你可以在 令人震惊的超级科学故事，1930 年 8 月，惊人的故事是 HackerNoon 的图书博客文章系列的一部分。 这里 跳到本书的任何章节 。卷。 III, No. 2: The Planet of DreadVOL。 III、No.2：空间之王 空间之主 维克多·卢梭 “在下一个满月的那天，地球上的每一个生物都将被消灭——除非你成功地完成了你的使命，李。” 纳撒尼尔·李看着世界合众国总统塞拉斯·史塔克的脸，严肃地点了点头。 “我会尽力的，先生，”他回答。 “你掌握了事实。我们知道这个自称为黑凯撒的人是谁，他向人类宣战。他是一个名叫阿克塞尔森的丹麦人，他的父亲因反抗世界新秩序而被判处无期徒刑，并成功获得了财产。行星际班轮。 “他把这帮绝望的人填满了，这些人在他成功逃离监狱时与他有联系。他们一起航行到太空。他们消失了。据推测，他们以某种方式在以太中遇到了死亡，超出了范围人类的知识。 “三十年过去了，然后这个阿克塞尔森的儿子，根据他自己的故事，生于一个女人， 父亲只好劝说陪他进入太空，开始给我们广播。起初我们以为是某个恶作剧的小丑插手了。 这就像在一个可怕的梦境中与一些吸血鬼生物作斗争。 “当我们的电工毫无疑问地证明声音来自外太空时，应该是我们月球殖民地的某个人获得了一台发射机。然后我们派往月球殖民地的金船未能返回。如你所知，七个星期以来，与月球没有任何联系。在最后一次满月时——吹——下落了。 “世界就靠你了，李。从中国到澳大利亚——人类的五分之一——毁灭了所有生物的无形射线，将在月圆之际落在美国东海岸。这就是要旨。阿克塞尔森的反复沟通。 “我们期待你回来，要么带着人类的大敌成为你的俘虏，要么带着人类已经摆脱笼罩它的威胁的好消息。 “上帝保佑你，我的孩子！”世界合众国总统握住纳特的手，走下从伟大行星际飞船着陆台引出的梯子。 为星际航线的船只保留的巨大着陆场位于纽约市中心上方一千英尺的威彻斯特县。这是一个平坦的空间，位于五座大塔的顶部，散落着带电的沙子，其光芒具有驱散海雾的特性。在那里，长长的灰色真空飞行器的形状像铁爪一样停在什么东西上。 纳特看着手下的行动打了个喷嚏，因为普通感冒或鼻炎，似乎是最后一种会屈服于医学科学的细菌疾病，他在国会大厦感染了一种严重的疾病，一边听着参议院关于对人类的威胁的辩论。着陆台上很冷，与下面这座玻璃屋顶城市的永恒夏天形成鲜明对比。 但纳特看着准备开船的船，忘记了寒冷。氖气和氮气在压力下被泵入外壳，其中微量的 leucon 是新发现的有助于抵消重力的元素，与它们结合提供将容器提升到平流层区域上方的动力。 围绕舞台的低矮的屋顶建筑中，是一片热闹非凡的景象。硒盘闪烁着信号，无线电接收器在喊着迟到的消息；大功率板上的刻度盘和光信号在淀粉管的光芒中显得格外醒目。在船上方一千英尺的旋转台上，一盏巨大的探照灯，在一千英里外都能看到，它的光柱在天空中移动着令人眼花缭乱的光。 现在，船的晶石铝石外壳在红色霓虹灯的映照下变得明亮起来。另一艘来自中国的船缓缓降落到附近的舞台上，卸货人蜂拥在气动管周围接收邮件。广播电台正在大喊满洲小麦歉收的消息。纳特的长官，一个名叫布伦特的矮个子伦敦人，向他走来。 “准备开始，先生，”他说。 纳特转向他。 “你的命令清楚了吗？” “是的先生。” “把本森送到这里。” “我在这里，先生。” Benson，负责电池的射线枪手 包括船上的武器，来自康涅狄格州的精瘦的北方佬，走上前去。 “你知道你的命令吗，本森？阿克塞尔森已经占领了月球和那里的金矿。他计划毁灭地球。我们必须像疯狗一样进去，开枪杀人。不管我们是否杀死所有生物在那里，即使是我们自己的人，他们是月球刑事定居点的囚犯，我们也必须为阿克塞尔森负责。” “是的先生。” “我们猜不透他是怎么弄到那些带着氖气和氩气返回月球殖民者的金船的。但他不能抓到我们。让人们明白这一点。仅此而已。” “很好，先生。” 远程收音机突然开始发出嘶嘶声： AAA，它在呼唤。着陆台上的一切声音立刻停止了。因为那是月球某处阿克塞尔森的召唤。 “阿克塞尔森说。在下一个满月的时候，世界联邦的所有美国省都将被歼灭，就像中国省最后一样。你们没有希望了，好人。把你们的真空衬里送出去。我可以用一些“ 骄傲的旧地球会不会走到那一步？这些不祥的威胁每天都在重复，直到普遍的恐惧变得疯狂。 Nat 被送出去作为最后的希望。如果他失败了，除了向这个人投降之外别无他法，他拥有一种超级力量，使他能够从月球上摧毁地球。 不到一个小时，那些无形的致命射线就摧毁了所有吸入氧气和呼出碳的东西。相比之下，班轮配备的射线只是一个玩具。它会在不超过 500 英里处杀死，而且它的作用完全不同。 作为地球投降的前奏，阿克塞尔森要求世界总统斯塔克和其他一些政要作为人质前往月球。世界上的每一个射线堡垒都将被拆除，每一个金库都将把它的黄金堆放在纽约登陆台上的一座巨大的金字塔中。地球将承认阿克塞尔森为其至高无上的主人。 铁爪像螺旋一样转动着，伸展着自己，慢慢地抬起星际飞船，直到她看起来像一条巨大的金属鱼，金属腿末端是吸盘状的圆盘。但她已经自由地漂浮了，因为轻柔的呼噜声使她保持平衡。纳特爬上了通往她甲板的短梯。布伦特再次向他走来。 “来自阿克塞尔森的远程广播信息——”他开口道。 “是的？”纳特脱口而出。 “我根本不相信它来自月球。” “你不知道？