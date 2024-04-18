网络安全事件与 CEO 之间的惊人联系





想象一下，通过 SEO 带来的自然流量，一家企业蓬勃发展，收入可观。





但有一个隐藏的威胁——网络安全——就在眼前，它可能会耗尽你所有的收入，甚至让你破产。





说实话，许多企业可能正处于这种想象的境地。





原因如下！





比较 埃森哲的网络安全调查结果 和 Clutch 的 SEO 研究 ，很明显，企业优先通过 SEO 来提高销售额，而不是网络安全，只有 35% 的企业保护其数据。





现在，您正在考虑如何结合这些元素来实现您的企业的增长。





这样想想：





SEO 专注于通过自然流量提高业务知名度，而网络安全则优先考虑业务保护和客户信任。SEO 和网络安全，你愿意放弃哪一个？





绝对没有！





在本文中，我们将揭示 SEO 与网络安全之间的交集，解释平衡两个实体对于实现企业所需的数字可见性的重要性。





那么，让我们开始吧！









网络安全在SEO中的作用





正如 SEO 对于网站的可见性至关重要一样，网络安全也是如此。





看一下这个：





网站安全是 Google 的排名因素之一。在其文档中，Google 优先考虑人们访问网站时的数字安全。这意味着 Google 更有可能将具有良好用户体验的安全网站排名高于没有良好用户体验的网站。





根据 谷歌 ，





在 SEO 中实施网络安全有助于网站提高排名、推动自然流量、增加转化率并帮助企业发展。





换句话说，如果不考虑融入网络安全实践的 SEO 策略，可能会让企业陷入困境，甚至导致破产。





影响 SEO 的常见网络威胁

恶意软件

恶意软件是旨在损害用户计算机、网络或服务器的恶意软件。黑客经常在发现可能的漏洞时将恶意脚本和代码注入网站。





一旦黑客可以访问网站的代码，他们就可以注入恶意的 Javascript 代码，将用户重定向到另一个网站、复制您的网站或窃取有价值的信息。





2021 年，有记录以来最广泛的恶意软件攻击之一是针对美国最大的燃油管道之一 Colonial Pipeline Company。





这次袭击导致该企业停工五天，导致燃料短缺，油价大幅上涨。据 TechTarget 新闻 此次威胁是由于一名员工在其他地方使用的 VPN 账户密码被泄露而发生的。这种情况导致网站关闭，从而导致业务无法访问。

网络钓鱼





网络钓鱼是一种网络安全威胁，其目的是窃取用户数据，诱使用户相信信息来自合法来源或他们熟悉的来源。这是黑客可能利用的另一种网络安全威胁，可破坏业务运营和声誉。





工作原理如下：





黑客可能会模仿您的网站，并在您不知情的情况下将其用作网络钓鱼攻击的来源。当这种情况发生时，受害者可能会将您的网站标记为滥用行为并将您的网站列入黑名单，这可能会导致您的业务突然停止。





由于网络钓鱼是最常见的网络威胁，其发生率持续增长，企业必须确保采取适当的安全措施以防范网络钓鱼。





根据 Stations 的研究 关于网络钓鱼，

DDoS 攻击

DDoS（分布式拒绝服务）攻击是一种互联网安全威胁，攻击者使用虚假的互联网流量轰炸服务器，以阻止真实用户访问网站或服务。





黑客通常发起 DDoS 攻击来破坏网站，从而导致企业失去其数字资产——网站。





DDoS 的一些常见迹象包括网站速度突然下降、对特定页面或端点的请求异常增加、流量出现奇怪模式等。当所有这些情况发生在某个网站上时，Google 机器人和实际人类可能会难以访问该网站。





想象一下由于客户无法访问您的网站而损失数千美元会是什么样子。

当网站遭到黑客攻击时会发生什么？

被黑客入侵的网站就像一个被病毒感染的社区。病毒不仅会影响网站，还可能蔓延到其他方面，例如客户数据、企业声誉等等。





企业可能不会很快注意到网络威胁的影响，但有一些迹象需要注意。





那么，网站被黑了的迹象是什么呢？





以下一些因素可能表明某个网站正遭受攻击。

停机时间

当网站不断出现宕机时，可能值得调查根本原因。这是因为攻击者可能会通过 DDoS 攻击来侵犯您的网站。





停机可能会对企业造成毁灭性打击，因为客户需要访问您的网站进行购买，这会导致您瞬间损失数百万美元。





这通常是企业在竞争激烈的数字世界中可能遇到的最可怕的噩梦。

域名劫持

域名劫持可能看起来像是光天化日下抢劫您的所有商业资产和投资。





想象一下，您拥有一个已建立很高的权威性并在 Google 上排名靠前的域名，但由于错误或网络安全疏忽，您却无法将这种数字资产访问权交给黑客。





这是一个令你暗自恐惧的可怕场景。





最近，2022 年 5 月，Minecraft 服务器 Hypixel Network 遭到黑客攻击，Hypixel Studios 拥有的所有域名被盗。这是一家拥有超过 1000 万活跃用户的企业。





