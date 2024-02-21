Apple 客户将 Vision Pro 退回

Apple Vision Pro 的最初评论似乎令人失望。毫无疑问，我们正在谈论将现实世界体验与虚拟现实融为一体的突破性技术。





但苹果最初的成功却因高于平均水平的退货率而蒙上阴影，因为顾客退回了这款零售价约为 3,500 美元的昂贵产品。虽然退货很正常，但忠诚客户的高额退货就不那么正常了。





一些主要的抱怨是耳机太重、太笨重。前显示屏很重，头带增加了后脑勺的重量。





人们抱怨使用该产品后眼睛疲劳，一些顾客对有限和倾斜的能见度感到失望。





其他人则指出应用程序数量有限以及功能有限。虽然用户往往对产品的第一个版本更加宽容，但 Apple Vision Pro 的价格可能会削弱这种宽容的态度。对于这笔钱，人们期望更多的是高兴而不是失望。





佩戴 Apple Vision Pro 意味着用户基本上与周围环境隔绝了。在您周围有多个用户之前，除非您打算将自己与他人隔离，否则佩戴它几乎没有任何意义。基本上， 这是一种反社交设备。





使用耳机看电影很累，因为它很重并且对眼睛造成疲劳。 将其用于工作也不太有用，因为使用常规键盘、鼠标和屏幕更容易。





那么，需要改变什么？





首先，苹果必须找到一种方法让耳机变得更轻，也许是使用更轻的材料。其次，苹果需要添加更好的应用程序和更多功能。用户抱怨延迟，这个问题需要解决。第三，视线范围和视野需要改进，为用户在观看虚拟现实体验时提供更广阔的工作空间。第四，较低的价格点可能会鼓励用户更加宽容，并降低公司目前的回报率。较低的价格也可能意味着更多的人能买得起。反过来，这可能意味着更多的用户，减少孤立和反社会因素。用户越多越好。第六，苹果需要修复视觉效果，这样人们就不会感到眼睛疲劳。也许是应用程序和窗口出现的角度，或者可能是由于颜色和亮度。在这一领域进行更多的实验和测试可以解决这些问题。





总体而言，苹果公司拥有一款获胜产品。客户很大程度上对它着迷和满意，并给予了很高的评价。但是，就像任何新的突破性技术一样，需要进行一些额外的尝试才能消除怪癖并使其更加实用。

毫无疑问，这项技术即将实现，随着更多功能的添加，Apple Vision Pro 很可能会迎来其全盛时期，成为一款顶级产品，为寻求超越现实体验的人们打开新世界。