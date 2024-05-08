经济学家同意，政客不同意——所以你输了

如果您对当前的经济形势感到沮丧和困惑（说实话，谁没有这种感觉呢？），我有一个资源可以供您参考。我最近与经济学家、教授兼作家戴安娜·弗希特戈特-罗斯进行了交谈，哇哦，她能轻松化解各种纷扰。
这不是纸上谈兵——黛安娜曾担任美国交通部研究与技术部副助理部长，拥有实际的政策经验。她了解政府和经济的运转方式……更重要的是，她知道为什么它们经常会停止运转。
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我是斯科特。最近，我一直在研究现代经济的混乱局面。通货膨胀似乎正在吞噬我们的薪水，从鸡蛋到汽油等所有东西的价格都足以让你望而却步，而许多企业似乎都无法找到好员工。
到底发生什么事了？
答案很复杂，但有一个因素让所有经济学家都一致点头：政治。
是的，事实证明华盛顿的争吵不仅仅在推特上引起轰动。它们对我们所有人都有现实影响。让我们先来简单讲一下……
还记得疫情初期我们面临的货架空空如也的情况吗？事实证明，很多问题不仅仅是制造业的问题。经济学家、前美国运输部研究与技术副助理部长戴安娜·弗希特戈特-罗斯 (Diana Furchtgott-Roth) 指出，长期的政治僵局使得简单有效的解决方案基本上不可能实现。
想想看：我们的沿海地区拥有世界上最繁忙的港口。然而，多年来，限制措施阻碍了卡车、火车和轮船的高效运行和货物的正常运输。许多经济学家认为，常识性的改革可以缓解一些瓶颈。但相反，特殊利益集团和政客却认为，这造成了导致通胀问题的僵局。
这也不只是单方面的问题。左翼和右翼都有他们喜欢的反派和他们喜欢的项目，而这些似乎都不能让我们普通人的生活变得更轻松。
那么这为什么重要？
政治阻碍了良好的经济，这听起来可能很抽象。但它却切中要害。想想：
下次当你因货架空空、物价飞涨或工资不达标而感到沮丧时，请记住，问题的根源可能在于华盛顿的那些豪华建筑，而不仅仅是全球市场。
历史不会说谎
问题是，“政治毁掉经济”的故事并不新鲜。历史上有很多这样的例子。
回想一下 20 世纪 70 年代。高通胀？没错。天然气短缺？再三确认。为了应对高昂的能源价格，那个时代的政客想出了一个天才的解决方案：价格管制。听起来不错吧？错了。
价格控制听起来像是在短期内帮助了消费者，但却带来了各种意想不到的副作用。企业无法以政府规定的价格生产汽油，炼油厂关闭，以及我们都在照片中看到的天然气短缺？这些都是直接结果。政策适得其反！
现在，我并不是说所有的政府干预都是可怕的。远非如此。但那些为了博取好感而做出短视的政治决定，而不是深思熟虑地从根本上解决问题，确实存在危险。
“感觉良好”陷阱
政客（不幸的是，还有让他们继续执政的选民）经常被自我感觉良好的政策所蒙骗。这些政策在演讲中听起来很棒，对吧？但魔鬼藏在细节中。这些看似出色的政策解决方案往往忽略了“二阶效应”——经济学家可以预见的连锁反应。
试图保护自己免受暂时的经济痛苦是很有诱惑力的。但是当政客试图固定价格或对市场施加人为规则时，从长远来看，事情很少会对任何参与其中的人产生好结果。
这对我们意味着什么？
你可能无法独自改变华盛顿的运作方式（如果你真的想出了这个办法，请联系我，我们可以提前退休）。但有些事情你可以做：
政治与经济交汇的热点
说实话，有些经济问题很容易引起政治争议。以下是一些特别棘手的问题：
这些只是几个例子。我相信你还能想到其他例子！重点是，当涉及到这些有分歧的问题时，政客们往往优先考虑赢得胜利，而不是解决问题。
希望在哪儿？
这一切听起来可能相当悲观。但还是有一线希望。有时，经济现实太残酷，迫使人们采取某种程度的合作。最近通过的基础设施法案尽管存在种种缺陷，但确实代表了两党为解决我国面临的真正关键问题而做出的努力。
真正的改变可能自下而上。随着选民的受教育程度提高，要求政治家关注经济基本面，也许我们会看到政治从自我感觉良好转向真正的解决方案。
您可以做什么（再次）
并非毫无希望
好吧，我知道——我向你们传达了很多经济悲观和政治挫败感。但问题是：事情不必这样。在这种情况下，我们普通人实际上拥有一些力量。
是的，经济和政治是复杂的野兽。但请记住，它们是由人类创造的。当然，人类是有缺陷的——但当足够多的人明确表示需要改变时，人类能够纠正方向。
想象一下，如果我们不再只是抱怨经济，而是把精力投入到要求更好的发展上。这不会一蹴而就，但却能发出一个不容忽视的信号。
尽管经济学家在具体问题上存在分歧，但他们普遍了解构建健康、繁荣体系的基本原则。如果我们推动政治家将这些原则置于政治之上，真正的进步就有可能实现。
迈出第一步
听着，我不是说你必须竞选公职或创办智库。但小行动很重要：
这些行动能单独解决华盛顿的问题吗？不能。但它们能积聚力量。它们将你的声音加入到日益高涨的呼声中，要求政治家们停止破坏体制，开始让体制为所有人服务。
最后的想法
传奇投资者沃伦·巴菲特曾经说过：“今天有人坐在树荫下，是因为很久以前有人种下一棵树。”
我认为现在该种树了。未来我们享受的经济效益就取决于此。
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