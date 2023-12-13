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    Apple 的 iOS 17.2 更新为 iMessage 带来了急需的安全改进经过@jonaharagon
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    Apple 的 iOS 17.2 更新为 iMessage 带来了急需的安全改进

    2023/12/13
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    经过 @jonaharagon 1,179 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    最新的 iOS 17.2 更新于本周发布，向公众带来了联系人密钥验证功能。这一功能于一年前发布，有望大幅提高 iMessage 的安全性。在这篇文章中，我将讨论为什么这种额外的安全性很重要，以及如何在手机上的 iMessage 中选择更高级别的安全性。
    featured image - Apple 的 iOS 17.2 更新为 iMessage 带来了急需的安全改进
    cybersecurity #cybersecurity #imessage #ios-17
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