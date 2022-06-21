苹果称霸，Coinbase 有更多坏消息

在本周的科技公司简介中，苹果获得了第一名，Coinbase 排名第二，亚马逊排名第三，微软排名第四，特斯拉排名第五。





周一快乐！如果您庆祝六月节，我们希望您度过了充实的一天。除此之外，我们将直接进入本周的科技排名，所以没有有趣的介绍、俏皮话或独白。只是纯粹的技术优势。 😅





苹果 👑 在趋势兴趣激增 139% 之后，本周成为趋势第一。马里兰州一家苹果商店的工人在最能被描述为一个分水岭的时刻 投票加入工会 — 美国公司历史上的第一个工会，称为有组织的零售员工联盟，撰写了一份 信 致苹果首席执行官蒂姆库克要求公司负责人尊重员工的决定，不要使用任何资源劝阻他们。





苹果并不是唯一一家员工加入工会的大型企业。亚马逊和星巴克的员工 领导类似的努力 ，虽然通往工会的道路 不容易 .





在 更多坏消息 在 币库 🪙，美国最大的加密货币交易所宣布将 减少 员工人数增加 18% 左右 1,100 人 .本周排名第 2 的数字资产交易平台列出了其决定的多个原因，包括需要在快速变化的环境中管理费用。





加密市场目前处于 自由落体 以下几个主要行业参与者的问题，包括 三箭资本 和 摄氏网络 ，因此 Coinbase 的裁员并不完全令人意外，尤其是考虑到该公司 暂停招聘 并在几周前取消了报价。





目前尚不清楚这是否是一个 一次性事件 在 Coinbase 或者如果 更多裁员迫在眉睫 .





虽然 Coinbase 放开了人， 亚马逊 📦手头有不同的问题。一个 泄露的备忘录 声称到 2024 年，这家电子商务巨头可能会在美国招聘不到员工，这将影响这家在线零售商的服务质量和增长计划，以及其在在线零售领域的主导地位。尽管如此，它在本周 Hacker Noon 的技术排名上也并不落后，以 125% 的趋势兴趣增长，稳居第三。





你可以阅读一篇有趣的文章 这里 关于其他公司如何避免陷入与亚马逊相同的境地。





别处， 微软 🖥️ 排名第四。比尔盖茨的孩子出现在新闻中的原因有很多，包括决定关闭 Internet Explorer 26年后 并推出 微软卫士 ，一个新的应用程序旨在提供 一站式解决方案 满足客户的安全需求。





哦，公司正在测试 带来休闲游戏 也适用于团队。





最后但并非最不重要的， 特斯拉 🚗 排名第五。特斯拉汽车将被禁止进入中国沿海地区北戴河两个月，原因是 间谍问题 .北戴河是中国高级领导人夏季秘密会议的场所，他们在此闭门讨论人事变动和政策构想，国家安全机构已经开始关注车辆上安装的摄像头。





特斯拉汽车也与 变得更昂贵 由于通货膨胀和持续的全球供应链问题以及原材料成本飙升，哎呀！





无论如何，这是你的科技公司简介。如果您想实时关注这些排名，请随时关注 这里 .下周见。





和平！ ☮️