自信和谦虚会帮助你在编程面试中做得更好

太長; 讀書

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解决技术面试问题所需的硬技能是必要的，但锻炼软技能也至关重要。从高层次来看，你真正想在编程面试中表现出两种品质：自信和谦逊。归根结底，公司不雇用人。人们雇佣那些乐于合作的人。不要乱说你过去的同事。没有人会出于同情而雇用你。