你认为这是地球上有人在搞恶作剧？你认为消灭中国只是一个地球笑话？” “不，先生。”布伦特在上司的讽刺下站稳了。 “但在被提拔到美国省之前，我是格林威治的首席远程无线电操作员。他们在格林威治不知道他们在任何地方都不知道的事情。” 布伦特说话时带着那种天生的伦敦人的自信，即使是几个世纪以来也未能消除，尽管他们已经消除了伦敦口音。 “嗯，布伦特？” “上周阿克塞尔森广播时，我和接收站的首席电工在一起。我注意到声波受到轻微的多普勒效应。从月球发射所需的巨大放大倍率，这种偏转可以解释为只是一个扇形的扩展。但是有十倍的放大倍数人们期望从月球上得到的放大倍数；我计算了 那些声波被转移到了某个地方。” “那你的理论是什么，布伦特？” “那些声音来自另一个星球。在月球的某个地方，有一种拦截和重新传输的植物。阿克塞尔森正在偏转他的光线，给人一种他在月球上的印象，并把我们的飞船引诱到那里。” “你有什么建议？”纳特问道。 “我不知道，先生。” “我也不知道。把你的航向定在月球上，告诉本森先生不要睁大眼睛。” 月球殖民地发现于 1976 年，当时巴尔的摩的 Kramer 首次证明了将氖与惰性新气体、leucon 混合的实用性，从而征服了引力，事实证明这正是它所怀疑的——一种干燥的、没有空气的荒凉。然而，在陨石坑的深处，月球上一定数量的古老大气层仍然存在，足以维持奇怪的穴居人的生命，他们拥有巨大的肺盒，在那里幸存下来，像野兽一样在发育不良的芦荟状植被上觅食。 半人半猿，与两者都非常不同的是，这些在一个被毁坏的地球上的物种遗迹已被证明是易于处理和服从的。他们已成为月球上涌现的囚犯定居点的劳工。 所有反对建立世界联邦的人，连同所有第四次被判重罪的人，都被运送到那里，以监督这些愚蠢的、非人类的月球居民的努力。因为已经发现月球陨石坑富含黄金，而黄金仍然是地球上的交换媒介。 为了补充残留的大气，建立了巨大的站，从地壳以下五英里的地下水中提取氧气，并将其与注入地表层的氮气重新结合，从而创造出一种被泵送至工人。 然后有了一个奇怪的发现。没有那些存在于空气中的微量元素——氖、氪和氩，人类是不可能存在的。而从月球上带回金条的船只也将这些气体元素运送到那里。 十六个原子发动机的嗡嗡声越来越大，夹杂着陀螺仪的嗡嗡声。梯子被拉起，端口孔被密封。在封闭的桥上，纳特扔了一个硬青铜开关，该开关释放了不导电的百叶窗，使十六个大磁铁发挥作用。巨大的飞船迅速向前冲向空中。马达的嗡嗡声变成了刺耳的呜呜声，然后，变得太刺耳了，以至于人耳无法跟随它，让位于沉默。 Nat 将速度杆设置为每小时 500 英里，这是在穿过地球大气层时发现的最大速度，因为阻力往往会加热容器并损坏精密的原子引擎。一旦到达以太，速度就会增加到一万或一万二千。这意味着要花 22 小时跑到月球殖民地——大约是通常所需的时间。 他按下一个杠杆，船的各个部分都响起了钟声。通过一个复杂的机构，将每个隔间的空气依次排出，然后更换，随着铃声的响起，工作人员陆续从这些隔间中出来。这样做的目的是为了摧毁任何可能无意中从月球进口的对人类有危险的生命，但有一次它导致了一名偷渡者的发现。 然后 Nat 下桥到 上层甲板。在这里，在一个平台上，有两个电池组，每个电池组由三个射线枪组成，安装在旋转接头上，分别在左舷和右舷向任何方向射击。这些枪被包裹在一个薄薄的锇鞘中，致命的射线通过它没有改变。在他们周围，厚厚的铅盾保护着炮手。 他和班森聊了一会儿。 “不要让阿克塞尔森对你不利，”他说。 “时刻保持警惕。”枪手们，目光敏锐的男人，安纳波利斯枪械学校的毕业生，咧嘴笑着点了点头。他们为自己的行业及其传统感到自豪；纳特觉得这艘船在他们手中是安全的。 大副出现在同伴的最前面，身边还有一个女孩。 “偷渡者，先生，”他简洁地报告道。 “我们一放气，她就从修理厂附楼里滚了出来！” 纳特惊愕地盯着她，女孩也盯着他。她是一个非常漂亮的女孩，不超过二十二三岁，穿着一件商务装，包括一件皮夹克、短裤和过去十年流行的黑色螺旋绑带。她毫不掩饰地走上前来。 “嗯，你是谁？”纳特厉声说道。 “环球新闻集团的玛奇道斯，”她笑着回答。 “恶魔！”纳特喃喃地说。 "You people think you run the World Federation since you got President Stark elected." “我们当然知道，”女孩回答说，仍然笑着。 “好吧，你不经营这艘船，”纳特说。 “你想要一个长长的降落伞降落到地球吗？” “别傻了，亲爱的，”玛奇说。 “难道你不知道如果你这样皱着眉头你会长皱纹吗？微笑！啊，这样更好。现在，老实说，队长我们在采访阿克塞尔森时不得不超越其他人。这对我来说意义重大。” 噘嘴成功地笑了。 “你不会为此生气吧？”她恳求道。 “你知道你在冒风险吗，年轻的女人？”纳特问道。 “你知道我们回到地球的机会比你想象的要小吗？” “哦，没关系，”女孩回答。 “现在我们又是朋友了，你介意让管家给我弄点吃的吗？我已经被关在楼下的那个房间里十五个小时了，我简直饿死了。” 纳特无奈地耸了耸肩。他转向大副。 “带道斯小姐下酒廊，看王令给她端上一顿美餐。”他吩咐道。 “然后把她放在海军上将的小屋里。这对你来说足够了吗？”他讽刺地问道。 “哦，那没关系，”女孩热情地回答。 “而且我将依靠你让我知道正在发生的一切。稍后我将为你和所有这些人拍 X 光照片。”她对咧嘴笑的枪手微笑。 “那是新时尚，你知道，我们将为美国省最发达的骷髅提供奖品，并挑选一位美丽的国王和王后！” “收音机，先生！” 当值班的人把信息递给他时，纳特已经睡了一小会儿，他惊醒了。这艘船在航行期间一直与地球保持联系，现在已接近完成，但这条信息前面的可怕 AAA 告诉 Nat 它来自 Axelson。 “祝贺你的尝试，”消息中写道，“我以最大的兴趣关注了你的职业生涯，李，通过这些碎片的媒介 我在月球上获得的信息。明天当你是我的客人时，我希望能够在我计划建立的新世界政府中为你提供一个高职位。我需要好男人。兄弟般的，黑凯撒。” 纳特转身。 Madge Dawes 站在他身后，试图从他的肩膀上读出信息。 “间谍，嗯？”纳特苦涩地说。 “亲爱的，这不是我的事吗？” “那么，读这个，”纳特说，把信息递给她。 “在我们走得更远之前，你很可能会后悔你这个疯狂的把戏。” 他指着头顶弯曲的玻璃穹顶上的月球宇宙射线图像。他们正在快速接近卫星。它充满了整个穹顶，陨石坑巨大的黑色空洞，山脉清晰地突出。穹顶下面是镭装置，它发射射线，卫星被电影拍摄，以及陀螺仪操纵装置，用于引导船舶的航向。 突然，蜂鸣器响起警告。纳特跳到管子上。 “引力干扰 X40，陀螺仪异常 1 分 29，”他喊道。 “释放船体静电。班森先生，待命。” “这意味着什么？”马奇问。 “这意味着，如果你不和操纵台的人说话，我将不得不这样做，”纳特厉声说。 “那是什么？”玛奇用尖利的声音喊道，指着上方。 在滑雪图上显示的月球图案表面的十字形，一个黑色的雪茄形形状正在经过。它看起来像一艘老式飞船，它移动的速度从它明显地穿过月球表面这一事实就可以看出。也许它正以每小时五万英里的速度行驶。 布伦特，大副，冲破了同伴。他的脸色铁青。 “从月球上接近我们的黑船，长官，”他结结巴巴地说。 “本森正在训练他的枪，但它必须在两万英里之外。” “是的，即使是我们的射线枪也射不到那个距离，”纳特回答。 “告诉本森尽可能训练好他的枪，在五百开火。” 布伦特消失了。 Madge 和 Nat 独自一人在桥上。纳特在管子里喊着难以理解的命令。他停下来抬头看去。接近的船的影子已经越过月球的圆盘消失了。 “嗯，小姐，我想你的鹅已经煮熟了，”纳特说。 “如果我没记错的话，那艘船是阿克塞尔森的，他正准备把我们撞到厨房西边。现在请我离开舰桥。” “我认为他是一个非常讨人喜欢的角色，从他发给你的信息来看，”马奇回答，“而且——” 布伦特又出现了。 “三角测量显示一万英里，先生，”他告诉纳特。 “控制住，”纳特说。 “保持陀螺仪路线，考虑到异常情况，然后前往 Pytho 火山口。我将负责指挥火炮。”他匆匆赶下同伴，马奇跟在他身后。 炮手站在射线枪旁边，每人三支。本森坐在电池上方的旋转凳子上。他正在注视着一个通过管子与桥顶相连的透视仪器，他面前的一面平面镜显示了罗盘的所有点。黑船的影子在一侧缓缓前行。 “八千英里，长官，”他告诉纳特。 “一千是我们的极限范围。看起来她正在为我们的头顶盲点做准备。” 纳特走到话筒前。 “试着撞她，”他喊道 布伦特。 “我们将打开所有枪支，指向前方。” “很好，先生，”伦敦人回道。 黑影现在几乎在镜子的中央。它向上移动，消失了。突然，原子发动机又开始喘息。喘息声变成了呜呜声，嗡嗡声。 “我们已经下降到每小时两千英里，先生，”布伦特喊道。 纳特跳向同伴。当他到达顶部时，他听到头顶无线房间里的远程广播设备开始喋喋不休： “AAA。不要试图干涉。我带你去皮托火山口。我会在那里更新我的提议。任何抵抗都是致命的。阿克塞尔森。” 突然，马达的嗡嗡声又变成了呜呜声，然后是寂静。纳特盯着仪表板，叫了一声。 “怎么了？”马奇问道。 纳特朝她转过身来。 “什么事？”他大叫。 “他用他自己的某种地狱般的手段使我们的引擎失效，他正在把我们拖到月球上！” 巨大的月球球体早已覆盖了整个穹顶。巨大的皮托陨石坑现在填满了它，一个五十英里宽的黑色空洞，他们正逐渐安顿下来。并且，当他们安顿下来时，苍白的地球光，像地球上的月球一样的白色，显示出光秃秃的大块裸露的岩石，上面什么都没有生长，以及悬挂在它们上面的玻璃熔岩的长钟乳石。 然后从下面的深处出现了着陆台的阴影形状。 “你要降落了，”收音机里喋喋不休。 “不要尝试任何花招，它们将毫无用处。最重要的是，不要尝试使用你那微不足道的射线。你是无能为力的。” 船几乎静止不动。可以看到一些小人影在着陆台上蜂拥而至，准备调整铁爪以夹住船体。纳特一副无奈的姿态，离开了舰桥，下到主甲板，听从他的命令，船员们都聚集在那里。 “伙计们，我把它交给你了，”他说。 “黑凯撒阿克塞尔森建议我们不要尝试使用射线枪。我不会命令你这样做。我将把决定留给你。” “我们十五分钟前就试过了，先生，”班森回答。 “我告诉拉里根打开船尾右舷炮，看看它是否正常工作，但事实并非如此！” 在那一刻，容器在夹子里放了一个小罐子。收音机再次开始尖叫： “打开舷窗，慢慢地离开。抵抗是没有用的。我应该将我的射线对准你，立即消灭你。集结在着陆台上等我！” “你最好服从，”纳特告诉他的手下。 “我们有一名乘客需要考虑。”