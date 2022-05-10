美国机器学习工程师薪酬最高的 27 个城市

机器学习工程师开发的人工智能算法会随着时间的推移而改进。美国机器学习工程师的平均总薪酬为 120,555 美元至 397,710 美元。根据 Blind 上超过 500 万经过验证的专业人士的数据，这些文章按平均总薪酬（包括年现金工资、任何基于股票的薪酬或提供的现金奖金）显示了美国 27 个机器学习工程师或开发人员薪酬最高的城市.com。该国收入最高的城市是加利福尼亚州的门洛帕克。

机器学习工程师可能是一些最熟练的软件工程师。

机器学习工程师开发的人工智能算法会随着时间的推移而改进。简而言之，他们创建的程序随着时间的推移“学习”，这样他们就可以开始做出预测或自行运行。通常，机器学习工程师与数据科学家或数据工程师一起收集、分析和组织大量数据、机器学习模型和算法。

根据专业社交网络Blind 的数据，美国一名机器学习工程师的平均总薪酬为 120,555 美元至 397,710 美元。

根据 Blind 上超过 500 万经过验证的专业人士的数据，这些是美国机器学习工程师或开发人员平均薪酬最高的 27 个城市，包括年现金工资、任何基于股票的薪酬或提供的现金奖金。

1. 加利福尼亚州门洛帕克

平均总薪酬：397,710 美元

总薪酬中位数：343,000 美元

平均工资：181,573 美元

基本工资中位数：181,000 美元

2. 加利福尼亚州库比蒂诺

平均总薪酬：309,695 美元

总薪酬中位数：280,000 美元

平均工资：167,999 美元

基本工资中位数：165,000 美元

3. 加利福尼亚山景城

平均总薪酬：297,948 美元

总薪酬中位数：264,000 美元

平均工资：170,865 美元

基本工资中位数：165,000 美元

4. 加利福尼亚州帕洛阿尔托

平均总薪酬：295,648 美元

总薪酬中位数：246,500 美元

平均工资：158,279 美元

基本工资中位数：157,500 美元

5. 加利福尼亚州桑尼维尔

平均总薪酬：283,510 美元

总薪酬中位数：271,000 美元

平均工资：167,809 美元

基本工资中位数：164,150 美元

6.旧金山

平均总薪酬：278,618 美元

总薪酬中位数：232,500 美元

平均工资：163,015 美元

基本工资中位数：160,000 美元

7. 西雅图

平均总薪酬：272,939 美元

总薪酬中位数：240,000 美元

平均工资：155,545 美元

基本工资中位数：153,000 美元

8. 华盛顿州雷德蒙德。

平均总薪酬：262,500 美元

总薪酬中位数：179,500 美元

平均工资：150,125 美元

基本工资中位数：131,500 美元

9. 加利福尼亚州圣何塞

平均总薪酬：261,784 美元

总薪酬中位数：265,000 美元

平均工资：167,289 美元

基本工资中位数：161,500 美元

10. 加利福尼亚州圣马特奥

平均总薪酬：241,266 美元

总薪酬中位数：214,875 美元

平均工资：175,558 美元

基本工资中位数：171,500 美元

11. 加利福尼亚州圣克拉拉

平均总薪酬：240,871 美元

总薪酬中位数：222,000 美元

平均工资：171,114 美元

基本工资中位数：172,500 美元

12. 加利福尼亚州红木城

平均总薪酬：230,676 美元

总薪酬中位数：163,000 美元

平均工资：144,269 美元

基本工资中位数：130,000 美元

13. 洛杉矶

平均总薪酬：230,028 美元

总薪酬中位数：237,000 美元

平均工资：156,828 美元

基本工资中位数：155,000 美元

14.匹兹堡

平均总薪酬：217,804 美元

总薪酬中位数：214,000 美元

平均工资：152,136 美元

基本工资中位数：155,000 美元

15. 纽约

平均总薪酬：215,212 美元

总薪酬中位数：200,000 美元

平均工资：155,360 美元

基本工资中位数：157,500 美元

16. 华盛顿州贝尔维尤。

平均总薪酬：193,300 美元

总薪酬中位数：184,000 美元

平均工资：138,666 美元

基本工资中位数：134,000 美元

17.德克萨斯州奥斯汀

平均总薪酬：188,605 美元

总薪酬中位数：170,000 美元

平均工资：132,952 美元

基本工资中位数：125,000 美元

18. 圣地亚哥

平均总薪酬：179,736 美元

总薪酬中位数：160,000 美元

平均工资：137,315 美元

基本工资中位数：132,000 美元

19. 芝加哥

平均总薪酬：171,614 美元

总薪酬中位数：127,500 美元

平均工资：125,285 美元

基本工资中位数：127,500 美元

20. 俄勒冈州希尔斯伯勒。

平均总薪酬：168,808 美元

总薪酬中位数：173,657 美元

平均工资：126,166 美元

基本工资中位数：130,000 美元

21. 加利福尼亚州欧文市。

平均总薪酬：165,850 美元

总薪酬中位数：165,000 美元

平均工资：156,200 美元

基本工资中位数：165,000 美元

22. 华盛顿特区

平均总薪酬：164,388 美元

总薪酬中位数：165,000 美元

平均工资：145,277 美元

基本工资中位数：142,250 美元

23. 波士顿

平均总薪酬：161,540 美元

总薪酬中位数：150,000 美元

平均工资：136,597 美元

基本工资中位数：139,000 美元

24.俄勒冈州波特兰市。

平均总薪酬：151,250 美元

总薪酬中位数：165,000 美元

平均工资：126,000 美元

基本工资中位数：145,000 美元

25. 丹佛

平均总薪酬：139,500 美元

总薪酬中位数：134,000 美元

平均工资：129,166 美元

基本工资中位数：125,000 美元

26. 亚特兰大

平均总薪酬：124,758 美元

总薪酬中位数：123,500 美元

平均工资：110,115 美元

基本工资中位数：116,000 美元

27. 达拉斯

平均总薪酬：120,555 美元

总薪酬中位数：125,000 美元

平均工资：108,100 美元

基本工资中位数：113,500 美元

方法

Blind 在其平台上分析了美国机器学习工程师的基本工资和总薪酬。城市按平均总薪酬排名，包括基本工资和任何基于股票的薪酬或现金奖金。所有数据均由经过验证的专业人士在专业社交网络 Blind 上自行报告。

最初发表在Teamblind 的博客上