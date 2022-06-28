编写子网教程。赢大。 Avalanche 发起新的竞赛，奖金为 32K 美元。

Ava Labs 发起了一项竞赛，征集针对子网的书面开发人员教程。目标是扩展我们对想要启动子网的项目可用的资源库。我们希望让开发人员的简短流程更加轻松。比赛结束后，我们计划将您（我们的比赛参与者）编写的 5 到 10 篇教程添加到 Avalanche 官方文档中。 任何人都可以提交给我们的子网教程竞赛。比赛于今天 6 月 6 日开始，并于 8 月 2 日结束。所有符合官方规则（如下）的提交都将被视为赢得部分 32K 美元的奖池。 所有选定的教程都将赢得 1,000 美元。每个经过修订过程并完成 Avalanche 反馈轮次的教程都将赢得本页底部竞赛条款和条件中所述的额外奖励。获奖者还将在社交媒体和 Avalanche 社区中得到推广。









Ava Labs 发起了一项竞赛，征集开发人员编写子网教程。目标是扩展我们的资源库，可用于想要启动子网的项目。我们希望让开发人员的简短流程更加轻松。比赛结束后，我们计划将您（我们的比赛参与者）编写的 5 到 10 篇教程添加到Avalanche 官方文档中。





任何人都可以提交给我们的子网教程竞赛。比赛于今天 6 月 6 日开始，并于 8 月 2 日结束。所有符合官方规则（如下）的提交都将被视为赢得部分 32K 美元的奖池。





所有选定的教程都将赢得 1,000 美元。每个经过修订过程并完成 Avalanche 反馈轮次的教程都将赢得本页底部竞赛条款和条件中所述的额外奖励。获奖者还将在社交媒体和 Avalanche 社区中得到推广。





请参阅下面的官方规则以获取更多详细信息。

我们很高兴看到您提出了哪些书面教程，我们很高兴您将帮助扩展 Avalanche 和我们丰富的生态系统。

比赛规则

提交的内容应作为独立的教程，解释实现具体目标的逐步过程。遵循本教程的开发人员应该对如何在自己的开发过程中重复任务有一个完整的循环理解。



过程中的步骤应该清晰，具体的代码示例可以复制和重用。



每个新引入的术语都应在教程中进行解释。假定具有一般编程知识。

定时

第 1 轮：6 月 6 日至 7 月 5 日（东部时间晚上 11:59）

第 2 轮：7 月 14 日至 7 月 22 日（东部时间晚上 11:59）

这个怎么运作

将进行两轮评审。第二轮接受的所有提交将获得 1000 美元。如果您将在第 2 轮中从 Avalanche 开发人员团队收到的反馈纳入其中，您将获得以下相应奖品。





Avalanche 将根据原创性、创造性、简单性、正确性和准确性、实际实施和易于理解来选择最佳教程。所有决定将由 Avalanche 自行决定，并且是最终决定。

如何进入

选择下面的 Avalanche 教程主题之一。



提交内容应采用长文本形式，采用 Markdown 格式，作为 GitHub 存储库的链接提交。



每个提交都应该有一个介绍，其中解释了教程的目的，教程的主体和重点突出的结论。鼓励使用完整的 Markdown 功能（标题、代码块、表格）。



鼓励广泛使用指向现有 Avalanche 教程、参考资料和 API 文档的链接。欢迎并重视插图以及演示视频。



提交您的联系信息和教程链接

获奖者公告

比赛的获胜者将在 Avalanche 社交媒体渠道和社区渠道上公布。

比赛奖品

2,000 美元奖金：

如何为本地子网开发设置开发环境。

在生产中操作和保护桥梁。

创建用于自定义子网 EVM 创世文件的教程。

如何创建私有的许可子网。

通配符：炫耀你对子网所做的事情，创意主题。

3,500 美元奖金：

在子网上部署 NFT，该子网也可以在 C 链上挂牌出售 — NFT 桥（除了链安全之外的其他桥提供者https://chainbridge.chainsafe.io/ ）

如何使用 ERC-20 C-chain 代币作为 gas 费代币 - (Native Minter Precompile) + Bridge 来调用这个合约（除了chainsafe https://chainbridge.chainsafe.io/的其他桥供应商）

5,000 美元奖金：

提出一种新颖的有状态预编译并展示如何使用它。

如何使用自定义功能或操作码扩展子网 evm。

将 BlobVM 用于子网 NFT 项目的元数据和图形数据。



教程的附加说明

如何为本地子网开发设置开发环境

您应该展示在 Linux 或 Mac 计算机上本地安装和运行子网开发所需的完整步骤集。





下载所需的软件包，安装程序，使用设置来演示一个简单的“hello world”本地子网部署。尝试涵盖尽可能多的其他说明如何：





解决常见问题

将节点验证器添加到子网。

访问资金账户。

部署智能合约。

与合同互动。

奖励点：解释如何通过创建/拆除/重新创建来尝试不同的定制。

在生产中操作和保护桥梁

教程应尽可能深入地介绍保护子网和主网络之间的网桥所需的步骤（涵盖子网到子网和子网到其他网桥的附加点）。列出并解释要注意的问题和注意事项。

如何将有状态预编译添加到您的子网 EVM

展示如何将有状态预编译添加到子网以及它们在实践中的工作方式。展示的任何其他预编译的奖励积分。

创建自定义 Subnet-EVM Genesis 文件的教程

记录在设计 EVM 创世文件时可用的选项。讨论潜在定制带来的选项，以及需要注意的事项。





具体示例的加分点如何设计起源以实现子网操作中的特定目标。

如何创建私有的许可子网

展示如何设置子网以使其私有并在不同级别的隐私中获得许可：





验证者要求的控制。

合同部署的控制。

私人交易过帐。

私人交易阅读。

在子网上部署 NFT，也可以在 C 链上挂牌出售

展示并描述在子网上设置 NFT 集合所需的步骤，并展示如何建立连接到主要网络的桥梁，在该主要网络中，NFT 可以在市场上上市销售，以及所有权变更反映在子网上。额外功能的奖励积分，例如租用、交换或编写 NFT。

如何使用 ERC-20 C-chain 代币作为 Gas Fee 代币

演示如何在子网上将 C-Chain 原生 ERC-20 代币用作气体代币。解决方案应使用Native Minter Precompile和 Chainsafe 以外的桥接解决方案。显示基本代币经济学操作的奖励积分：代币铸造、代币销毁。

提出一种新颖的有状态预编译并展示它的使用方法

使用有状态预编译原语开发新的子网功能并演示它的使用方式以及它为子网带来的优势。

如何使用自定义功能或操作码扩展子网 EVM

使用分叉子网 evm 的能力并展示一些在常规子网 evm 上无法实现的新功能。





可能性包括更改 VM 的工作方式、添加 VM 操作码或更改 VM 操作码的行为方式。讨论可能的安全/运营影响，尤其是潜在的不利因素。

将 SpacesVM/BlobVM 用于子网 NFT 项目中的元数据和图形数据

演示如何利用 SpacesVM 和/或 BlobVM 在子网 NFT 项目中存储元数据或各种二进制数据（图形、视频、声音）。





展示如何在单个子网上部署所有内容的奖励积分。

在开始您的教程之前，请阅读我们的Ava Labs 开发者竞赛条款和条件。感谢您的参与！

关于雪崩

Avalanche 是区块链行业中最快的智能合约平台，以完成时间来衡量。 Avalanche 速度极快、成本低廉且环保。





任何支持智能合约的应用程序都可以通过部署在 Avalanche 上超越竞争对手。不相信？立即尝试 Avalanche 上的应用程序。阿瓦克斯网络。