说话的时候他瞪了麦奇一眼，麦奇的笑容比之前多了几分颤抖。 “这是我一生中最激动人心的经历，李船长，”她说。 “而且我永远不会休息，直到我为环球新闻辛迪加拍到阿克塞尔森先生骨骼的 X 光照片。” 一个接一个，最后，船员们顺着梯子排到着陆台上，在火山口底部像毯子一样的稀薄空气中喘着粗气。而这其中的原因，在纳特一上到水平台上就已经很明显了。 头顶，在大约一英里的高度，黑色的船悬挂在船头，一个巨大的探照灯从它的船头在陨石坑底部来回照射，使它像白天一样轻。而采矿机械、关押犯人和月球人的宏伟建筑、以及包含泵站的巨大大厦，都在哪里——什么都没有。 阿克塞尔森的恶魔射线不仅摧毁了他们，还抹去了他们的所有痕迹，船员们 班轮的一部分正在呼吸仍然存在于皮托火山口底部的大气残余物。 但是在世界联盟建造的双登陆台旁边，又出现了另一座建筑，正面是敞开的。而那面是一面巨大的镜子，在黑色飞船的探照灯下闪闪发光。 “就是这样，先生！”布伦特喊道。 “那是什么？”纳特厉声说道。 “我说的是偏转镜。这就是使毁灭中国的射线偏转的原因。射线不是来自月球。那是偏转远程无线电波的镜子，即携带声音的超赫兹射线。” 纳特没有回答。他因任务失败而心烦意乱，正看着在着陆台上工作的成群的月球人，转动钢夹并调节控制装置的机构。侏儒，四肢纤细，胸膛像桶一样突出，他们忙碌着，用尖利的声音叽叽喳喳，仿佛鸟儿的叫声。 很明显，阿克塞尔森虽然消灭了月球囚犯和陨石坑中的月球人，但仍保留了一些后者供个人使用。 黑船正在降落在第二个着陆阶段的位置，通过一座短桥与第一个着陆阶段相连。右舷货舱打开，一排裹着兜帽的人出现了，蒙面人从胸前的容器中呼吸着冷凝空气，用护目镜盯着他们的俘虏。每个人手里都拿着一个装有射线的致命管子，并且，仿佛受命一样，他们围绕着他们的俘虏站了起来。 然后，在他们的领导者的一个信号下，他们突然摘下了面具。 纳特惊讶地看着他们。他不知道这些是地球居民还是其他星球的居民。但他们是地球人。他们老了。 六十或七十岁的男人，长着灰白的胡须，满脸皱纹，眼睛从浓密的眉毛下面凝视着。脸上写满了绝望和绝望。 然后第一个人摘下面具，纳特看到了一个不同性格的人。 一个年富力强的男人，一头乌黑的头发和垂到腰间的黑胡子，鹰一样的鼻子，一双深蓝色的眼睛盯着纳特的眼睛，一脸路西法式的骄傲。 “欢迎光临，纳撒尼尔·李，”男人用深沉的语调说，带着一种纳特说不出的奇怪口音。 “我应该知道你的名字，因为你在地球上的无线电广播三天来一直在喊这个名字，就像那个拯救地球免受毁灭威胁的人一样。你认识我！” “阿克塞尔森——黑凯撒，”纳特咕哝道。一时间，他愣住了。他已经预料到除了这个人之外的任何人，这个人像维京人一样站立，看起来，说话，这个骄傲和力量的化身。 Axelson 微笑着——然后他的目光落在了 Madge Dawes 身上。有那么一刻，他仿佛被石化成了一块巨大的花岗岩。 “什么——这是谁？”他咆哮道。 “为什么，我是环球新闻集团的玛奇·道斯，”女孩回答说，以不可抑制的方式对阿克塞尔森微笑。 “而且我敢肯定，你不像人们想象的那么大胆、糟糕的海盗，你会让我们都自由。” 瞬间，阿克塞尔森似乎变成了一个疯子。他转向老者，用一些听不懂的语言喊道。 Nat 和 Madge、Brent 和 Benson 以及另外两个穿着军官制服的人被抓住并拖过桥到登陆台。 黑船停泊了。其余的船员被命令成双线。 然后屠杀开始了。 纳特还没来得及挣脱那些胡说八道的月亮人（他和其他囚犯被交给他们），黑凯撒号的年迈船员就已经开始了他们几乎瞬间毁灭的工作。 他们携带的光枪射出一道道红光和紫光，在他们面前，以太飞船的船员们干脆地枯萎消失了。它们变成了一堆堆在着陆台上的人类碎片，在这些堆上，老人也转动着他们的工具，直到着陆台上只剩下几堆烧焦的碳，像烧过的纸一样摸不着头脑，慢慢地在低气压中上升，直到它们飘过陨石坑。 纳特惊恐地大叫起来，试图挣脱束缚他的月矮人的手。其余的也是如此。从未有过如此徒劳的挣扎。尽管他们的胳膊和腿很短，但月亮矮人牢牢地握住了他们，在他们把他们压在桶状胸膛上时，他们喋喋不休地尖叫着，直到他们的呼吸几乎被压碎。 “魔鬼！”当阿克塞尔森向他走来时，纳特愤怒地叫道。 “你为什么不也杀了我们？”他向他投掷愤怒的嘲讽和辱骂，希望能促使他对他的囚犯做出同样相对无情的结局。 阿克塞尔森平静地看着他，没有回答。他再次看着玛奇，他的五官因某种情绪而抽搐，使他看起来像个恶魔。然后纳特才意识到是玛奇要为黑凯撒的疯狂负责。 阿克塞尔森又说话了，囚犯们被推上梯子，登上了黑色的船。 “Kommandant-Kommissar 会见到你的！”他们监狱的门打开了，一束光射进来，露出一个站在那儿，指着纳特的灰胡子。 “WHO？”纳特问道。 “指挥官——指挥官，阿克塞尔森同志，”灰胡子咆哮道。 Nat知道那个奇怪的术语是什么意思。他读过关于在 19 世纪和 20 世纪蓬勃发展的被称为社会主义者的政治教派的书籍，事实上，甚至还没有在所有地方灭绝。直觉一闪而过，解释了船上这些老人的存在。 这些人年轻时和阿克塞尔森的父亲一起被囚禁，后来逃到太空中，而且早就被认为已经死了。他们一定在某个地方幸存下来。 他们在这里，说着过去几代人的行话，不知道世界已经改变，过去的遗物，像死去的月亮一样死去，黑色的船从那里飞过以太。 “别走，船长，”马奇恳求道。 “告诉他，我们一起去。” 纳特摇摇头。 “也许我能和他谈妥，”他回答说，走到了船的甲板上。 灰胡子砰的一声关上门，野蛮地笑了起来。 “你不会和黑凯撒达成协议，”他说。 “这是无产阶级的统治。资产阶级必须死！列宁因此下令！” 可他却突然停了下来，手如梦初醒，覆在额头上。 “肯定无产阶级已经在地球上取得了胜利吗？”他问。 “很久过去了，每天都在期待着召唤物的回归，建立新的世界秩序。今年是什么年？不是2017年吗？厄洛斯真是难以预料。” “关于厄洛斯？”纳特想。 “这是 2044 年，”他回答说。 “你已经 一直在做梦，我的朋友。我们已经有了新的世界秩序，它一点也不像你和你的朋友所期望的那样。” “得了！”老人尖叫道。 “哥特，你在骗我，资产阶级！你在说谎，我告诉你！” 所以爱神是他们的目的地！厄洛斯，其中一颗小行星，一颗破碎行星的微小碎片，位于火星轨道之外。这些小世界中的一些，已知存在一千多个，不比绅士的乡村庄园大。有些只是太空中的岩石。纳特知道，爱神星的不同之处在于它有一个偏心的轨道，这使得它有时比月球以外的任何其他天体都更接近地球。 还有它才被人知道三十年，它应该是一个双行星，有一个黑暗的伴侣。 当他登上桥，来到阿克塞尔森站在控制处的地方时，纳特心里就这么想着，他旁边有一个白胡子。他的特等舱的门是开着的，突然从里面钻了出来，这是纳特见过的最凶残的东西之一。 那是一个月亮女人，身材矮小，穿着一件不成形的纤维素纺成的衣服，怀里抱着一个头重脚轻的月亮婴儿，她巨大的胸膛像金字塔一样挺立着，小胳膊和小腿悬垂着. “这里是资产者，指挥官，”抓捕纳特的人说。 Axelson 看着 Nat，目光缓慢地凝视着。然后他把控制权交给了旁边的灰胡子，示意纳特先到他的房间。 纳特进来了。这是一个普通的房间，很像现在滞留在月球上的以太班轮船长的房间。有一张铺位、椅子、一张桌子和一个收音机。 阿克塞尔森关上门。他试图说话，却无法控制自己的情绪。最后他说： “我准备按照我的承诺向你提供条件，纳撒尼尔·李。” “我不会和凶手妥协的，”纳特苦涩地回答。 阿克塞尔森站在那里看着他。他巨大的胸膛起伏。突然，他伸出一只大手，拍了拍纳特的肩膀。 “智者，”他说，“认清事实。在三周内，我将成为地球无可争议的统治者。无论是沙漠还是畏缩和顺从的臣民，都取决于地球人。我从未到过地球，因为我出生在厄洛斯。我的母亲在我出生时就去世了。直到今天，我才见过另一个人类女人。 纳特看着他，试图理解阿克塞尔森的想法。 “我父亲逃到了厄洛斯，这是一个直径十七英里的小行星，正如我们所发现的那样。他称它为天堂。他打算在那里找到一群反抗地球暴君的人。 “他的追随者前往月球并带回月球女性为妻。但这些工会没有孩子。后来发生了分歧和内战。四分之三的殖民地在相互战斗中丧生。 “我还是个年轻人。我掌握了权力。幸存者——这些老人——失望而温顺。我让自己变得绝对。我把月亮男女带到爱神来为我们服务。但几年后我父亲的最后一个老同胞将死去，因此我想征服地球并让人类服从我。十五年来，我一直在试验和制造设备，现在我可以任凭地球。 “但我需要帮助，聪明的人会服从我并帮助我 在我的计划中。这就是为什么我救了你和你以太线的其他军官。如果你加入我，你将拥有地球上最高的职位，纳撒尼尔·李，其他人将在你之下。” Axelson 停了下来，尽管他讨厌这个人，但 Nat 意识到一种他无法控制的怜悯之情。他看到了他在厄洛斯的孤独生活，被那些过去的幻影人类所包围，他理解了他对地球统治的渴望——他是行星流亡者，地球以外所有行星系统中唯一的人类，也许除了他日益减少的公司的老年男性。 “今天，纳撒尼尔·李，”阿克塞尔森继续说，“当我看到你带来的那个女人时，我的生活被重新塑造了。我以前不知道女人看起来很漂亮。我做梦也没想到像她这样的生物存在。她一定是我的，纳撒尼尔·李。 “但这无关紧要。你对我的提议有何回答？” 纳特试图思考，尽管激情扭曲了他大脑中出现的心理图像。对于阿克塞尔森来说，显然无法理解有人会反对他接受马奇。 Nat 看到他必须为 Madge 缓一缓。 “我得和我的同伴商量，”他回答。 “当然，”阿克塞尔森回答。 “这很合理。告诉他们，除非他们同意加入我，否则他们必须死。地球人介意死亡吗？我们讨厌爱神，月亮人也讨厌它，尽管他们有一个奇怪的传说“是的。一个看不见的人形状的东西从他们的灰烬中升起。我父亲告诉我，在他那个时代，地球上也存在这种迷信。去和你的同伴谈谈，纳撒尼尔李。” 黑凯撒的声音几乎是友好的。他又拍了拍纳特的肩膀，叫灰胡子把他带回监狱。 “哦，李队长，我很高兴你回来了！”马奇叫道。 “我们一直都在为你担心。这个黑凯撒，他有这么可怕的人吗？” 纳特冷笑一声，然后恶狠狠地咧嘴一笑。 “嗯，他不完全是一个老派的主日学校老师，”他回答说。当然，他不能告诉女孩关于阿克塞尔森的提议。 一小群俘虏站在黑船的上层甲板上，看着月亮人在着陆台上乱窜，她一直悬停在自己的位置上。 Axelson 的父亲称这颗小行星 Eros 为天堂般的天堂并没有错，因为没有其他词可以形容它。 他们所处的气氛与地球非常相似，可以完全自由地呼吸，但他们的四肢似乎有一种轻盈和活力，这表明空气中充满了氧气或臭氧。强烈的蓝色天空表明了这种大量的存在，上面飘着蓬松的云彩。 