经济学家同意，政客不同意——所以你输了

如果您对当前的经济形势感到沮丧和困惑（说实话，谁没有这种感觉呢？），我有一个资源可以供您参考。我最近与经济学家、教授兼作家戴安娜·弗希特戈特-罗斯进行了交谈，哇哦，她能轻松化解各种纷扰。





这不是纸上谈兵——黛安娜曾担任美国交通部研究与技术部副助理部长，拥有实际的政策经验。她了解政府和经济的运转方式……更重要的是，她知道为什么它们经常会停止运转。

如果你想收听完整的播客，请继续收听 successstorypodcast.com 或 YouTube 。

我是斯科特。最近，我一直在研究现代经济的混乱局面。通货膨胀似乎正在吞噬我们的薪水，从鸡蛋到汽油等所有东西的价格都足以让你望而却步，而许多企业似乎都无法找到好员工。

到底发生什么事了？





答案很复杂，但有一个因素让所有经济学家都一致点头：政治。

是的，事实证明华盛顿的争吵不仅仅在推特上引起轰动。它们对我们所有人都有现实影响。让我们先来简单讲一下……





还记得疫情初期我们面临的货架空空如也的情况吗？事实证明，很多问题不仅仅是制造业的问题。经济学家、前美国运输部研究与技术副助理部长戴安娜·弗希特戈特-罗斯 (Diana Furchtgott-Roth) 指出，长期的政治僵局使得简单有效的解决方案基本上不可能实现。





想想看：我们的沿海地区拥有世界上最繁忙的港口。然而，多年来，限制措施阻碍了卡车、火车和轮船的高效运行和货物的正常运输。许多经济学家认为，常识性的改革可以缓解一些瓶颈。但相反，特殊利益集团和政客却认为，这造成了导致通胀问题的僵局。





这也不只是单方面的问题。左翼和右翼都有他们喜欢的反派和他们喜欢的项目，而这些似乎都不能让我们普通人的生活变得更轻松。





那么这为什么重要？





政治阻碍了良好的经济，这听起来可能很抽象。但它却切中要害。想想：





您的薪水： 通货膨胀就像一种无声的税，即使您的薪水有所增加，也会减少您用收入实际可以购买的东西。

通货膨胀就像一种无声的税，即使您的薪水有所增加，也会减少您用收入实际可以购买的东西。 生活成本上升： 当政治因素妨碍高效能源生产或使建筑成本不必要地居高不下时，我们所有人都要付出代价。

当政治因素妨碍高效能源生产或使建筑成本不必要地居高不下时，我们所有人都要付出代价。 未来：我们经济的长期健康取决于明智的政策制定，而不是政治权术。





下次当你因货架空空、物价飞涨或工资不达标而感到沮丧时，请记住，问题的根源可能在于华盛顿的那些豪华建筑，而不仅仅是全球市场。





历史不会说谎





问题是，“政治毁掉经济”的故事并不新鲜。历史上有很多这样的例子。





回想一下 20 世纪 70 年代。高通胀？没错。天然气短缺？再三确认。为了应对高昂的能源价格，那个时代的政客想出了一个天才的解决方案：价格管制。听起来不错吧？错了。





价格控制听起来像是在短期内帮助了消费者，但却带来了各种意想不到的副作用。企业无法以政府规定的价格生产汽油，炼油厂关闭，以及我们都在照片中看到的天然气短缺？这些都是直接结果。政策适得其反！





现在，我并不是说所有的政府干预都是可怕的。远非如此。但那些为了博取好感而做出短视的政治决定，而不是深思熟虑地从根本上解决问题，确实存在危险。





“感觉良好”陷阱





政客（不幸的是，还有让他们继续执政的选民）经常被自我感觉良好的政策所蒙骗。这些政策在演讲中听起来很棒，对吧？但魔鬼藏在细节中。这些看似出色的政策解决方案往往忽略了“二阶效应”——经济学家可以预见的连锁反应。





试图保护自己免受暂时的经济痛苦是很有诱惑力的。但是当政客试图固定价格或对市场施加人为规则时，从长远来看，事情很少会对任何参与其中的人产生好结果。





这对我们意味着什么？





你可能无法独自改变华盛顿的运作方式（如果你真的想出了这个办法，请联系我，我们可以提前退休）。但有些事情你可以做：





自我教育： 阅读基础经济学知识。不是来自有议程的政客，而是来自关注系统长期健康的经济学家。

阅读基础经济学知识。不是来自有议程的政客，而是来自关注系统长期健康的经济学家。 警惕“创可贴”： 下次你听到政客吹嘘一种快速解决方案时，一定要保持怀疑。他们是在解决问题的根源，还是只是在治标不治本？

