算法和数据结构简介（Javascript 版）

太長; 讀書

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算法是用于完成任务的逐步指令集。数据结构和算法 (DSA) 非常重要，以至于它们对计算机的整体性能至关重要。一些流行的 DSA 是二进制搜索、递归、排序、数组、链表和哈希表。本文旨在帮助您了解算法和数据结构的基本概念以及如何使用 JavaScript 实现它们。您选择的算法将决定其运行时间（Big O Notation）或效率。