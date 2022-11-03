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    网络安全中的不安全支柱经过@hal9000
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    网络安全中的不安全支柱

    2022/11/03
    8m
    经过 @hal9000 775 讀數
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    太長; 讀書

    现代密码算法基于一些数学问题难以计算的事实。如果我们证明这些问题实际上并不难计算，那么一些最流行的密码系统就会被淘汰。

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    #cybersecurity#cryptography#rsa
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