下次你听到政客吹嘘一种快速解决方案时，一定要保持怀疑。他们是在解决问题的根源，还是只是在治标不治本？ 要求更好：抱怨很容易。相反，你应该联系你的代表，告诉他们你关心的是合理的经济政策，而不仅仅是政治表演。





政治与经济交汇的热点





说实话，有些经济问题很容易引起政治争议。以下是一些特别棘手的问题：





能源： 每个人都想要价格合理、可靠的能源。但在气候变化辩论、环境法规和偏袒某些行业之间，简单的解决方案（如简化新能源项目的审批程序）被淹没在政治争吵中。

每个人都想要价格合理、可靠的能源。但在气候变化辩论、环境法规和偏袒某些行业之间，简单的解决方案（如简化新能源项目的审批程序）被淹没在政治争吵中。 移民： 经济学家普遍承认移民具有积极的经济影响。更多的工人，更多的创新，等等。但从政治上讲，这是一个棘手的问题，阻碍了可以缓解劳动力短缺并帮助我国经济发展的明智政策改革。

经济学家普遍承认移民具有积极的经济影响。更多的工人，更多的创新，等等。但从政治上讲，这是一个棘手的问题，阻碍了可以缓解劳动力短缺并帮助我国经济发展的明智政策改革。 医疗保健：哎呀。美国的医疗保健费用让每个人都头晕目眩。这个领域中存在着复杂的政府参与、保险公司和强大利益集团，这使得真正有效的改革几乎不可能实现。





这些只是几个例子。我相信你还能想到其他例子！重点是，当涉及到这些有分歧的问题时，政客们往往优先考虑赢得胜利，而不是解决问题。





希望在哪儿？





这一切听起来可能相当悲观。但还是有一线希望。有时，经济现实太残酷，迫使人们采取某种程度的合作。最近通过的基础设施法案尽管存在种种缺陷，但确实代表了两党为解决我国面临的真正关键问题而做出的努力。





真正的改变可能自下而上。随着选民的受教育程度提高，要求政治家关注经济基本面，也许我们会看到政治从自我感觉良好转向真正的解决方案。





您可以做什么（再次）





明智投票： 是的，这似乎很明显。但不要只投票给名字旁边的字母。寻找那些优先考虑长期经济健康而不是短期政治胜利的候选人（双方都如此！）。

是的，这似乎很明显。但不要只投票给名字旁边的字母。寻找那些优先考虑长期经济健康而不是短期政治胜利的候选人（双方都如此！）。 让您的声音被听到： 除了投票，还请联系您的代表！让他们知道您看透了政治舞台，并希望他们对经济结果负责。

除了投票，还请联系您的代表！让他们知道您看透了政治舞台，并希望他们对经济结果负责。 支持无党派倡议：有许多团体以无党派方式制定经济政策。请支持他们。





并非毫无希望





好吧，我知道——我向你们传达了很多经济悲观和政治挫败感。但问题是：事情不必这样。在这种情况下，我们普通人实际上拥有一些力量。





是的，经济和政治是复杂的野兽。但请记住，它们是由人类创造的。当然，人类是有缺陷的——但当足够多的人明确表示需要改变时，人类能够纠正方向。





想象一下，如果我们不再只是抱怨经济，而是把精力投入到要求更好的发展上。这不会一蹴而就，但却能发出一个不容忽视的信号。





尽管经济学家在具体问题上存在分歧，但他们普遍了解构建健康、繁荣体系的基本原则。如果我们推动政治家将这些原则置于政治之上，真正的进步就有可能实现。





迈出第一步





听着，我不是说你必须竞选公职或创办智库。但小行动很重要：





每天学习一点： 花 15 分钟阅读经济新闻。抛开那些观点文章，深入研究中立、基于事实的资源。

花 15 分钟阅读经济新闻。抛开那些观点文章，深入研究中立、基于事实的资源。 传播信息： 与朋友、家人和同事分享您学到的知识。开始讨论更好的经济未来会是什么样子。

与朋友、家人和同事分享您学到的知识。开始讨论更好的经济未来会是什么样子。 推动变革：支持本地和全国范围内表现出负责任行为并专注于创造长期价值而非只追求短期利益的企业。





这些行动能单独解决华盛顿的问题吗？不能。但它们能积聚力量。它们将你的声音加入到日益高涨的呼声中，要求政治家们停止破坏体制，开始让体制为所有人服务。





最后的想法





传奇投资者沃伦·巴菲特曾经说过：“今天有人坐在树荫下，是因为很久以前有人种下一棵树。”





我认为现在该种树了。未来我们享受的经济效益就取决于此。



