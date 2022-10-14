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    网络安全意识月 - MacPaw 支持乌克兰经过@ChrisChinchilla
    552 讀數

    网络安全意识月 - MacPaw 支持乌克兰

    2022/10/14
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    经过 @ChrisChinchilla 552 讀數
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    太長; 讀書

    十月是网络安全意识月。 Hackernoon 从乌克兰之行中了解到了一些与网络安全相关的话题。本文着眼于一个免费应用程序，它可以识别与俄罗斯或白俄罗斯有潜在联系的应用程序。

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    #cybersecurity#privacy#ukraine
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