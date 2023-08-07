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    美国情报机构寻求识别大型语言模型安全风险经过@thesociable
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    美国情报机构寻求识别大型语言模型安全风险

    2023/08/07
    4m
    经过 @thesociable 420 讀數
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    太長; 讀書

    美国情报高级研究项目活动 (IARPA) 发出信息请求 (RFI)，以识别大型语言模型可能造成的潜在威胁和漏洞。 IARPA 的 RFI 目标是“***建立框架来对与 LLM 技术相关的漏洞和威胁进行分类和表征，特别是在其在情报分析中的潜在用途的背景下”
    featured image - 美国情报机构寻求识别大型语言模型安全风险
    #artificial-intelligence#llms#ai
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