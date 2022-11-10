美国最奇怪的未解决电视黑客及其背后的故事

太長; 讀書

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1987 年 11 月，一名蒙面男子用一段可怕的视频信息打断了芝加哥的两家电视台。联邦机构一直在寻找肇事者，但 30 年来，他们始终无法弄清楚是谁干的。该事件声名狼藉，成为论坛和 YouTube 上被称为“怀俄明事件”的恐慌消息的基础。联邦通信委员会 (FCC) 希望跟进该事件，但调查陷入僵局。最终，该机构找到了几条线索，包括录像的位置。