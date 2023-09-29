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    系统设计备忘单：网络经过@gavr
    8,030 讀數

    系统设计备忘单：网络

    2023/09/29
    10m
    经过 @gavr 8,030 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    掌握网络的基础知识，从错综复杂的拓扑到基本协议的细微差别，不仅仅是一项学术练习，它对于创建强大而高效的系统至关重要。 网络原理的坚实基础可确保系统无缝通信、弹性适应和高效扩展。
    featured image - 系统设计备忘单：网络
    programming #system-design #network #topology
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    @gavr

    Aleksandr Gavrilenko

    Product Owner, Java Tech Lead and Solution Architect in FinTech and Big Data

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