在那天空中，一个看起来像是三分之二的月亮正在以惊人的速度旋转。从三十到四十个大小不一的满月，从太阳到明亮行星，黑色与蓝色相映成趣。 太阳从地球上看几乎不小，在天顶照耀着，地球和火星分别挂在东方和北方，每个都像血红色的太阳。 这些卫星是其他一千颗小行星中的一些，它们的花边图案相互交织。但是，虽然壮观，但随着黑色飞船的落定，一行人将目光投向了地面。 宝蓝色的海洋拍打着银色的沙子，化作柔软的泡沫线。水边延伸出一片翠绿的草坪，后面 这条海的手臂延伸到看起来像热带森林的地方。大部分的树木都像棕榈树一样，但高耸入云，树叶在微风中摇曳。显然没有海拔，然而，这个小球体是如此之小，以至于上升的曲线给人一种遥远的高度的错觉，而地平线似乎不是在上升，而是显然完全平坦，产生了一种非同寻常的不安全感。 在水边附近，一座宫殿式的豪宅，由砍伐的原木建成，单层，矗立在一个鲜花盛开的花园中。离高台更近的是大型造船厂，在它们附近有一面巨大的略凹的镜子反射着阳光。 “死亡射线！”布伦特对纳特耳语道。 船安顿下来后，阿克塞尔森来到了聚会上。 “欢迎来到爱神，”他亲切地说。 “我父亲告诉我，在某些地球语言中，这个名字的意思是‘爱’。” 也许，从来没有像阿克塞尔森那天招待他的客人那样举办如此奇怪的宴会。小月亮的男人们在大宴会厅里递过食物和一种棕榈酒，这与博物馆中展示的 20 世纪早期的室内装饰非常相似。唯有十几名年迈的侍卫，手持雷射棒的在场，让现场显得有些阴森。 Madge 坐在 Axelson 的右边，Nat 坐在他的左边。女孩的轻松愉快已经离开了她；当阿克塞尔森的动机——纳特不敢向她透露——以他的方式透露出来时，她的脸变得紧张起来。 有一次，当他将手指放在她白皙的喉咙上片刻时，她吓了一跳，有那么一刻，似乎正在聚集的风暴必须打破。 因为纳特已经和他的手下谈过了，所有人都同意他们不会叛国，尽管他们打算尽可能地缓和一下，希望能在不知不觉中抓住黑凯撒。 然后慢慢地，阴沉的暮色开始降临，阿克塞尔森站了起来。 “让我们在厄瑞波斯统治时期的花园中漫步吧，”他说。 “厄瑞波斯？”纳特问道。 “每个睡眠时期都笼罩着我们的黑色世界，”阿克塞尔森回答道。 纳特明白他的意思。厄洛斯的黑暗伴侣每六个小时围绕它旋转一次；因此，厄洛斯的一天永远不会超过六个小时，这还不包括厄洛斯绕太阳公转。但由于它的体积小，它很可能沐浴在几乎永远的阳光下。 空气中弥漫着比地球上任何花朵都要浓郁的花香。他们穿过翠绿的草坪，进入了一条丛林小径，两边都是竹子和匍匐植物，还有巨大的棕榈树。在他们身后，用他们的射线棒跟踪守卫。 一片漆黑的湖水现身。突然，Madge 发出一声尖叫，紧紧抓住 Nat。 “看看！”她哭了。 “这太糟糕了！” 突然，纳特意识到湖里到处都是怪物。它们是鳄鱼的形状，但比最大的鳄鱼大一倍，在边缘的浅滩上相互伸展开来。随着队伍的临近，一只巨大的怪物开始用爪子蹒跚着向他们走来。 它张开一半长的嘴，露出紫色的舌头和狰狞的獠牙。马奇再次尖叫。 “啊，地球上也有恐惧吗？”阿克塞尔森温和地问道。 “这让我确定了征服。我怀疑它，但我不确定科学是否已经征服了它。但是没有理由害怕。磁场保护我们。看！” 对于蹒跚学步的怪物突然 仿佛被笼子的铁栏猛地拉起似的停了下来，然后往后退了几步。 阿克塞尔森转过身，用月亮语气喘吁吁——如果侏儒的胡言乱语可以称为演讲的话——一名守卫回答了他。 “我保留了爱神星上的这些原始居民，”阿克塞尔森说，“作为一种纪律手段。月球动物害怕它们。我保留了一些违反我法律的人来喂养它们。看！” 他转身指了指。两名守卫带着一个喋喋不休、尖声尖叫、挣扎着挣扎的月亮人。尽管他的力量很大，但他似乎无法做出任何抵抗，但他整个人都在颤抖，那张狰狞的脸庞因恐怖的痛苦而扭曲。 在大约 50 英尺的距离处，他们转入一条穿过丛林的小路，在靠近湖边的一个凸起的平台上再次出现。接下来发生的事情发生得如此之快，以至于 Nat 无法采取任何措施来阻止它。 卫兵消失了；月亮人仿佛被某种无形的力量推动着，猛地向前移动到了湖边。刹那间，其中一只蜥蜴咬住了他的下巴，另一只则将他的半边身子扭开，整个战斗、蠕动的肉体消失在深处。 远处传来了月亮人的尖声吟唱，仿佛在祈求某个可怕的神灵。 并且，厄洛斯的黑暗卫星巨大的黑色球体缓缓移动，从天空中爬过，将其完全覆盖。 Axelson 走到Nat 站的地方，将Madge 抱在怀里。女孩当场吓得昏倒了。 “你的回答是纳撒尼尔·李，”他轻声说。 “我知道你一直在推迟决定。现在我会带走那个女孩，你会给我你的答案。你和这些人会加入我，还是你会像月亮人一样死去？”他气喘吁吁地说，好像他和纳特一样感冒了。 他用胳膊搂着玛奇。 下一刻，他这辈子从未发生过的事情发生在他身上。黑凯撒号在下巴的一记精准打击下倒下了。 他气得浑身发抖，跳了起来，发出一声命令。刹那间，那些老守卫已经扑了上去。而在他们身后，一大群月亮人来了，步履蹒跚。 当守卫用射线棒覆盖他们的囚犯时，两个月亮人抓住了他们每个人，将他囚禁在牢不可破的手中。 阿克塞尔森指着上方。 “当厄瑞波斯的统治结束时，”他说，“除非你同意为我服务，否则你将成为湖中居民的食物。” 他把玛奇抱在怀里，在女孩奋力反抗时大笑。 “玛奇！”纳特叫道，想朝她跑过去。 