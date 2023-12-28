艺术科技初创企业为何失败：要避免的 5 个关键错误

根据 Fuelarts 的研究显示，2020 年至 2022 年是艺术科技行业最富有成效的时期。这并不奇怪，因为当大流行来袭时，艺术品零售商迫切需要现代技术解决方案。最新的燃料艺术 还表明，尽管存在经济、环境、地缘政治和其他不确定性，但该行业仍在不断发展。然而， 。即使是风险投资支持的。 德勤艺术与金融 学习 90% 的初创公司仍然失败 在本文中，我们将找出大多数初创公司未能成功的一般原因，然后将范围缩小到艺术科技领域。 初创公司为何失败 2021 年， 确定了初创企业倒闭的 12 个主要原因。他们之中： CB Insights 的公司面临财务挑战。 38% 缺乏客户需求。 35% 输给了竞争对手。 20% 因商业模式不可行而苦恼。 19% 的人 遇到了监管挑战。 18% 存在预算问题。 15% 人与不敬业的团队成员一起工作。 14% 的 由于时机问题失去了动力和市场份额。 10% 的产品平庸。 8% 人遇到了利益相关者之间的不一致。 7% 的 人有一个导致破产的支点。 6% 的 被烧毁了。 5%的人 尽管创建一家初创公司可能会带来回报，但无论在哪个领域，这个过程仍然伴随着某些风险。艺术科技也不例外。到目前为止，关于艺术科技初创公司的数据或研究少得可怜，因此我们通过在 10101.art 上开展工作并分析现有业务来创造历史。 我们的首要目标是加速艺术市场的数字化转型。我们知道，一家特定的初创公司甚至一家独角兽公司通常无法彻底改变整个行业。因此，我们有兴趣在我们的利基市场中看到更多成功的项目。为此，像我们这样的项目应该主要侧重于分析前人错误的原因和后果，而不是仅仅依赖成功案例。 失败的艺术初创公司。原因 如果没有现实生活中失败的艺术初创公司的例子，我们的研究就不会是有益的。最近，艺术科技初创公司几乎被认定为 NFT。因此，让我们来探索一些最臭名昭著但未能成功的 NFT 项目，并找出发生这种情况的原因。 NFT 初创公司 （前身为 Fractional）从一群投资者那里筹集了近 4400 万美元，但由于无法过渡到盈亏平衡的商业模式而关闭。该项目创始人安迪·乔利安 (Andy Chorlian) 表示，鉴于其财务状况和潜在市场条件，该项目将无法盈利。 Tessera 另一个 NFT 平台 在短短 2 年内筹集了 5000 万美元后关闭。该项目团队在今年夏天宣布了这一消息，其崩溃的原因是长期的熊市让 RECUR 的口袋烧了一个洞。 RECUR 财务问题也深深影响了马克·库班支持的 ，这是一个为 Web3 创作者提供的平台。该公司成功筹集了 1000 万美元的资金，但最终宣布由于充满挑战的市场条件和财务障碍而关闭。 Nifty's 网站 艺术初创公司最常犯的错误 是一群运营和创建了多家初创公司的专家。因此，我们不仅可以根据现有的研究，还可以根据我们自己的经验，强调初创公司行为中最常见的错误。 10101.art TEFAF 监事会主席、艺术科技初创公司 Artory 的创始人 Nanne Dekking 在 2018 年佳士得艺术+科技峰会上指出了这一点：“大多数初创公司都专注于他们的产品，忽视了艺术市场的需求。原因是他们不知道其真正的问题”。了解内部市场流程是创意成功的基础。因此，在提出一个想法之前，确保我的项目能够解决一个真正的问题至关重要。另外，在没有我独特的技术的情况下，对如何解决这个问题进行一些研究也不会有什么坏处。 初创公司未能实现产品市场契合。 不了解你的目标受众是一个重大错误，可能会破坏你的初创公司的成功。这种疏忽可能会产生连锁反应，导致产品或服务无法与目标受众产生联系，营销策略会浪费宝贵的资源，定价会阻碍您获取和留住客户，以及客户体验无法达到预期。这种缺乏了解还会阻碍筹款工作、人才招聘和业务扩张机会。 缺乏对目标受众的了解。 想法本身只是一次成功创业的起点。真正的挑战在于执行这个想法，将其转化为可行的产品或服务，并围绕它建立业务。执行力是真正的价值所在，也是初创公司脱颖而出的地方。与其浪费时间担心有人窃取您的想法，不如专注于将您的愿景变成现实。真正保护您的想法的唯一方法是使其成为现实，并围绕它建立成功的企业。 担心创意被盗。 一旦想到一个想法，团队就会立即开始创建第一个原型。这是人们容易犯的错误：塞满尽可能多的功能。经验表明，最好通过对 MVP 进行小规模迭代来逐步检验假设。 MVP超载。 许多初创公司将有毒的投资者引入他们的项目，他们试图以“上下级”的方式来运营项目。这种动态会抑制创新，扰乱团队士气，并最终阻碍初创公司的成长和成功。为了金钱而容忍不良态度是不值得的，但明智地分配所有者的股份却至关重要。我们建议尽可能长时间地坚持 3F（朋友、家人和傻瓜）概念。 跟上不合理的投资者。 最后的想法 我们的 平台使艺术爱好者能够获得著名艺术杰作的 NFT，从而赋予他们对这些永恒作品的所有权。尽管我们有崇高的愿望，但我们偶尔还是容易犯错误。虽然不完美是我们存在所固有的，但我们认识到并解决上述错误的潜在危险。 10101.art 然而，这并不意味着进入 ArtTech 不值得一试。初创公司的灵活性和转型准备度是其生存和发展的一些最重要的因素。不要害怕犯错误，因为这就是我们学习的方式。 准备好开始由区块链技术支持的艺术之旅了吗？探索 10101.艺术 平台，从班克斯的“地盘战争”系列开始，探索如何以一种新的、技术先进的方式成为艺术史的一部分！