虚假信息即服务：内容营销的邪恶双胞胎

你厌倦了互联网上所有的 BS 吗？ 。廉价的虚假信息即服务活动现在很流行。威胁参与者可以针对任何人。 它即将变得更糟 利用假新闻谋取政治利益并不新鲜。 的是，现在任何人都可以在暗网上以低至 200 美元的价格购买这些服务。没错，只需 200 美元，您就可以针对您的目标发起专业的虚假宣传活动。 新 什么是虚假信息即服务 (DaaS)？ 虚假信息即服务 (DaaS) 是一种新的信息战模式，任何人都可以在其中购买假新闻和错误信息活动并在互联网上传播。 DaaS 是通过一个由专业巨魔、机器人和其他随时可供租用的在线操作工具组成的网络实现的。 DaaS 提供商让任何人——从政治运动到企业再到普通公民——都可以轻松且负担得起地发动信息战。您只需要一张信用卡和互联网连接。 借助 DaaS，恶意行为者无需制作虚假新闻报道——他们可以将工作外包给专业的虚假信息服务机构。这就像来自地狱的公关公司，旨在破坏声誉而不是建立声誉。 更可怕的是，这些服务正变得越来越复杂。 DaaS 提供商可以创建整个假新闻生态系统，包括网站、社交媒体账户，甚至视频片段——所有这些都旨在广泛传播他们的谎言。 它变得更糟。 这些活动非常便宜。因此，如果您以前认为互联网是错误信息的污水池，请稍等——情况会变得更糟。 这些活动可以实现什么样的目标？ 这些活动的目标可能会有所不同，但它们通常属于以下两类之一： 或 经济收益 声誉损害。 在经济利益的情况下，攻击者可能希望操纵股价或传播有关公司的虚假信息以压低其价值。 在声誉受损的情况下，攻击者可能希望破坏某人的信誉或造成尴尬。例如，他们可能散布有关个人或组织的虚假谣言，或发布通过违规获得的敏感信息。 想象一下，你是一个小企业主。您与供应商发生分歧，事情变得激烈，他们决定发起针对您的 DaaS 活动：他们制造假新闻报道说您的产品不安全并在互联网上传播。他们甚至可能会创建一个像您这样的虚假网站，并用负面评论填充它。而且由于这些服务变得越来越复杂，它们甚至可能会创建你说你从未说过的话的深度伪造视频。 当你意识到发生了什么事时，你的名声已经破灭了。可悲的是，您无能为力来保护自己。即使您设法追踪虚假信息的来源并删除虚假故事，损害已经造成。您的供应商可以声称他们与此无关 - 毕竟，几乎不可能证明他们这样做了。 这只是一个例子。 DaaS 活动可以通过多种方式将企业作为目标——从竞争对手到心怀不满的员工。 无论目标是什么，都有一项服务：深度造假、人工智能生成的假新闻、付费影响者活动以及老式的人造虚假故事都可以出售。 底线是：如果您在网上开展业务，您需要了解 DaaS 活动带来的风险。虚假信息是一种严重的威胁，而且只会在未来几年变得更加普遍。 DaaS 生态系统 DaaS 生态系统复杂且不断发展，因此难以追踪和应对。由于许多参与者位于监管很少或没有监管的国家，这一事实变得更具挑战性。 这是一个快速概述： 这些专业运营商制造假新闻和其他形式的在线虚假信息。它们通常位于法律宽松且监管很少的国家，例如俄罗斯和中国。 巨魔农场： 传播假新闻和其他形式的在线虚假信息的自动化账户。它们可以用来制造共识的虚假外表或压制不同的声音。 机器人： 发布旨在欺骗和误导的捏造故事的网站。他们经常模仿主流新闻网站以获得信任和信誉。 假新闻网站： 允许虚假新闻和其他形式的在线虚假信息传播的数字平台。它们包括 Facebook、Twitter 和 YouTube。 社交媒体平台： 可以利用拥有大量追随者的社交媒体用户来传播虚假信息。 影响者： 暗网是许多可以买卖 DaaS 服务的市场的所在地。这些市场是匿名的，执法部门很难追查背后的人。 暗网： DaaS 攻击剖析 根据趋势科技的说法，DaaS 攻击遵循类似的模式： 这可能是政治对手、商业对手，甚至是普通公民。 攻击者识别他们的目标。 。这通常是通过暗网上的市场来完成的。而且价格便宜。 攻击者聘请 DaaS 提供商传播虚假信息 据 曝光的一场中国宣传活动，虚假社交媒体账户的运营费用仅为每月 5,000 元人民币（约合 785 美元）。 