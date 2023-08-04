瑞波币 (XRP) SWOT 分析

*注： SWOT 分析是对项目的基本、运营、技术、社会、经济，甚至某种程度上的管理要素的评估。这不是用于交易目的的模型。 （美国国家期货协会、戴尔） SWOT 分析框架由四个要素组成： 和 ，它提供了卓越的洞察力，可以通过鸟瞰的视角对项目的福祉状况建立高层次的了解。 优势、劣势、机会 威胁 它可以帮助围绕哪些领域需要更多关注制定决策，设定绩效目标，并组织对项目发展方向的基本了解。 这种永恒的评估方法很少（如果有的话）在加密货币中使用，现在是时候将这种永恒的评估方法应用到数字资产领域了。 今天，最具争议的 OG 加密项目 ，充满了法律恶作剧、企业级技术和顽固的社区成员，将获得 SWOT。 Ripple （ XRP ） 💪 优势（内部）（有帮助） 1. XRPL（账本）是非图灵完备的 Ripple 使用的 Ledger 实际上在结构上让人想起比特币，但与以太坊截然不同。 XRPL无法支持任意计算或智能合约；这是Ripple Labs为了保证网络更高水平的稳定性和安全性而特意做出的设计选择。 通过将 XRPL 用于特定类型的交易（支付），可以避免智能合约固有的负面外部性和不确定性。 2. 确定性费用 加密货币领域非常不寻常的一点是稳定性。无论是价格、费用、用户数量还是任何其他指标，加密货币都因其波动性而臭名昭著。 Ripple 的分类帐是同类中第一个提供费用模型的模型，费用设置为 10 个“下降”，即 XRP 的 (1/100,000)。 通过可预测的费用结构，可以建立更有效的支付系统，并且用户将体验到更高程度的交易信心。这与以太坊的 Gas 费用形成鲜明对比，后者难以计算，而且历史上曾飙升至数百美元。 3. 交易销毁机制 XRPL 上的每笔交易都需要销毁一小部分代币供应。虽然确切的数量可能有所不同，但基本要求是 10 滴或 0.00001 XRP，到目前为止，平均每天燃烧 5,000-10,000 XRP 之间（当然，有大量异常峰值）。销毁机制的存在对维持代币价值以及阻止网络垃圾邮件产生了持续的延迟压力。 迄今为止，自诞生以来，已有超过 11,000,000 XRP 被销毁；考虑到已经过去了多长时间以及还需要多少代币才能进入流通，这是微不足道的。 4. 供应分配机制 Ripple 实验室围绕代币经济学的另一种新颖设计。 XRP 的最大供应量设定为 1000 亿，并且大约 54% 已经流通，还有另外 >~460 亿的代币需要进入市场；这种情况如何发生可以说是平衡的。 非流通供应量被锁定在无法强行开放的托管账户中；每个月，有 10 亿个代币被解锁/归属于 Ripple 基金会，基金会必须在当月内分发这些代币。 如果不这样做，多余的代币将返回到托管钱包，并且循环会重复进行。这将无限期地发生，直到所有代币都在流通。 5.XLS-20 2022年10月，Ripple发布了XLS-20标准框架，将NFT引入了XRPL生态系统。鉴于 NFT 的整体潜在市场规模超过了可替代资产，XRP 现在可以实现价值创造/保留和创新的新载体。 自推出以来，大量新社区已经上线，带来的活动在 2023 年（按比例）超过了所有其他网络指标。 6. 内置CLOB 任何金融/货币体系都需要存在进行交易的场所；在加密世界中，这些场所就是 DEX。 XRPL 内置了 CLOB（中央限价订单簿）去中心化交易所，可促进加密货币、代币和 NFT 的交易。 CLOB 模型对大型传统金融机构（比加密行业更常见的 AMM）更具吸引力，因为这是他们历史上一直使用的模型。 CLOB 也是聚合所有流动性的单点，通过对订单类型及其粒度的高度控制，提供更高的深度和更低的滑点。 7. 技术发展 Ripple 不断开发可靠的企业级技术，以符合加密货币行业的标准，以及大型传统组织和政府运营所要求/要求的标准。 目前，有一系列创新：正在根据 XLS-30 开发 AMM、Hooks 系统，该系统将允许半智能合约可编程性（类似于当前比特币生态系统中使用的条件脚本）、Multi -链生态系统，利用各种扩展解决方案，包括使用 EVM 和侧链、新的身份解决方案、链下交易的 XLS 标准以及所用编程语言的改进等。 😞 弱点（内部）（有害） 1. 目的地标签系统 虽然这是一种新颖的设计，在传统金融圈中确实有其优点，并且在其他加密货币项目中并不存在，但它并没有受到加密货币本地人的高度重视。 XRP 利用跟踪/所有权帐户系统，其中单个地址具有标签，允许其代表其他人管理资金。 