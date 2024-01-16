自动化是否会使营销失去人性化？

我开始思考自动化如何以拒绝和疏远人们的方式使营销和销售失去人性。当你将与人交谈视为数量大于质量的等式时，你就会得到这样的结果。当你没有以有意义的方式与观众相处，而是将他们视为对你来说不重要的美元符号的集合时，你就会得到这样的结果。 摘自 Jon Westenberg 的文章 ' ’让我反思了自己作为消费者的经历。 别再把我当作一坨屎了。 我最后一次注册时事通讯希望获得价值而不是被一系列销售信息轰炸是什么时候？我一直画着空白。然后我浏览了我的收件箱和 LinkedIn 邮件，明白了为什么乔恩感到如此沮丧。 附件A 当我什至没有打开他们两个月前发送的电子邮件时，他们就连续提醒我进行促销。 附件B LinkedIn 上的此类赞助信息绝对是最糟糕的。我和游戏的关系为零。我也不是工程师，也不是管理专业的毕业生。这是“喷雾和祈祷”方法的典型例子。 我相信您也经历过类似的伪装成营销传播的垃圾邮件泛滥。当然，也有例外。充其量，它们很容易被忽视。最坏的情况是，他们感到绝望和具有侵略性。 但即便如此，我也不会说自动化是非人性化的营销。我认为，一如既往，问题在于“从事”自动化的人们。 自动化营销互动在哪些方面会变得非人性化？ 营销的目的始终是引起受众对企业产品和服务的兴趣，从而真正从其销售的产品和服务中受益。 （ 强调“真正受益”部分） 但是，当一家企业选择左右向您发送垃圾邮件销售信息，而不关注您的实际需求时，那么这就不是营销。这只是将您简化为 CRM 中的数据点。 正如乔恩分享的他自己的经历一样，你只不过是一个销售目标。 沟通中缺乏同理心和细微差别是当今大多数营销感觉不人性化和通用的原因。因为大多数时候，事实确实如此！ 只是发送基于算法的预设响应并期望获得销售？你一定在开玩笑。 但作为一名内容营销人员，我可以理解使用精心定时的自动化通信的意图。如果做得好，这是收集客户数据并获得可呈现给利益相关者的可量化绩效见解的好方法。 此外，多项调查也证明了营销自动化的有效性。引用几句： 每花费一美元， 一般。 营销自动化回报率 %5.44 触发电子邮件（根据用户操作发送）有一个 比其他类型的活动。考虑到它们是如何同步和排队以反映用户旅程的，这是有道理的。 点击率提高 152%，打开率提高 70.5% 根据购买和浏览历史记录共享自动化、个性化的优惠可以将销售额提高 20%。 这看起来像是一个成功的司机，不是吗？难怪营销人员希望自动化客户旅程中的每个接触点。也就是说，我会对这些数据持保留态度。它并不总是描绘现实世界的更大或更全面的图景。 但正如我所说，营销自动化的真正问题是营销人员手中的（误）使用。这从来都与技术无关。 芬纳蒂说：“如果不是人民，那些该死的人民，总是会被机器缠住。”如果没有他们，世界将成为工程师的天堂。” ——库尔特·冯内古特，自动钢琴 个性化可以拯救自动化营销吗？ 多年来，营销人员一直宣扬自动化和个性化的结合是营销成功的关键。但不幸的是，个性化作为一个概念已经沦为<插入名字>策略。 *咳咳* B2B 营销人员 *咳咳* 那么，你知道我的名字和电子邮件地址吗？这并不意味着您有权向我发送垃圾邮件以进行快速通话。仅当您使用我的个人信息为我的生活增加价值或帮助我克服紧迫的挑战时，个性化才有效。 也就是说，我见过的一些营销自动化的最佳例子是在电子商务领域。 假设您将某些商品添加到购物车但没有结帐就离开了。两天后，您会收到一条自动消息，提示您购物车中的商品仍可享受 25% 的折扣 – 敦促您采取行动。你会怎么办？如果你和我一样，你可能会接受这个提议。 看？如果做得好，自动化交互可以推动收入增长。我觉得问题主要有两个方面： 我知道扩展营销自动化很困难。到目前为止，该技术缺乏对细微差别或上下文的理解。但肯定有方法可以细分受众并根据他们的独特需求定制信息。为什么你要继续开展带有通用信息的大规模活动？让我知道你关心我，这样才能从我这里得到生意。 糟糕的文案： 偶尔收到“商品促销”消息（就像我上面提到的那样）很酷。但一周中每两天发送类似的促销信息（个性化或其他方式）绝对不酷——只是堆积并占用客户收件箱中的存储空间。你只是给（潜在的）客户制造了麻烦。 频率不佳： 离别的思念 营销自动化是一项技术，旨在节省在收集数据、发送大量电子邮件等繁重工作中浪费的时间。然而，这并不意味着取代真正的联系和对客户需求的同理心。 忘记这一点的营销人员是销售失败的人。 作为 营销领域的知名人士、Your Brand Marketing 的首席执行官在题为“ ” 在 LinkedIn 上 – 本·贝克 为什么我讨厌营销自动化！ 人们并不觉得公司关心他们的问题，因为他们得到的是自动化的、人为的答复。人们不会因为收到一封自动回复电子邮件而感到更加忠诚，其中写着“谢谢您的电子邮件，有人会在 24-72 小时内回复您”。当不可能找到公司内部人员的联系电话号码时，人们不会感到自己是部落的一部分，因为公司认为人们在网上得到了更好的服务。