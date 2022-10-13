聪明的钱如何影响拉齐奥的价格

大家好，我又是亚历克斯了！ 今天我将开始对这段时间的热门项目和代币进行一系列的拉高抛售分析。系列的开始将是 全世界都在翘首以盼世界杯，粉丝令牌是价格暴涨的头号目标。 拉齐奥球迷令牌。 所以我们有了它——对拉齐奥的分析。 本文的目的是利用 分析 集群的性能以及该集群在 LAZIO 代币定价过程中的作用。 TokFlow AI Smart Money 首先，对于那些不熟悉加密空间和链上分析的人来说，智能货币是指具有不寻常行为的钱包，这些行为会极大地影响价格。它详细说明了他们持有什么以及他们将资本转移到哪里。简而言之，它是指交易或投资于被认为经验丰富、消息灵通或“知情”的加密货币实体。 访问 Smart Money 仪表板后，我们可以看到： 此图表显示了特定时间和价格范围内 Smart Money 集群的 LAZIO 买入/卖出量。您可能已经注意到， 每次 Smart Money 钱包大量买入/卖出时，代币的价格都会大幅上涨。 2021 年 12 月 4 日，Smart Money 的总 为 总 为 （买入大于卖出），导致代币价格从最低价开始上涨 到最高价 。第二天，Smart Money 继续 价值 将价格推高至 的最高点。然而， ，价格 美元。 例如： 买入价 10.35 亿美元， 卖出价 80.8 万美元 95.61% 3.85 7.6 买入 82.7 万美元的交易量， 8.59 卖出 超过 100 万美元 跌至 6.01 目前Smart Money从8月初到8月底的买卖量比较大，平均每周交易额 同时，价格也从最低的 。并且从8月底到现在，交易量有逐渐减少的迹象，每周的买卖价格 相应地，LAZIO的价格也逐渐降至 在70万到近100万美元之间。 3.3涨到最高的9.1 从300K-400K下降到只有60K左右。 5.4的最低水平。 因此，我们可以看到 Smart Money 钱包集群在 LAZIO 价格中的作用。投资者还可以依靠这个钱包集群的异常买卖信号来制定合理的投资策略。 为了更具体地了解每个 Smart Money 钱包的活动，我将在下面的屏幕截图中分析 MM 的最高买卖订单的 2 个仪表板。 根据这个仪表盘，最大买家的钱包集中在钱包 和 ，累积钱包；以及销量最大的钱包 ，称为倾销钱包。您可以在我们的 中查看每笔交易的详细信息。 0x53312c0d00adadb6cc217d6b9335a952c3064f4e 0xa26c6be0770a1c62df74e6195b774c50aa3fdeed 0x64c9768db394c38700b7fa425f91659c60038aae Smart Money 功能仪表板 Smart Money 仪表板的底部显示 Smart Money 钱包的资产价值百分比。从这个图表可以看出，LAZIO 交易量在超过 170 万美元的 Smart Money 钱包集群总资产价值中占比非常小（仅占 1.17%）。 虽然LAZIO对SM钱包集群的平均买入价为5.63，其平均卖出价为5.7，但Smart Money的利润率为负3.49%。可以推断，目前 Smart Money 钱包并没有持有太多的代币，至少钱包不会大量抛售。 Smart Money可能会进行调整以积累更多代币！ 这就是亚历克斯的观点，你呢？快来评论区分享吧！