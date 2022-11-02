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    网络安全难吗？如何找到自己的方式经过@jamesbores
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    网络安全难吗？如何找到自己的方式

    2022/11/02
    8m
    经过 @jamesbores 8,777 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    网络安全是一个巨大的、快速发展的领域，具有广泛的途径。新进入者的门槛很高，进入角色的竞争非常激烈，所需的技能比简单地学习渗透测试要广泛得多。虽然可以使用hard，但更好的描述是该领域具有挑战性和复杂性。
    featured image - 网络安全难吗？如何找到自己的方式
    #cybersecurity#security#tech-jobs
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    @jamesbores

    James Bore

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