在他们的 推特









这并不是为了吓唬您作为企业主，而是为了帮助您理解为什么网络安全实践与您可能投资的所有 SEO 策略密切相关。

404 错误

HTTP 错误 404（未找到错误）通常表示网页已被移除/删除，并且无法在网站服务器上找到。





出现 404 错误是向 Google 发出信号，表示某个页面不再可用。但是，如果 404 错误数量巨大，并且影响到您网站上尚未删除的重要页面，则可能会造成严重问题。





谷歌 谨慎使用 404 错误时，攻击者可以理解，但当它们开始影响您网站上的用户体验时，它可能会影响您网站的 SEO。在许多网络威胁中，攻击者可能会删除您网站的所有文件，从而导致大量 404 错误。





检查您的 Google 搜索控制台和日志文件可以帮助您调查错误并了解它们是否由您网站上的恶意活动导致。

错误的 Google 更新/处罚

每当某个网站遭到黑客攻击时，Google 可能会停止向该网站发送流量，从而导致自然流量下降。这是因为 Google 优先考虑用户使用互联网时的安全。





如果您是网站所有者，并且您的网站的自然流量突然下降，这可能是因为您的网站受到了错误的惩罚或受到了 Google 算法更新的影响。





《数字状态》主编巴里·亚当斯曾经强调 网站上的事件状态 他与谷歌在网络攻击后被错误处罚的事件密切相关。通过这件事，他得出了以下结论：

他建议网站所有者确保安全措施，以免成为网络攻击的受害者。

浏览器拒绝名单

一般来说，黑名单或拒绝名单是一种安全措施，旨在阻止或拒绝列入名单的实体访问。





Google 的安全第一措施， 安全浏览 ，采用黑名单机制识别并阻止恶意网站被互联网用户访问。





如果您的网站由于网络威胁的侵扰而被永久标记为不安全，这可能会导致声誉受损、参与度低和流量下降。

网站文件丢失

一些网络攻击是为了窃取网站的关键资产而发起的。





当黑客访问您网站的 SSH（安全外壳）或 FTP（文件传输协议）服务器时，他们可以修改或删除您的网站文件和数据库数据，从而导致大量错误。





例如，如果某个网站遭受勒索软件攻击，网站所有者只有在支付赎金后才能访问网站数据。

即便获得了被盗文件的访问权，企业仍经常遭遇身份盗窃或网站文件被盗用。





品牌网站受损可能会影响品牌形象。而在 SEO 中，品牌形象会影响流量和转化。

名誉受损

企业声誉的损害包括失去客户和投资者的信任、媒体的负面报道等等。





想象一下，攻击者利用您的网站被黑而获取您的企业信息进行网络钓鱼诈骗。他们甚至可能模仿您的企业，诱骗人们泄露其机密信息。





声誉损害的修复成本很高，您需要保护您的数字资产免受损害。





网络攻击的一个典型例子是 索尼影视娱乐公司 2014 年遭受的网络攻击 该公司的数据遭到泄露，包括未发布的影片、机密电子邮件以及员工的个人信息。该公司花费了数百万美元来修复损失。

网络安全与 SEO 相互交织

网络安全与 SEO 一样，范围很广。然而，两者却有独特的交集，因此两者的结合对企业成功至关重要。





网络安全的某些元素有助于 SEO，而 SEO 的某些方面有助于网络安全。

在下一部分中，我们将研究网络安全元素及其对 SEO 的影响，反之亦然。

安全的服务器配置和 SEO

服务器是一种使用 HTTP（超文本传输协议）来存储、处理网页并在互联网用户请求时向其呈现网页的系统（软件或硬件）。





它是网站和互联网之间的桥梁，将您的网站与目标受众连接起来。





维护服务器的安全措施对于防止黑客篡改服务器至关重要。从 SEO 角度来看，服务器会影响网站的性能、速度和可抓取性。

SSL/TLS 证书、HTTPS 和 SEO

SSL、安全套接字层或 TLS 和传输层安全证书是用于在互联网和服务器之间建立安全连接的数字数据文件。SSL/TLS 证书和 HTTPS 协议可以保护数据、建立信任并改善 SEO。





