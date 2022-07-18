网络钓鱼 101：网络钓鱼攻击初学者指南

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网络钓鱼是一种网络犯罪，其中冒充合法机构的个人或团体通过电子邮件、电话或消息联系受害者。目的是诱使受害者提供敏感数据，例如个人信息、银行详细信息、信用卡详细信息和密码。然后使用这些数据来识别重要目标并欺骗这些受害者。第一次网络钓鱼诈骗发生在 90 年代，人们冒充 AOL 管理员从受害者那里收集登录凭据，以便他们可以免费访问互联网。