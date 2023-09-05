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    美国监管未能跟上加密行业的繁荣

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    太長; 讀書

    2019 年，全球加密货币交易总量估计为每天 640 亿美元。到 2021 年底，每日总交易量已达到约 3440 亿美元的峰值。所有加密货币的总市值从 2020 年的不到 2000 亿美元增长到 2021 年的近 3 万亿美元。
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    A scene involving U.S. lawmakers listening to a hearing by a company executive via HackerNoon AI Image Generator
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