想象一下，一个中心化交易所在 XRPL 上有一个地址，并且该地址接收/管理其他用户的所有 XRP 余额。在比特币或以太坊上，每个用户都有自己的地址，而在 Ripple 的 Ledger 上，一个地址可以成为一家管理其他人的 XRP 资金的银行，从而在网络本身内创建微型层次结构/联盟。 对于那些不想处理与自我主权相关的麻烦的用户来说，这可能是一个积极的因素，但对于自由最大化主义者来说却是一个危险信号。 2. PoA（关联证明） 使用他们自己的没有交易或区块奖励激励的共识模型引起了怀疑，有人通过加入可以获得什么？这里的部分论点是，燃烧机制最终将推动节点的价值增值。 这可能被证明是一个有效的模型，能够吸引比我拥有更深入的心理理解的市场参与者。然而，从加密货币原生者的角度来看，这似乎对新的/资本较少的参与者没有吸引力，并且将转化为另一种模式，即精英能够获得所有权，而用户必须盲目地信任他们的协会。 🧐 机会（外部）（有帮助） 1. SEC 法庭案例 业内人士都听说过美国地区法官阿娜丽莎·托雷斯 (Analisa Torres) 最近的裁决结果。显然，这远未赢得任何战争，但这已成为监管实体明确理智的第一个信号。 诚然，她的裁决非常微小，仅涉及散户投资者之间在交易场所进行的 XRP 交易，但在 Ripple 通过使用合约作为证券交易向私人投资者出售 XRP 方面仍然存在法律空白。 然而，从长远来看，如果 Ripple 确实能够成功实现这一目标，在法律打击中幸存下来并继续存在，那么这不仅将成为 XRP 的先例，也将成为整个加密行业的先例。 通过从法律层面支持该行业，XRP 将成为家喻户晓的名字，并永远被誉为特立独行者。 2. 许多其他项目的支持 当 Ripple 推出时，它就像一只丑小鸭，不断受到加密货币马克西斯和有关其中心化项目的关注。十年后（是的，Ripple 已经存在了 10 多年），这种喧嚣或多或少已经平息，每个人都团结在 Ripple 背后，支持他们克服他们如此勇敢地抗争的法律问题。 3. 与约 20 个国家就 CBDC 开展合作 虽然 CBDC 是加密货币的对立面，但它们进入世界经济已近在眼前，但却是不可避免的。在这里，我们看到了 Ripple 品牌和传奇团队的力量，他们付出了努力并与多个国家发展了关系，以利用 XRPL 发行其 CBDC。一些已知的国家包括帕劳、哥伦比亚和黑山。 😳 威胁（外部）（有害） 1. SEC 法庭案例 如果获胜，这一因素既是一个机会，又是一个持续迫在眉睫的威胁，如果事情进展真的不理想。如果 XRP 完全败诉（尽管考虑到法律体系基本上无限期上诉的能力，这不太可能），这将对 XRP 和整个行业造成严重损害。 虽然这仅适用于美国的司法管辖区（像 Ripple 这样聪明且资源丰富的项目，很可能会找到一种在美国监管之外继续存在的方法）；拥有美国市场占世界资金的很大一部分。 带走： Ripple 是绝对的强国。它们是质量的灯塔，也是所有关注美国加密货币监管发展的人们关注的焦点。该项目显然是超高品质的，其背后的工作人员也是世界一流的。 该项目的技术及其开发的技巧（就整个金融和技术领域而言）是许多新时代项目应该学习的东西。 如果 Ripple 没有面临任何法律问题，可以认为它会走得更远；与此同时，看到其不断发展（商业和技术），同时兼顾令人讨厌的法律体系，使他们有权在数字行业中拥有永久的地位（他们已经获得了这一地位）。 结论： 当我第一次涉足加密货币时，我实际上是反对波纹的人之一。很大程度上是我自己的不成熟、缺乏理解和对美德的渴望表明我在道德上与权力下放保持一致。 从那时起，特别是考虑到 2020 年开始的 XRP 与 SEC 之战，我的立场发生了变化。首先也是最重要的是，去中心化的真正含义及其在加密货币/金融中的应用现在变得更加具体；项目不必分散；该行业确实如此；由于允许任何人提出任何建议，权力下放就存在了；因为其他参与者的系统是“中心化的”而将其排除在外是不明智的；选择的自由是我们所追求的。 Ripple 将成为 Blackrock、Microsoft 等传统巨型公司的代名词（我并不是说它们是同一类型的公司；我只是说它们本身同样重要） ）。 我会投资 XRP 吗？ 谢什。 让我这样说吧; 现在，今天，不。 我相信整个行业将会出现更强劲的抛售，而最近的价格走势只是过度炒作的资金在流动（而不是新资金的流入）。 然而，在合适的价格点（也许~ 0.50 美元，是的，绝对，我会再买一个包）。加密货币投资组合配置 1%–3% 范围内的东西并非不可能。 如果您知道我不知道的事情，或者觉得我可能错过了任何值得注意的事情，请分享，我将非常感谢一些反馈。 非常感谢您的阅读， 我希望这对您的旅程有帮助。 长寿并繁荣🥂 也发布 在这里