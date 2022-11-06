Steam 平台是终极仿真机

手持游戏一直以控制台游戏从未有过的方式吸引我。随时随地享受游戏体验的概念对我来说非常新颖。这就像在您旅行的任何地方携带一个游乐场。这就是为什么 Steam 甲板是我今年的第一要务。然而，Valve 强大的新型掌上电脑不仅可以轻松应对最新最好的游戏，而且还可以以最好的方式模仿过去的经典。 作为一个也喜欢 的人，Steam Deck 因其易用性和多功能性而迅速成为我唯一的仿真站。与桌面版相比，在 Steam 平台上设置仿真是一件轻而易举的事，而且几乎总是可以正常工作。 复古游戏 此外，一旦您启动系统并进行仿真，您最终会感觉索尼和任天堂过去的掌上电脑梦想已经通过 Valve 的新型混合设备实现了。请允许我滔滔不绝地谈一谈 Steam Deck，并解释为什么我发现它是终极仿真机器。 Steam Deck 让模拟变得简单 尽管我很喜欢仿真，并且发现它是我们保存游戏的最佳工具，但设置它肯定会很痛苦。每个发布的控制台都有大量的模拟器，选择一个需要大量的研究、反复试验，而且只是成功的一半。 从这里开始，游戏玩家还必须找到正确的设置，阅读大量关于最佳渲染器的指南，然后如果游戏在动作开始时开始表现不佳，则配置正确的输入设置。对于任何只想玩一些老歌的休闲游戏玩家来说，模拟可能是一件令人头疼的事情。但这就是 Steam Deck 仿真让整个过程变得简单的地方。 什么是 Emudeck？ 进入 EmuDeck，这是最近记忆中最伟大的 之一，它是为 Steam 甲板定制的。 EmuDeck 允许用户下载程序，在其直观的安装过程中单击几个按钮，接下来您会知道，您需要准备好运行并配置到 Steam Deck 的每个模拟器。 仿真工具 从 Atari 2600 到 PS1 的所有东西都使用 RetroArch 前端进行配置，而 EmuDeck 还下载并配置复杂的仿真器，如 PCSX2、Dolphin、Citra 甚至 RPCS3 到您的系统。 EmuDeck 甚至下载了用于 Dolphin 的 PrimeHack，这是一个单独的分支，允许用户使用自定义控件来玩 。整个程序对玩家想玩什么以及他们想怎么玩都超级体贴。 Metroid Prime 当您想开始使用 Steam Deck 仿真时，不需要任何汗水、修补或挫折，我希望我多年前就有这个程序。该程序的 Windows 版本也在开发中，但目前，开始使用仿真的最简单方法是在 Steam 平台上。 将过去的手持梦想变为现实 自从 Microvision 于 1979 年发布以来，视频游戏公司一直在试图弄清楚如何让游戏的乐趣进入游戏玩家的口袋。到目前为止，最成功的游戏机是 Nintendo Game Boy、 和非常成功的 Nintendo Switch。 Nintendo DS 过去，Game Boy 和 DS 绝对致力于将游戏机品质的游戏带入掌机格式，提供大量 NES 和 SNES 端口，在某些情况下甚至提供 Nintendo 64 端口。但是，原始游戏总是有一些更改或妥协，因此它们可以适应手持格式和该格式的功率限制。 即使在今天，粉丝们还在争论哪个版本的“过去的链接”更好，或者花几个小时来分析最终幻想 GBA 端口的变化。所有这些争论都是因为移植过程对原始游戏所做的更改。 索尼进军手持市场 除了任天堂之外，最著名的尝试掌机游戏的公司是索尼，它在 2005 年推出了 PSP 和 PS Vita 游戏机系列。前提很简单：将 PS2 和 PS3 质量的游戏带到小屏幕上。 在某些方面，它成功了。 Sly Cooper 和 Persona 4 的 PS Vita 移植版在系统上看起来棒极了，尽管这些游戏是较老的游戏，但绝对可以在小屏幕上完全实现控制台质量体验。 然而，PSP 时代是艰难的。许多 PS2 到 PSP 端口接近于主机质量，但总是远远落后于原始体验。由于掌机的设计方案和外形尺寸， 有更多的加载屏幕，显着缩减的图形，以及一些严重的控制问题。 PSP 现在，距离最初的 Game Boy 发布已有 30 多年——在 PSP 发布后近 20 年——任天堂和索尼的掌上游戏机梦想通过 Steam 平台上的仿真完全实现。 Steam Deck 可以碾压您投入的所有 、NES 或 SNES 游戏。几乎所有 PS1 和 PS2 游戏都可以在系统上完美运行，这非常令人印象深刻，因为这些游戏往往在仿真中遇到更多问题。 Steam Deck 毫不妥协，它是您可能想要的所有经典游戏的完整版本，全部采用手持形式。虽然能够在 2006 年在 PSP 上运行 本来会非常酷，但到 2022 年，这个梦想仍然存在并且很好。 Nintendo 64 所有寂静岭游戏 更重要的是，似乎即使是索尼也将 Steam 甲板视为 PS Vita 的事实上的继任者，因为它已经为手持设备定制了最近的 PlayStation 端口，所有这些都经过甲板验证，并专门针对系统进行了一些额外的定制。 Steam 甲板仿真使其成为永恒的控制台 我当然在这里称赞了 Steam 甲板，但它并非没有局限性。作为一台与 类似的功率级别的 PC，它肯定不是目前市场上最强大的掌上电脑。最终，Steam Deck 将不再适合新游戏，这就是所有硬件的情况。摩尔定律在继续。但由于 Steam 平台上的仿真，这将在未来几年成为一个有吸引力的控制台。 PS4 只需购买 Steam 套牌，您就可以轻松访问整个 Steam 库。这已经是比任何人都希望在公路旅行、飞行或厕所上玩的更多的游戏了。但是，当您考虑仿真时，Steam Deck 上可玩的游戏数量会进一步增加。如果用户倾向于追踪它们，那么每一款 Nintendo、PlayStation 或 Dreamcast 的独家产品都可以在 Steam 平台上找到。 展望未来，可以肯定地说下一款赛博朋克游戏在 Steam 平台上的运行可能不会很好。然而，第六代及之前的每款游戏都将始终在这款出色的掌上电脑上完美运行，使其成为复古/仿真游戏玩家的安全购买选择。掌上游戏机的时代已经到来，对于旅途中的游戏玩家来说，这是一个光明的未来。 更多游戏： 10 款最稀有的 PS2 游戏以及它们为何如此难找 Nintendo Switch 上的 Omori 严重需要触发警告 一切都是随机的：擅长随机性的电子游戏类型