他的挣扎是如此激烈，以至于他成功地挣脱了月球人的手。然后他再次被抓住，拼命战斗，被矮人从阴影中带走。 他们穿过湖的边界，直到一座小石头建筑显露出来。纳特和其他人被推入了一片漆黑。门哐当一声；他们徒劳地反对它。它是木头的，但它和石头一样坚固，他们所有的挣扎都没有留下一寸。 “你的指挥官呢？”低语似乎就在石屋里。 “你的纳撒尼尔·李。我必须和他谈谈。我是把他带到船上的黑凯撒的守卫。” “我在这里，”纳特说。 “你在哪？” “我在鳐鱼屋里。我在那里守卫着。我正在对着只拨到你所在的地方的电话说话。你可以在小屋的任何地方说话，我会听到你的。” “嗯，你想要什么？”纳特问道。 “你爱地球女人。我记得，当我还是个男孩的时候，我们曾经爱过。我忘记了。斯坦福有一个女孩……告诉我，这是真的，这是 2044 年吗？无产阶级还没有胜利？” “这是真的，”纳特说。 “那些梦想已经完成，我们为世界联邦感到骄傲。告诉我关于玛奇道斯的事——地球女人。她安全吗？” “他把她带到了他家。我认为她没有受到伤害。他病了。他被严密地看守着。有谣言。我不知道。” “那你想要什么？” “如果黑凯撒死了，你会不会再把我带回地球？我渴望旧地球的生活。我愿意做你的奴隶，只要我能在死前踏上地球。” “你能救我们吗？”纳特屏住呼吸。 “月亮人在戒备。” “他们没有射线枪，而你有。” “惩罚会很严重。我应该被扔给怪物。” “你能给我们每人一支射线枪吗？你愿意冒险返回地球吗？”纳特问道。 一个停顿。然后，“我的朋友，我来了。” 纳特听到班森在他耳边嘶嘶作响，“如果我们能给他们一个惊喜，我们就能得到黑船并返回。” “我们必须得到玛奇道斯。” “然后打碎镜子，”布伦特插话道。 在那之后，除了等待，别无他法。 门咔哒一声打开了。一个模糊的身影站在入口处。天已经亮了；使厄洛斯黯然失色的黑暗卫星正在经过。 “嘘！我给你们带来了射线棒！”正是纳特在船上与之交谈的那个老人。他的胳膊下夹着五根金属棒，末端是发光的玻璃。他给每个囚犯一个。 “你知道如何使用它们吗？”他问。 纳特检查了他的。 “这是五十年前在地球上使用的老式棒，”他告诉他的手下。 “我在博物馆里见过。它在 1950 年左右的第二次世界大战中投入使用。你滑回保险栓并按下这个按钮，就像用手枪一样瞄准。你们见过手枪吗？” “我父亲有一个旧的，”大副巴恩斯说。 “他们可以在不重新装填的情况下发射多少次？”纳特问老守卫。 “十次；有时更多；昨天都是新装的。” “带我们去阿克塞尔森所在的地方。” “首先你必须消灭守卫。我以某种借口将值班的人送走了。但其他人随时可能在这里。说话小声。你要杀了他们吗？” “我们必须，”纳特说。 老家伙开始抽泣。 “我们是一起的伙伴。几年前，他们把我们一起抓起来囚禁起来，资本家。我以为无产阶级会赢，你说这完全不同。我是一个老人，生活是悲伤和陌生的。” “听着。阿克塞尔森在屋子里吗？”纳特问道。 “他在他的密室里。我不知道怎么走。我们都没有进去过。” “玛奇呢？” “她和他在一起。我什么都不知道。”他倒下了，呻吟着，破碎了。 纳特从他身边挤过去。现在是快速增长的光线。一缕阳光从头顶的黑暗球体边缘射出，几乎仍然充满了整个天空。就在这时，路的尽头映入了其中一个月亮人狰狞的脸庞和矮胖的身躯。那生物停下来，惊讶地咯咯直笑，然后像猫一样喵喵叫着向前冲去。 纳特瞄准他的射线棒并按下按钮。 Nat 兴奋的那道光，没有完全对准，从月亮男人的一侧脸上剪下。 那生物在原地摇晃着，尖叫着提高了声音，然后再次向前冲去，手臂挥舞着。而这一次，纳特回家了。那道条纹直接穿过了怪物的身体，然后倒塌成一堆煅烧的碳。 但它的尖叫声把其他小矮人都赶到了现场。刹那间，数十只狰狞的怪物挡住了去路，它们见状，一哄而上。 射线棒将它们的死亡信息划入了它们的深处。然而，匆忙如此激烈，以至于有些部分回家了。胳膊、腿和桶形胸膛，半个男人，覆盖着五个人的身体正在溶解的无形的黑色粉末。纳特事后想起了一张咧着嘴笑着的恐怖，显然在空中松散，还有一只挥舞着的手臂抽打着他的胸膛。 大概十五秒钟，就像在可怕的梦境中与一些吸血鬼生物搏斗一样。然后，就在 Nat 觉得自己快要发疯的时候，他发现这条路是空的，而蜷缩的月球人残骸在他周围堆积如山。 他又向扭动的团团发射了两束光，看到团团停止颤动，然后溶解在黑色粉末中。他转身看着他的同伴。他们也表现出对他们所承受的压力的恐惧。 “我们现在必须杀了守卫，”纳特喘着粗气。 “然后找到Madge并救她。” “我们和你在一起，”布伦特回答说，五个人一起冲进了阳光和开阔的地方。 屋子门口没有值班守卫，门敞开着。纳特在他的手下冲进了门。大厅里只有一个守卫，但他只是在他们进来时才抬起头来。显然，他已经没有抵抗力的能力了，因为他患上了一种可怕的疾病。 他的五官肿胀得几乎无法辨认，嘶哑的喘息声从他的肺里传出。他走得太远了，以至于他几乎没有对五个人的出现感到惊讶。 “阿克塞尔森呢？”纳特问道。 守卫指了指走廊的尽头，然后松开手臂。纳特带领他的手下沿着半暗的通道前进。 在走廊的尽头，又有两名守卫在值班，但一名倒在地板上，显然失去了知觉，另一名在布伦特开火时无力地试图拔出他的射线棒，化为灰烬。五人破门而入。 他们发现自己在宴会厅里。饭菜的残羹剩饭还在桌子上，三个月亮人，像是中了毒一样，在地板上扭动着。