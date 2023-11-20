太空治理：美国为负责任和可持续的地月探索铺平道路

您可以在这里跳转到 》的任何部分 《国家地月科技战略 。 执行摘要 美国将根据美国太空优先框架，领导世界负责任、和平和可持续地探索和利用包括月球在内的地月空间。地月空间是地球同步轨道之外但仍处于地球和/或月球引力影响范围内的三维空间区域，是人类活动的新领域，未来十年将加速各种努力。地月空间为推进科学、技术和探索提供了巨大的希望。人类在月球上的活动仍然对世界各地的人们有着独特的启发。地月空间提供了回答行星科学中许多最重要问题的机会、探索太阳系和太阳历史的机会、可以催化新一代射电天文学的无线电安静环境、太空经济增长的潜力，以及测试人类探索技术和操作的宝贵区域，以实现载人探索火星及更远的地方。美国在地月空间科学和技术方面的领导地位将支持所有航天国家和实体负责任、和平和可持续地探索和利用包括月球在内的地月空间。国家地月科学技术战略为实现美国在包括月球在内的地月空间领域的领导地位提供了愿景和首要科学技术目标。促进科学发现、经济发展和国际合作对于维持这一领导地位至关重要。该战略的主要目标是： 美国的技术努力始于对未来积极、广阔的愿景，并由高度多样化的科学和工程劳动力领导。月球是科学进步和潜在经济增长的驱动力。地月空间的研究和开发机会范围广泛，从空间科学的新发现到新地月技术的开发，再到了解空间环境对人类影响的新突破。 目标 1：支持研究和开发，以实现地月空间的长期增长。 国际科技合作可以促进和平，发展负责任的做法，并为新机构奠定基础，使人类和机器人能够在地月空间持久存在。新的国际合作还可以通过展示如何为包括发展中国家在内的所有国家的利益和利益开展活动，同时提高透明度并在登月者之间建立信任与合作，从而放大美国通过《阿耳忒弥斯协议》实现的目标地月发展的重要十年中的实体。 目标2：扩大地月空间国际科技合作。 空间态势感知是地月空间中所有运营实体实现透明和安全运营的必要基础。随着地月空间活动的增加，美国政府将定义新的空间态势感知能力的要求，包括相关的参考系统和数据共享方法。美国将追求新的具有成本效益的能力，同时根据需要改进现有能力。这一目标与为潜在危险小行星提供早期预警的努力具有协同作用。 目标 3：将美国太空态势感知能力扩展到地月空间。 通信和定位、导航和授时（PNT）是地月空间（包括月球轨道和月球表面）所有活动所需的通用信息基础设施。这一目标将确保为美国宇航局阿尔忒弥斯计划部署的基础设施也能帮助在地月空间建立一个合作和可持续的生态系统。通过可扩展和可互操作的方法实施所需的地月通信和 PNT 功能可以促进新的商业发展并降低进入壁垒，同时推进负责任和安全的航天实践。美国各部门和政府机构将利用和促进地月空间商业服务的使用。该战略将指导政策制定过程，并为各机构和合作者提供早期共同愿景，以协调地月活动。支持该战略的任何联邦资源或预算承诺将通过预算流程确定。 目标 4：通过可扩展和可互操作的方法实现地月通信和定位、导航和授时功能。 此内容最初于 2022 年 11 月在 上发布。 Whitehouse.gov 该内容已被分成几个小部分，每个部分都有独特的标题和人工智能生成的引导图像，符合 知识共享 3.0 的规定。