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    空间之主经过@astoundingstories
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    空间之主

    2022/10/15
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    太長; 讀書

    “在下一个满月的那一天，地球上的每一个生物都将被消灭——除非你成功地完成了你的使命，李。” 纳撒尼尔·李看着世界合众国总统塞拉斯·史塔克的脸，严肃地点了点头。 “我会尽力的，先生，”他回答。
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