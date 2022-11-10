美国最奇怪的未解决电视黑客及其背后的故事

1987 年 11 月， 事件之一发生在美国：有人用一段可怕的视频信息打断了伊利诺伊州的两家电视台。联邦机构一直在寻找肇事者，但 30 年来，他们始终无法弄清楚是谁干的。 最著名的电视入侵 随着互联网的兴起，该事件声名狼藉，成为论坛和 被称为“怀俄明事件”的恐慌消息的基础。 YouTube 上 双重黑客 1987 年 11 月 22 日，芝加哥体育评论员丹·罗恩 (Dan Roan) 报道了芝加哥熊队和底特律雄狮队之间美式橄榄球比赛的最佳时刻。这是当地 WGN-TV 晚间新闻之后的定期新闻广播，其中 Roan 主持了数百人。 晚上9点14分，记者从电视屏幕上消失了。 中断后，戴夫·罗恩被一个戴着 橡胶面具的男人取代，这是同名电影中的人工智能虚构电视角色。他身后的灰色屏幕也让我想起了净空秀。陌生男子扭动着身体，说着什么，但干扰让他很难听懂。 Max Headroom 30 秒后，WGN-TV 工作人员能够将信号切换到另一个发射器，Rone 又回到了空中。 “好吧，你可能想知道刚刚发生了什么。哈哈……我也是，”他告诉观众。 事件发生两小时后的晚上 11 点 15 分，一名蒙面男子闯入另一个芝加哥频道 WTTW 的电波中，该频道正在播放一集“神秘博士”。 “Max Headroom”大笑，嘲讽频道专家，手里拿着一罐百事可乐念可口可乐标语（节目中Max Headroom做了 ），最后脱掉裤子，他被一个挡板殴打。 可口可乐广告 广播入侵持续了半分钟。 WTTW工作人员试图切换信号，但值班工程师不在。完成了他的“表演”后，陌生的人从屏幕上消失了。 “神秘博士”系列继续。 长达 30 年的调查 一些看到蒙面男子的芝加哥人对此事件进行了幽默的处理。然而，WTTW 没有分享其立场。闯入后的第二天，该机构在联邦调查局的帮助下开始寻找入侵者。 “我想通知所有相关人员，最高罚款为 100,000 美元和一年监禁。有些人认为这很荒谬。但这非常严重，因为侵入电视台的信号是违反联邦法律的”——FCC 发言人菲尔·布拉德福德（Phil Bradford） 是，一个人或一群人在建筑物的屋顶上安装了强大的设备，拦截两个通信站之间的信号并传输它们的信号。还有一种说法是，Max Headroom 的视频是提前拍摄并通过工程师播出的。 调查人员的主要理论 一位参与调查的 FCC 官员告诉 ，肇事者不一定能进入电视台。黑市上的无线电设备很可能会干扰频道的电波。合适的位置和技术技能就足够了。 Motherboard 联邦通信委员会中央办公室希望跟进调查。尽管如此，他们在芝加哥的同事认为这件事更像是一个笑话，而不是真正的威胁。最终，案件陷入僵局，但该机构发现了几条线索，包括录像的大致位置。 出乎意料的是， 仍在继续。 25 年后，Reddit 上 对“ ”的搜索 Max Headroom 开始了他自己的调查。 1980 年代，他参加了当地黑客的匿名会议，在其中一个会议上，他遇到了一个名叫“J”的人。他不善交际，但他与一个名叫“K”的兄弟关系密切。两人都喜欢黑客和电子产品。 1987 年 11 月 22 日，据称“J”接近 Pogue 并说：“今晚 11 点观看 WTTW 频道” 芝加哥程序员鲍伊波格 2012年，波格试图联系这对兄弟，看看他们是否是“最大净空事件”的幕后黑手。但是，他们没有回复电子邮件和消息。 Reddit 指出，这位芝加哥程序员没有证据，他在 2015 年承认自己的理论是错误的。 Poag 继续寻找黑客，但从未提出新的嫌疑人。 互联网神话 芝加哥的电波黑客事件已成为美国最著名的事件之一。随着时间的推移，这个故事变成了神话，一些事实在“恐怖故事”中根深蒂固，其中最主要的是所谓的“ ”。 怀俄明州事件 这个神话出现在 2007 年冬天，也就是 YouTube 的早期。首先，Snopes 论坛上有一篇关于黑客入侵内布拉斯加州怀俄明州一个频道的电视广播的报道。据称在新闻广播期间存在干扰，然后出现了一个带有短语和人们“情绪”的启动页面。 斯诺普斯表示，在怀俄明州观看视频导致呕吐、幻觉、失眠和头痛。据称，居民前往医院抱怨无端恐惧。该论坛声称，警方调查显示，在闯入中使用了特殊的低频，导致人们发疯。 录音发布一周后，所谓的 ，后来扩展为完整的新闻发布视频。 黑客视频的第一个版本出现在 YouTube 上 结论 事实上，事件中没有人受伤。在芝加哥两个频道的两分钟播出时间中，这名身份不明的男子没有伤害任何人，而是成为最臭名昭著的电视黑客之一，从未被抓获。 我还建议您阅读： 2021 年 7 个最疯狂的财务故事：什么都不做 19 世纪的网络泡沫：苏格兰人如何出售假国家 俄罗斯游戏如何传播战争 如何使用量子计算机防止攻击 疯狂埃迪的疯狂崛起：80 年代的电子商店如何欺骗投资者