当网站使用 HTTP 而不是不安全的 HTTP 时，Google 会优先考虑这样的网站并在 SERP 上对其进行排名，从而为 SEO 带来更多的网站流量。

网站速度、性能和网络安全

优化网站速度和性能对于 SEO 来说至关重要，这样才能提供良好的用户体验并在 Google 上获得良好的排名。





谷歌明白人们 关心浏览快速的网站，使他们优先考虑页面速度作为移动设备和桌面设备上的排名因素。





当您利用 SEO 来实现具有良好用户体验的高性能网站时，这最终有助于减轻基于性能的网络威胁（例如 DDoS、勒索软件等）的影响。

移动友好性、响应能力和移动安全性

根据 GS 统计，到 2024 年，59.91% 的互联网用户使用移动设备浏览网页。





来源： GS





随着移动设备的普及，建议企业优化其网站，使其更适合移动设备并提高响应速度。这样做将有助于网站访问者在移动设备和桌面设备上获得良好的用户体验。





同样，谷歌使用网站内容的移动版本进行索引和排名，使移动友好性成为排名因素。





根据他们 ，

因此，使用移动设备访问网络的用户越多，企业就越会针对 SEO 进行移动友好性优化。





同时，这些实践有助于实现移动安全实践，例如多因素身份验证 (MFA)、强密码策略、HTTP 等等。

如何确保网络安全与 SEO 策略协同发挥作用

安全是人类的基本需求，当人们使用互联网时，安全依然适用。因此，网络安全在企业早期就至关重要。





为了确保您不是独自追求业务发展，请确保同时优先考虑安全性。





那么，你从哪里开始呢？

将技术 SEO 战略性地规划到您的 SEO 流程中

SEO 是一种业务增长过程，使用关键字研究、链接建设、内部链接、技术 SEO 等为搜索引擎优化网页。





许多企业都希望创建更多内容或网页，以促进品牌发展。在这样做的同时，还要规划技术 SEO。





技术 SEO 范围很广，但有些方面可以帮助您发现以网络安全为重点的元素，从而增强您的网站性能并确保您的网站安全。





这些元素包括：





检查网站漏洞

检查过期的插件

检查过期的主题

确保内容安全策略 (CSP) 能够有效抵御 XSS 攻击

检查 HTTP 或带有 HTTP 的页面





当您持续监控网站的技术 SEO 时，您将能够快速识别可能预示网络威胁的错误。目标是识别最早的警告信号并迅速采取行动。





在技术审核期间检查 Google 快讯和 GSC 通知以获取更新。您还应该检查网站代码中是否存在奇怪的 JavaScript 代码、错误消息和奇怪的弹出窗口。





此外，使用 Ahrefs 和 Majestic 等 SEO 工具来检查您的反向链接配置文件，以追踪来自 SEO 垃圾邮件发送者的垃圾反向链接。





Google 提供了一份清单来帮助您确定您的网站是否遭到黑客入侵。

利用网络安全工具

您需要在日常活动中加入网站扫描恶意软件的功能。





获取可靠的文件恶意软件扫描程序来审查您的网站代码并检查网页上是否存在恶意软件或服务器上奇怪的 PHP 或 HTML 文件。





此外，请使用漏洞扫描程序扫描您的网站，以了解您的网站在漏洞和严重安全漏洞方面的强度。





最后，分析您的日志文件以了解是否存在任何可疑活动。





日志文件分析将帮助您了解网站访问者的数据（IP地址、主机名、会话、持续时间、页面浏览时间）、请求信息、响应信息、使用的搜索引擎、操作系统等。





如果您在日志文件中发现任何可疑活动，您可以迅速采取行动来阻止黑客攻击过程。

将网络安全融入你的 SEO 策略

当您尝试避免通过 SEO 为竞争对手留下机会时，您也需要通过网络安全为黑客做同样的事情。





黑客是你最大的敌人，而不是竞争对手。好消息是你可以避免遇到这种最糟糕的情况。





请记住，网站遭到黑客攻击可能会损害品牌声誉、造成客户信任和收入损失。





除了黑客攻击之外，Google 还会优先考虑安全可靠的网站。不要因为忽视网络安全而错失增加自然流量和提高转化率的机会。





您可以选择一个整体 SEO 策略，将网络安全融入其流程，例如技术 SEO、内容 SEO 和链接建设，这样可以一举两得。技术 SEO 将帮助您揭示任何潜在的网络安全问题。





不要只关注自然流量；同时考虑网络安全。利用整体 SEO 策略和技术 SEO 进行监控！