臭名昭著的黑客 Bjorka 的 7 大泄密事件震惊了公众

谁不知道比约卡？这个身份不明的黑客受到了各政治精英和公众的广泛关注。 Bjorka声称他将印度尼西亚人民的人口数据和当权政治精英的个人数据收入囊中。 目前，政府仍在试图找出比约卡是谁。但是，黑客或侵入数据是属于犯罪领域的网络犯罪。 Bjorka震惊公众的行为清单 Bjorka 传播了一些数据。不仅是官员，他还拆除了来自公共和政府机构的数据。 数据在 Telegram 论坛或群组中流传。除了 Telegram，Bjorka 还提到了他的目标官员的几个 Twitter 账户。 但在上传了几条与州官员数据相关的推文后，Twitter 没多久就封锁了 账户。 @bjorkanism 那么，Bjorka 关注的官员和机构有哪些？以下是 Bjorka 透露的名称列表以及 Bjorka 入侵的机构列表： 1. Bjorka 揭露 J 准将之死 Bjorka 揭开了 Ferdy Sambo 案背后的名字。 Bjorka 通过他的新 Twitter 帐户 @bjorxanism 透露了 Ferdy Sambo 案背后的人可能是看守人。 在他最新上传的视频中，Bjorka 提到了一名警官的名字，他说他与 Ferdy Sambo 关系密切。 Bjorka 突然在 Twitter 上写道，对 Ferdy Sambo 的老板 Tito Karnavian 的反应表示好奇。他说铁托对J准将之死一事了如指掌。 由于上传传播，Tito Karnavian 的身份包括电话号码、电子邮件地址、家庭住址、NIK、KK 等。但另一方面，Bjorka 解释了他泄露官员数据的原因。 他说，他的使命是帮助有需要的人，包括帮助想要联系并询问他们的领导人的印尼人。所以至少他们可以感受一下当他们收到垃圾邮件时的感觉。 2. Bjorka 揭露 Munir Said Thalib 之死 Bjorka 将 Muchdi Purwopranjono 命名为谋杀人权活动家 Munir Said Thalib 的幕后黑手。 自穆尼尔于 2004 年 9 月 7 日去世以来的 18 年间，活动人士认为披露仍仅限于现场演员。 Bjorka 的说法还指出，穆迪不喜欢穆尼尔，因为穆尼尔非常直言不讳地透露，从 1997 年到 1998 年绑架 13 名活动家的肇事者是 Kopassus 的成员，即 Mawar 团队的成员。 Muchdi还利用前印尼鹰航飞行员Pollycarpus Budihari Priyanto杀死了Munir。这是因为众所周知，穆尼尔曾乘坐印尼鹰航飞往荷兰。 3. Bjorka 传播 Jokowi 的密信 Bjorka 还向 Jokowi 泄露了秘密信件，其中包括来自国家情报局的信件。 2022 年 9 月被盗的文件包括 679,180 条数据，容量为 40 MB（压缩）和 189 MB（未压缩）。 即便如此，Bjorka 并没有包括售价的细节。这种可能性证明了他之前在 Telegram 上的声明，他可以破解总统的数据。 4. Bjorka 泄露 Indihome 客户数据 2600 万 IndiHome 客户数据泄露并进入暗网。各种数据包含浏览历史记录，包括日期、关键字、域、平台、浏览器、URL 和位置。 Bjorka 声称从 2022 年 8 月的一次黑客攻击中获取了数据。 5. Bjorka 泄露 13 亿电话 SIM 卡数据 Bjorka 承认，他从通信和信息化部系统中获取了 sim 卡数据。他在 Breached 网站上上传了 200 万份印尼人的手机 SIM 卡样本数据。 泄露的数据包括人口识别号、电话号码、服务提供者或提供者的名称以及注册日期。内政部和移动运营商正在开展进一步研究，以确定数据泄露方面的差距。 6. Bjorka 泄露大选委员会数据 最近，Bjorka 还泄露了几项据称属于大选委员会的数据。来自 KPU 105M 上传的印度尼西亚公民数据库出现在 BreachForum 网站上。 Bjorka 声称拥有 105,003,428 亿印尼人口数据，包括 NIK、家庭卡、全名、出生日期、性别、年龄等。 7. Bjorka 泄露印尼政治精英的个人数据 Bjorka 甚至公开了印尼政治精英的个人数据，例如 Johnny G. Plate、Puan Maharani、Semuel Pangerapan、Erick Thohir、Luhut Binsar Pandjaitan 和 Denny Siregar。这些个人数据非常详细，从电话号码到疫苗历史。 Bjorka 在生日那天给通讯和信息学部长 Johnny G Platdi 打了个电话。除了说生日快乐，Bjorka 还附上了 Johnny 的一些数据。 该黑客还暗示社交媒体活动家 Denny Siregar 使用印尼税收中的钱。 同时，Bjorka 还上传了海事统筹部长 Luhut Binsar Pandjaitan 的个人资料。信息的形式包括 NIK、KK、地点、出生日期、父母、妻子、家庭状况和教育历史。 Bjorka 出售被黑数据 Bjorka 在网站上出售了被黑的结果。被黑文件的价格相对较低，只有 8 个硬币信用。用户可以在网站上以 8 欧元或约 12 万印尼盾的价格购买 30 个硬币积分。 买家只能通过交换加密货币购买。 Bjorka 还出售 SIM 卡注册数据。他以 50,000 美元或 Rp 左右的价格卖掉了它。 7.4亿。他只愿意接受比特币和以太坊的付款。 结论 直到今天，Bjorka 的行为清单仍在继续激怒公众。但是，考虑到社区和政治精英的私事继续受到关注，这些行动有利有弊。