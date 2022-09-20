自信和谦虚会帮助你在编程面试中做得更好

我认为在提供编码面试建议时，我们经常在鞭打白板问题的死马方面做得很好。哎呀，这就是我将整个 奉献给的内容。虽然解决技术面试问题所需的 技能是必要的，但锻炼 技能也至关重要。 Boot.dev 硬 软 从高层次上看，您 希望在编码面试中表现出两种品质： 真正 信心 谦逊 让我们谈谈为什么这两个品质如此重要。 归根结底，公司不雇用人。人雇佣人。 公司是一个神话。如果您不相信我，请阅读“智人”一书。无论如何，关键是公司不会为自己考虑。公司是由人组成的，公司里的人不属于一个单一的蜂巢思维。 他们并不总是 符合公司的最佳利益。公司里的人在为公司赚钱的使命上松散地一致，但每个人都有自己的愿望、需要、痛苦和激励。 完全 当您走进（或登录）面试时，请记住面试您的人是 。如果他们决定雇用你，这不仅仅是因为你是候选人，他们认为你是公司的最佳选择。相反，这可能是因为您将： 人 节省他们的时间 让他们看起来不错 让他们的生活更轻松 建立他们的团队，赋予他们更多的权威和影响力 交付将确保他们下一次晋升的项目 一起工作很有趣 ETC 人们想雇用那些让他们的工作更轻松的人 这是 很重要的第一点。当你在面试时，你是在做推销。你实际上是在向面试官推销你的服务。您的面试官对您的技能 感兴趣，因为他们想知道雇用 会减轻他们的工作负担。你的面试官会想知道这样的事情： 信心 非常 您是否 我要一直牵着你的手吗？ 你会学习代码库并能够快速做出贡献吗？ 您是否为团队带来了新技能？ 您是否能够快速了解您需要了解但还不熟悉该角色的内容？ 雇用你会让我看起来不错吗？ 通过表现出自信和自信，你自然会减轻他们对你能力的许多担忧。当然， 的自信对你没有帮助——你需要真正了解你的东西！也就是说，一旦你了解了自己的东西，让自己进入积极和自信的心态会大有帮助。 虚假 我知道，我知道，说起来容易做起来难。也就是说，就像红莲拉甘的西蒙一样，你总是可以相信相信你的我： https://www.youtube.com/watch?v=7de0yAefMpE 人们雇用乐于合作的人 “自信”与自夸的傻瓜不同。当我说“自信”时，我是说你应该相信自己的能力，如果你不知道某事，相信你有能力解决它。 然而，能力只是难题的一部分。 保持有趣、积极的态度也 重要。请记住，面试您的人非常清楚，如果他们决定向您提供报价，他们将不得不与您一起花费 小时。他们希望团队中有一个有趣的人！ 很 数百 不要抱怨。你今天过得不好？对此我很抱歉，但把这个故事留到下次再说吧。 不要乱说你过去的同事。可以肯定的是，如果您与许多过去的同事相处不好，您可能就是问题的一部分。 不要提及你被解雇或被解雇。没有人会出于同情而雇用你。被问到时不要撒谎，但你不需要提出来。 对面试感到兴奋。玩得开心，并尝试放松。将编码问题视为有趣的挑战。 协作并使用包容性语言。在面试中解决问题时，请使用诸如“我们可以做 x……”或“我认为我们可以尝试 y”之类的词。它使您与面试官处于“同一团队”，并使您看起来像一个团队合作者。哎呀，他们甚至可能会更慷慨地提供提示和技巧。 保持谦虚 - 与无所不知的人一起工作并不有趣 让我们换个角度谈谈谦逊。正如文章标题所说，自信 谦逊很重要。自信向您的雇主传达了您可以帮助解决他们的问题，但谦逊在以下几个方面也有帮助： 和 谦虚表明你不是一个混蛋。和你一起工作会更愉快。 谦虚表明你会 并且学得更快。 受教 谦虚意味着你更愿意适应团队做事的方式。 你怎么能自信和谦虚？ 可以肯定的是，谦逊和自信似乎是一组相互矛盾的特征。我谨慎地选择了我的措辞；你应该有 ，而不是 。 信心 骄傲 一个自信的人相信他们能够做某事，或者至少他们可以解决。当他们发现他们实际上做错了什么，或者有更好的方法时，他们很高兴地改变了他们的方法。 相反，当一个骄傲的人知道他们以前没有做好某件事时，例如，也许他们收到了一些建设性的批评，他们会 接受。他们的感情受到伤害，他们变得固执；他们甚至可能拒绝承认他们错了。 亲自 要自信，但不要骄傲。 我如何“变得自信”？ 我没有一个好的答案，但这里有一些对我有帮助的事情： 确保你知道你的东西。学习硬技能。如果你至少一 能力，那么对自己的能力充满信心就会容易得多。 开始就有 练习面试！尽可能多地接受采访。不要期望在第一次面试中找到工作。在我得到第一份编码工作之前，我进行了大约 15 次面试。 意识到没有人知道一切。编程领域是巨大的。当你参加面试时，你不需要知道所有关于计算机的知识。 无论如何，我希望这对你的求职有所帮助 - 祝你好运！ 也在 发布 这里