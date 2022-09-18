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    臭名昭著的黑客 Bjorka 的 7 大泄密事件震惊了公众经过@dailyabay
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    臭名昭著的黑客 Bjorka 的 7 大泄密事件震惊了公众

    2022/09/18
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    太長; 讀書

    身份不明的黑客 Bjorka 泄露了印尼政治精英的个人数据。他还透露了 Ferdy Sambo 案和谋杀人权活动家 Munir Said Thalib 背后的名字。政府仍在试图查明他是谁，但黑客或侵入数据是属于犯罪领域的网络犯罪。这些数据在 Telegram 论坛或群组中流传，包括他的目标官员的 Twitter 账户。他说，他的使命是帮助有需要的人，包括帮助想要联系领导人的印尼人民。

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    #cybersecurity#hacker#bjorka#leaks
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