在大厅的另一端是另一扇门。 这形成了一个中央大厅，它的四个侧面各有一扇门，一束阳光从水晶屋顶射进来。五人一愣，愣住了。突然，阿克塞尔森的声音打破了寂静——他的声音几乎变得面目全非，嘶哑、破碎、喘着粗气： “试一试门，纳撒尼尔·李。依次试一试每一扇门，然后回去。要知道，我可以在你站立的地方瞬间将你炸成虚无！” 突然间传来了玛奇的声音，“他不能！他不能，纳特。他快死了，他知道。我不会让他走的，他连动的力气都没有。” “哪个门？”纳特绝望地叫道。 “没有门。它们是个把戏，”马奇的声音传来。 “往前走，将凹槽面板按在你面前的墙上。” 纳特上前，找到了面板，按下了它。墙壁像两扇折叠的门一样打开了，露出里面的另一个房间，完美的圆形。 它包含许多设备，有的发光，有的暗，还有一个无线电发射装置。这显然是黑凯撒的秘密巢穴。而他，终于被席卷他的致命疾病困住了！ 他躺在沙发上，他的大身躯伸展开来，他的五官因袭击了卫兵的同一种疾病而肿胀得可怕。 纳特举起他的射线棒，但阿克塞尔森无力地举起手，纳特放下了武器。而且，当五个人聚集在这个垂死的人身边时，纳特再次感受到了对他的奇怪的悲哀和怜悯。 他从来不知道地球上的生命，也不能用地球上的通用标准来衡量他。 “别开火，纳特，”玛奇声音颤抖地说。她坐在阿克塞尔森旁边，而且——这很奇怪——她正在用海绵擦拭他嘴唇上的泡沫，润湿他的前额。她举起一块含有液体的水晶放在他的嘴唇上，他贪婪地吸干了它。 “所以——地球赢了，纳撒尼尔·李，”阿克塞尔森嘶哑地低声说。 “我快死了。我知道。这和我父亲登陆月球时一样可怕的疾病。四分之三的月球动物死了。它是致命的。肺被烧掉了。 “我父亲告诉我，在地球上它不是凡人。他称它为‘冷’——但我很热。” 然后Nat才明白，其中的讽刺让他屏住呼吸，咬紧牙关检查自己歇斯底里的笑声。地球上的恐怖黑凯撒死于他自己给他的普通感冒。 这种在地球上几乎无害的鼻涕虫病菌，在无数代人都习惯于它的人群中，已经在这里发挥了瘟疫的效力，在他们一生之后，在月球人中，甚至在卫兵中，从未发现过感冒。在爱神（Eros）的无菌气候中。 “我失败了，纳撒尼尔·李，”黑凯撒的声音传来。 “然而这并不困扰我。还有一些事情我不明白。她是一个像我们一样的生物——有意志和理性。她不像月亮女人。她告诉我她不想成为地球，因为她不爱我。我不明白。所以——我很高兴去。 阿克塞尔森抬起头想要说话的时候，喉咙里发出了一声喘息，但死亡的声音已经在他的喉咙里了。轻微的挣扎，沙发上的庞大身躯不过是无生命的粘土。 马奇从他身边站了起来，泪水顺着她的脸庞流了下来。 “他不是坏人，纳特，”她说。 “他对我很温柔。他不明白；仅此而已。当我拒绝成为他的王后时，他不知所措。哦，纳特，我永远也永远不会为环球新闻集团写这个故事。 " 纳特带着她抽泣着离开了房间。 很快他就成功地与地球进行了远程无线电通信。他宣布黑凯撒死了，他的邪恶力量永远结束了。 然后，在剩下的几个小时的白天，他让他的手下努力粉碎摧毁了中国的射线装备。其中涉及到一些他并不完全理解的原理，尽管布伦特声称对此有线索，但很明显，除了射线，阿克塞尔儿子的知识并不比地球科学家的知识高。 守卫中，有几个已经恢复，主要是年纪比较小的。另一方面，没有一个月亮人在这场流行病中幸存下来。纳特一把守卫赶出屋子，就在一个老式的磷火柴盒的帮助下把它化为灰烬。 当黑暗的卫星再次爬过爱神星时，黑色的船起航了。 但是关于返回月球的旅程，他们转移到他们自己的船上，他们在纽约的着陆，以及给予他们的凯旋招待，这里是无话可说的。 Nat 和 Madge 从市中心、旧威彻斯特自治市镇到他在哈特福德郊区的家中的旅程获得了持续不断的掌声。 人群在航线上排成一排，每隔几英里，空中交通如此密集，他被迫盘旋并向欢呼的群众讲话。哈特福德本身正在举行盛大的庆祝活动，在主干道的对面，城市老板们悬挂了一面老式的横幅，两边挨家挨户串起，上面写着：世界总统：NATHANIEL LEE！ Nat转向Madge，他一言不发地坐在他身边。 “听说过‘结婚’吗？”他问。 “我当然听说过。”女孩愤愤不平地回答。 “你认为我有那么笨吗，纳特·李？为什么，那些老式小说是公立学校课程的一部分。” “可惜那些日子回不来了。你应该成为世界总统，你知道的，”纳特说。 “我在想，如果我们注册为同伴，我可以带你进入白宫，你在探访日在那里拍 X 光片的时间会很长。” “嗯，”马奇慢慢地回答。 “我从没想过。这可能值得一试。” 关于 HackerNoon 图书系列：我们为您带来最重要的技术、科学和有见地的公共领域书籍。这本书是公共领域的一部分。 惊人的故事。 2009. 超科学的惊人故事，1930 年 8 月。伊利诺伊州厄巴纳：古腾堡计划。检索于 2022 年 5 月 https://www.gutenberg.org/files/29768/29768-h/29768-h.htm#Page_158 您可以根据本电子书随附的 Project Gutenberg 许可条款或在线访问 。 这本电子书可供任何人在任何地方免费使用，几乎没有任何限制。 www.gutenberg.org （位于 https://www.gutenberg.org/policy/license） 复制、赠送或重新使用它 .html _