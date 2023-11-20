Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    太空治理：美国为负责任和可持续的地月探索铺平道路经过@whitehouse
    352 讀數

    太空治理：美国为负责任和可持续的地月探索铺平道路

    2023/11/20
    3m
    经过 @whitehouse 352 讀數
    tldt arrow
    ZH
    Read on Terminal Reader

    太長; 讀書

    美国的目标是领导对包括月球在内的地月空间进行负责任、和平和可持续的探索。该战略概述了主要目标：支持长期增长的研究和开发，扩大国际合作，扩展空间态势感知，以及实施可扩展和可互操作的通信和定位、导航和授时能力。重点是促进科学发现、经济发展和国际合作，以确保美国在地月空间的领导地位。
    featured image - 太空治理：美国为负责任和可持续的地月探索铺平道路
    tech-stories #space-governance #hackernoon-bn
    The White House HackerNoon profile picture

    @whitehouse

    The White House

    The White House is the official residence and workplace of the president of the United States.

    react to story with heart
    The White House HackerNoon profile picture
    by The White House @whitehouse.The White House is the official residence and workplace of the president of the United States.
    Read my stories

    Watch: Who Controls the Internet?

    相關故事

    Article Thumbnail
    Mario Cao 设计多链原生去中心化预言机的方法
    Published at Jan 16, 2024 by oraclesummit #blockchain-oracle-summit
    Article Thumbnail
    从无许可到激进：加密货币监管的演变
    Published at Jan 18, 2024 by obyte #cryptocurrency-adoption
    Article Thumbnail
    生成式人工智能的真正代价是什么？
    Published at Jan 17, 2024 by itrex #generative-ai
    Article Thumbnail
    什么可以阻止 23andMe 黑客攻击？
    Published at Jan 16, 2024 by hillpot #cybersecurity
    L O A D I N G
    . . . comments & more!