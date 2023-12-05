简单的 Blooket 黑客可帮助您玩更多游戏并获得更多代币

当教育充满乐趣时，教育就会变得简单！没有人会对一点乐趣说“不”。这就是 Blooket 的意义所在。这是一个在线应用程序，您可以在加入后使用有限的代币（硬币）来学习和玩耍。但是，嘿，有合法的 Blooket hacks 可以让您享受无限制的游戏。 表中的内容 关于 Blooket 您需要了解的一切 Blooket 的主要特点 如何加入 Blooket 如何举办 Blooket 游戏 Blooket 代币黑客攻击 无限的令牌 Blooket 黑客。 结束语 关于 Blooket 您需要了解的一切 Blooket 是一个在线教育游戏平台，允许教师为学生创建和定制游戏。该平台旨在通过基于游戏的活动来强化教育理念，使学习变得有吸引力和乐趣。 虽然它被设计为一种学术资源，但它也是一种 ，因此人们可以赢得奖品并与其他玩家交换物品或基于游戏的礼物。 游戏 以下是 Blooket 的一些主要功能和方面： 教师可以创建自己的游戏或使用预先存在的模板来开发测验、抽认卡和其他教育活动。这些游戏可以涵盖广泛的主题和主题。 游戏创建： Blooket 提供定制选项，允许教师定制游戏以适合他们的特定课程和学习目标。这包括添加图像、音频和视频内容以增强学习体验。 定制： ：Blooket 上的游戏通常在实时环境中进行，学生可以实时加入。它适用于课堂比赛或远程学习场景。 实时模式 除了现场游戏外，Blooket 还提供单人模式，允许学生按照自己的节奏单独玩游戏。它对于家庭作业或独立学习很有用。 单人模式： Blooket 提供分析和报告，帮助教师跟踪学生的进度并确定可能需要额外支持的领域。 报告和分析： Blooket 的目标是易于访问且用户友好，使其适合各种教育环境和年级。 可访问性： 虽然是为教师设计的，但不限于教师，用户可以创建自己的游戏，其他用户或学生也可以加入。 Blooket 上的游戏通常以“实时”模式进行。 如何加入 Blooket 游戏 加入 Blooket 的主要方式有三种：使用 ID 或使用链接。任何一种方法都可以让您在手机或电脑上玩。 使用游戏 ID 加入 Blooket 第一步：点击 “加入游戏”。第2步：您将输入游戏ID，只有游戏主机可以提供该ID。然后，进入游戏。 首页 通过链接加入 或者，您可以从主持人那里获取直接链接，该链接可以从他们的屏幕或仪表板生成。一旦他们与您分享，您就可以直接加入游戏。 使用二维码加入 Blooket 另一种方法是用手机获取游戏的二维码，它会让你进入游戏室。如今，智能手机摄像头可以在自动扫描二维码时将您连接到互联网。 当您加入Blooket游戏进行答题和比赛时，您首先需要输入昵称以供识别。之后，您必须选择一个表情符号来代表您的昵称。这个表情符号被称为“blook”。 如何举办 Blooket 游戏 虽然 Blooket 在创建时考虑到了教育和教育工作者的需求，但您也可以用它来享受乐趣、玩其他游戏以及完成更多挑战。您可以举办挑战并完成其他人举办的挑战，甚至可以用您的一些“blooks”换取代币。 要主持游戏，您必须登录。登录后，您可以通过以下方式创建游戏 转到您的浏览器。 创建一组问题和答案。 点击“主持人”即可直播。 Blooket 代币破解： 转到您的浏览器。 创建一个所有答案都正确的集合。 主持人。 选择工厂 将时间设置为 10 分钟。 打开另一个浏览器并使用游戏ID或上述任何其他方法加入游戏。 玩游戏并尝试在 10 分钟内回答尽可能多的问题。 完成游戏将为您提供正确答案的代币奖励。 当你玩的时候，尝试获得最好的工厂造型。好的外观意味着更好的代币奖励。获得真正简单的代币奖励的秘诀是在玩游戏时从一个好的包中获得blooks。如果你能得到来自同一氏族的黑人就更好了。 如果您想要更多奖励，可以将您正在主持的游戏设置为大约 15 分钟。 如果连续点击 10 分钟对您来说很乏味，您可以尝试一些自动点击器工具。您也可以一边观看节目或电影。 或者， 请执行与上述相同的步骤 (1-3)。然后， 进入“独奏”并选择“咖啡馆或举办游戏”以获得额外奖励。设定时间，然后就可以了。此方法允许您尽可能多次地发送垃圾邮件问题。 脚步： 1：加入游戏ID 2：开始游戏。 3：垃圾问题，因为你可以回答很多次，这会给你带来代币奖励。 4.回答完毕，即可获得第一名，并获得500代币，这是一天的上限。 获得第一名将使您的车轮旋转。这样，您就可以赢得更多代币。这样，您就可以获得并最大化每日代币。 比较“工厂”和“咖啡馆”选项 “工厂”的更好之处在于，您的光标可以位于某个点，并且您可以自动单击或从某个点手动单击。然而，在咖啡馆里，你仍然需要移动一些鼠标来补充和选择你的答案。 玩代币合法且安全；不存在因作弊而被阻止或禁止的风险。 Blooket 黑客与代码 有些人还使用另一种技巧。这些人获得的源代码可以在本地修改他们的计算机，以自动获取可能的最大每日奖励（500 个代币和 300 XP）。我认为这是不合适的，这就是为什么它没有包含在本文中。 另外，您的帐户有可能被暂停或封锁。它破坏了乐趣并破坏了其他人玩游戏的机会。对于课堂作业，如果你随意乱扔代币而不使用它们，那么教育的目的就没有达到。 无限代币 Blooket 黑客攻击？ 您在玩 Blooket 时可能见过无数代币的广告挂钩。嗯，从成立到现在，Blooket 上还没有无限代币这样的东西。 Blooket 上没有无限的代币。因此，任何承诺无限代币的黑客都是不真实的。你只能拥有每天最多的代币数量，即 500 个代币，不包括转轮的奖金。 结束语 Blooket 是一项智能的教育创新。对我来说，我认为设计中等，太基础，适合孩子，缺乏动作。不过，据我了解，目标受众包括学校老师和小笔。每天最多可赢取 500 个代币。 更多令牌意味着您可以解决所有测验，而不必担心被注销。其他类似的教育工具包括 Kahoot 和 Quizlet，它们具有更好的显示和界面，但既不需要代币，也没有游戏选项。 您可以阅读如何 并平整操场。 Anybrain 使用人工智能反作弊来抓捕游戏作弊者