未来产生深远影响的东西网络本身。 我很确定他们会这么说。 ** 但是，如果你看到我所看到的，如果你有我的感觉，如果你会像我寻求的那样去寻找……非常富有诗意的 V 先生，但说真的，如果你是一名软件工程师，这会在内心产生火花然后取得联系。如果你是一个看到长期游戏并相信 Web3 和元宇宙的投资者，那么你知道如何找到我。 因为相信我，无论是这一代还是下一代，在体验了 Roblox 中最新的̶b̶r̶a̶n̶d̶ 平淡无奇的产品后，都会有人无聊地坐在卧室里，并且将为元节编写新操作系统的第一行，这将重新定义网络的未来。 其余的，正如他们将说的，都是历史。 也在 发布。 这里