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    虚假信息即服务：内容营销的邪恶双胞胎经过@verasmirnoff
    2,443 讀數

    虚假信息即服务：内容营销的邪恶双胞胎

    2022/11/06
    8m
    经过 @verasmirnoff 2,443 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    你厌倦了互联网上所有的 BS 吗？它即将变得更糟。廉价的虚假信息即服务活动现在很流行。 利用假新闻谋取政治利益并不新鲜。新的是，现在任何人都可以在暗网上以低至 200 美元的价格购买这些服务。 管理声誉是一项持续的努力，而虚假信息作为武器的兴起使其比以往任何时候都更加重要。不要等到你受到攻击才开始准备。积极主动并立即采取措施保护您的组织免受虚假宣传活动的影响。确保你有一个适当的计划，并且你的团队中有合适的人来执行它。

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    #cybersecurity#privacy#identity
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    @verasmirnoff

    Vera Smirnoff

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    BP-Cyber

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