苹果称霸，Coinbase 有更多坏消息

周一快乐！如果您庆祝六月节，我们希望您度过了充实的一天。除此之外，我们将直接进入本周的科技排名，所以没有有趣的介绍、俏皮话或独白。只是纯粹的技术优势。 😅
苹果👑 在趋势兴趣激增 139% 之后，本周成为趋势第一。马里兰州一家苹果商店的工人在最能被描述为一个分水岭的时刻投票加入工会— 美国公司历史上的第一个工会，称为有组织的零售员工联盟，撰写了一份信致苹果首席执行官蒂姆库克要求公司负责人尊重员工的决定，不要使用任何资源劝阻他们。
苹果并不是唯一一家员工加入工会的大型企业。亚马逊和星巴克的员工领导类似的努力，虽然通往工会的道路不容易.
在更多坏消息在币库🪙，美国最大的加密货币交易所宣布将减少员工人数增加 18% 左右1,100 人.本周排名第 2 的数字资产交易平台列出了其决定的多个原因，包括需要在快速变化的环境中管理费用。
加密市场目前处于自由落体以下几个主要行业参与者的问题，包括三箭资本和摄氏网络，因此 Coinbase 的裁员并不完全令人意外，尤其是考虑到该公司暂停招聘并在几周前取消了报价。
目前尚不清楚这是否是一个一次性事件在 Coinbase 或者如果更多裁员迫在眉睫.
虽然 Coinbase 放开了人，亚马逊📦手头有不同的问题。一个泄露的备忘录声称到 2024 年，这家电子商务巨头可能会在美国招聘不到员工，这将影响这家在线零售商的服务质量和增长计划，以及其在在线零售领域的主导地位。尽管如此，它在本周 Hacker Noon 的技术排名上也并不落后，以 125% 的趋势兴趣增长，稳居第三。
你可以阅读一篇有趣的文章这里关于其他公司如何避免陷入与亚马逊相同的境地。
别处，微软🖥️ 排名第四。比尔盖茨的孩子出现在新闻中的原因有很多，包括决定关闭 Internet Explorer 26年后并推出微软卫士，一个新的应用程序旨在提供一站式解决方案满足客户的安全需求。
哦，公司正在测试带来休闲游戏也适用于团队。
最后但并非最不重要的，特斯拉🚗 排名第五。特斯拉汽车将被禁止进入中国沿海地区北戴河两个月，原因是间谍问题.北戴河是中国高级领导人夏季秘密会议的场所，他们在此闭门讨论人事变动和政策构想，国家安全机构已经开始关注车辆上安装的摄像头。
特斯拉汽车也与变得更昂贵由于通货膨胀和持续的全球供应链问题以及原材料成本飙升，哎呀！
无论如何，这是你的科技公司简介。如果您想实时关注这些排名，请随时关注这里.下周见。
和平！ ☮️