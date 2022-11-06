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    Steam 平台是终极仿真机经过@adrianmorales
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    Steam 平台是终极仿真机

    2022/11/06
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    经过 @adrianmorales 12,031 讀數
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    太長; 讀書

    掌上游戏一直以主机游戏从未有过的方式吸引我。随时随地享受游戏体验的概念对我来说非常新颖。这就像在你旅行的任何地方都带着一个游乐场。这就是为什么 Steam 甲板是我今年的第一要务。然而，Valve 强大的新掌机不仅可以轻松应对最新最好的游戏，而且还可以以最好的方式模仿过去的经典。
    featured image - Steam 平台是终极仿真机
    #gaming#steam-deck#emulation#valve
    Adrian Morales HackerNoon profile picture

    @adrianmorales

    Adrian Morales

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    Tatum Games-Gaming

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