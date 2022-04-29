纵火自由职业者在软件开发中的噩梦

这不是关于领导力，而是关于危机预防。我们说：作为工程师，所有的开发者都不惜一切代价避免项目的消亡。即使是那些无力在人力资源上花太多钱的小企业，也不像谷歌这样的大企业。不要让别人带头评估人，不是根据他们解决问题的能力来评估他们，而是根据他们发现问题的细节来评估他们。如果您想领导自己的技术项目，请不要让那些想参与评估他人的人，一个精神病自由职业者！









“财富就像海水；我们喝得越多，就越渴；名声也是如此。”





————阿瑟·叔本华



这不是关于领导力，而是关于危机预防。





您是在一家中型公司工作的技术人员。有一天，您决定与您参与的一个项目的经理会面。



只要和那个人聊几句，最新的技术栈就会不断地从他身上冒出来。他看起来非常善于表达，并且在他的名片上有一个指向他的 YouTube 频道的链接，它的声誉非常好。他将成为一名出色的项目经理。你一定是这样想的。显然，此人不是内部所有者，而是自由开发者。你以为他的履历如此耀眼。

















然而，你变得越来越怀疑。



首先，他们否认自己的教育和资格。除了真正的人类之外，您非常不愿意评估任何东西。他看起来很古怪，并炫耀他的朋友，但他与他们的实际互动仍然未知。最令人困惑的是，在项目堆栈的较深部分中，这个人表达了担忧的地方总是存在故障。





总而言之，您的项目因反复发生的洪水而完全失败。





而已。这个人自负起放火、纵火、兴致勃勃地扑灭它们、形成虚幻资产、蚕食他的同事和项目的责任。







是什么导致了这场悲剧？



许多公司让自由职业者担任技术项目的负责人。



正如预期的那样，您的公司在雇用内部专业技术人员方面存在一些问题，因为它无法提供他们想要的补偿。暂时，贵公司聘请了一名自由职业者担任项目经理三个月，再考虑考虑。



你的 GM 人品很好，也有点胆大妄为，只根据面试开始时对求职者的印象，委托我们做一个项目。简而言之，通用汽车的技术不那么先进。





请记住这一点。那些精神病患者决心给人留下深刻印象。



你犯了哪些具体错误？





他故意造成事故。然后，迷惑并纠正自己。所以他想讨好。





他将炸弹埋在他的项目中。他把它们埋起来，以后可以修好，但很难找到。不在其他以后难以修复的事情上；他们的架构，或者数据库。





大多数心理自由职业者找不到他们自己编造的错误。他种下的炸弹一定不是那么难找，但也不一定是别人能轻易修好的。





他们就像街上的纵火犯。许多纵火犯在火势蔓延后出现在火灾现场作为旁观者。





他们与纵火犯的不同之处在于，他们制造这个阴谋不是为了自己的满足，而是创造一份只有他们才能做的工作，并通过惊人的解决来挽救自己的声誉。





解决方案和预防措施





看完了这一切，我希望你现在意识到这种邪恶的可怕之处。



作为一名工程师，所有的开发者都无法不惜一切代价避免项目的消亡。他为了自己的利益而故意引发这样一场火灾的行为对于所有工程师来说都是不可原谅的。





我列出了一些有希望解决这个问题的方法。



测试驱动开发





TDD是大规模开发的必要过程。可能，这会使狡猾变得更加困难。但是，我们都知道它不能涵盖整个开发过程，因为创建测试的成本增加并且过程变得单一。



记住这里魔鬼的性格。



他是一个梦想成为超人的精神病患者，并且不会做一些糟糕的事情，比如在当地市场抓小偷。

评价标准变更

管理者不管理人。他们管理他们执行的工作。



但是，要处理头部是否是陌生人是非常困难的。像这样的悲剧经常发生，但发生在无法承受大量人力资源支出的相对较小的企业中，而不是像谷歌这样的大企业。



即使内部员工对他们的工作有详细的了解，我们也不会根据他们解决问题的能力来评估他们，而是根据他们发现问题的具体情况来评估他们。



如果你的公司没有让低级人员评价更高的机制，那么他们与黑手党或邪教没有区别。不要让那些想参与其中的人去做。



不要让别人带头评价人。这是所有公司的普遍真理。他们总是需要别人的评价。陷入这个漩涡是非常麻烦的。



有些组织会做一对一的事情来吸收下属的挫败感，但当你有精神病患者时，你不应该这样做。别忘了，他们是你的老板。只是永远不要认真对待你老板的“我希望你对我诚实”。这都是诱饵。













极其危险，会让他们收集个人情绪。不要让任何类型的抱怨上升。对于精神病学来说，即使是公开会议也只是一个写背景故事的事件。这只是一个事件，可以详细了解个人正面和背面的感受。













远程工作监控



即使在 COVID-19 之后，使用 Zoom 进行远程工作也更受中小型企业的欢迎。最重要的是，可以通过屏幕更客观地看到对方的脸是一个优势。





同样，他们的方法总是相同的。他们自己打破系统，让别人发现问题，混乱之后，他们自己将其扑灭。





Remote的独特方法正在出现。他们可以制造许多陷阱，包括故意断开网络电话、用于掩护和隐藏的虚假帖子以及用于分散注意力的公告。



警告。他们会使用任何工具作为托词。

合理的解决方法



我们在招聘上必须有一些严格的措施。重复编码测试。在极度枯燥的面试中，不要将应聘者视为人。



但是，最有可能产生最佳结果的是熟人的推荐，除非他在被录用后改变主意。





我们的问题是他进入贵公司后如何处理。采用无记名投票或有时间限制的授权制度。不要让外人进入驾驶舱。设置数值目标并使用调试软件来隔离问题。



信任他人的极限

每个人都想成名。特别是如果您是一名自由职业者，其声誉与您的收入直接相关。





我想在这里说明的是，最重要的是员工评估。是的，需要治理。 DAO 软件会解决这个问题吗？





这种困境仍然存在。因为最终人类采用了软件，所有的软件都应该由人类创造。





与其他公司相比，今天有很多关于管理实践和发展方法的意见，也有很多书籍出版。软件开发本质上是棘手的。即使有可能，我们也没有一个固定的公式可以始终产生一定范围的猎物。





尤其是初级工程师，他们经常全神贯注于最新技术，但他们应该知道，即使是工程师也只是企业中的一个齿轮。





我们的最后一个问题是：“软件可以调试人类吗？”。这场战斗将永无止境。