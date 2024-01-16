Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    自动化是否会使营销失去人性化？经过@deepikapundora

    自动化是否会使营销失去人性化？

    2024/01/16 新歷史
    5m
    经过 @deepikapundora
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    对自动化的滥用如何使营销互动失去人性的个人看法。
    featured image - 自动化是否会使营销失去人性化？
    tech-stories #marketing-automation
    Deepika Pundora HackerNoon profile picture

    @deepikapundora

    Deepika Pundora

    Founder @Ukti // Sharing actionable tips on content marketing for SaaS.

    Credibility

    react to story with heart
    AWS Security LIVE!

    相關故事

    Article Thumbnail
    生成式人工智能的真正代价是什么？
    Published at Jan 17, 2024 by itrex #generative-ai
    Article Thumbnail
    电子商务联合创始人骚扰 eBay 高管
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    COTI 和 Soda Labs 投资 2500 万美元隐私解决方案引领以太坊 Layer 2 革命
    Published at Jan 18, 2024 by ishanpandey #privacy-on-ethereum
    Article Thumbnail
    从无许可到激进：加密货币监管的演变
    Published at Jan 18, 2024 by obyte #cryptocurrency-adoption
    L O A D I N G
    . . . comments & more!