《纽约时报》 引用趋势科技详细说明了 DaaS 活动的以下成本： Wired - ——2,600 美元 创建一个虚假的“名人”/影响者社交媒体账户 - 美元 诋毁一名记者——55,000 美元。 - 为期 12 个月的改变人们观点的政治运动——400,000 这些数字完全在许多中型公司的预算之内，而且价格越来越便宜。 DaaS 提供商收集有关目标的信息并分析目标受众。然后他们 （即要传播给目标受众的事实版本）并制定支持这个关键故事的背景故事。 DaaS 客户可以从选项菜单中进行选择：文章、博客文章、视频、社交媒体帖子、社交媒体帐户以及用于传播和放大消息的机器人、深度伪造的录音和深度伪造的视频片段。 侦察： 选择一个“关键故事” 虚假信息在社交媒体和其他数字平台上传播。 传递： 在小而活跃的支持者群体中进行有控制的、有针对性的宣传。 剥削： 目标是通过让目标受众自己积极宣传故事来实现持久性 持久性： 在建立关键和支持故事之后，攻击者将保持活动的突出。在此阶段，他们将评估指标以查看操作是否成功，并检查经验教训以帮助提高未来活动的成功率。 维持： 由于舆论的变化而选择或准备采取行动。例如，他们可以呼吁抵制特定公司的产品。 对对象的行动： ：分散公众注意力，让他们将注意力转移到另一个话题上，模糊所发生的事情并尽量减少内乱。 删除痕迹 为什么组织应该关心 DaaS 活动 虽然 DaaS 与假新闻和政治广泛相关，但现实情况是任何组织都可能成为 DaaS 攻击的目标。 这一点，该报告发现企业是 DaaS 攻击的第二大常见目标（仅次于政府）。 普华永道的一份报告强调了 出于多种原因，组织应了解 DaaS 活动： DaaS 活动可能会通过传播假新闻和其他形式的在线虚假信息来损害组织的声誉。这可能导致失去客户、投资者和合作伙伴。 声誉损害： 在辉瑞/BioNTech 疫苗的案例中就可以看到，假新闻导致两家公司的股价大幅下跌。 股价操纵： DaaS 攻击也可用于操纵股价。在辉瑞/BioNTech 疫苗的案例中就可以看到这种情况，假新闻导致两家公司的股价大幅下跌。 财务损失： 组织可能对虚假新闻和其他形式的在线虚假信息的传播承担责任。如果组织被认为是造成问题的原因，则尤其如此。 法律责任： DaaS 活动可能会通过用虚假信息淹没组织的系统来破坏组织的运营。这可能导致生产力和收入损失。 运营中断： 如何保护自己免受 DaaS 活动的影响 不幸的是，就像网络安全中的几乎所有东西一样，没有灵丹妙药。但是您可以采取一些措施来减少成为 DaaS 攻击受害者的机会，例如： 组织应评估其成为 DaaS 活动目标的风险。这包括评估组织的漏洞和潜在攻击者的动机。 评估风险： 组织应监控社交媒体以寻找 DaaS 活动的迹象。这包括寻找假新闻、篡改照片和录音。与公关和营销部门合作是这里的关键。 自动化社交媒体监控： 组织应鼓励员工报告他们在网上看到的任何可疑活动。这包括假新闻、篡改照片和录音。 鼓励员工报告可疑活动： 组织可以实施技术解决方案来保护自己免受 DaaS 活动的影响。这包括使用社交媒体监控工具和内容过滤器。 实施技术解决方案： 组织可以通过资助打击假新闻和其他形式的在线虚假信息的组织来支持事实核查工作。 支持事实核查工作： 组织应制定恢复计划，以防他们成为 DaaS 攻击的目标。这包括有一种方法可以快速识别和删除假新闻和其他形式的在线虚假信息。 创建恢复计划： 组织应传播有关组织及其产品和服务的准确信息。这包括使用社交媒体、新闻媒体和其他渠道来纠正虚假信息并建立强大的品牌声誉。拥有敏捷的公关和营销团队是这里的关键。 投资于声誉建设： 组织可以对参与 DaaS 活动的攻击者采取法律行动。这包括提起诉讼和与执法部门合作。 采取法律行动： 虽然没有万无一失的方法来防范 DaaS 活动，但采取这些步骤将有助于减少您的组织成为目标的机会。 为最坏的情况做准备 管理声誉是一项持续的努力，而虚假信息作为武器的兴起使其比以往任何时候都更加重要。不要等到你受到攻击才开始准备。积极主动并立即采取措施保护您的组织免受虚假宣传活动的影响。确保你有一个适当的计划，并且你的团队中有合适的人来执行它。