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    稳定的扩散推理基准 — 24 小时内 900 万张图像，价格为 1,872 美元经过@saladcloud
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    稳定的扩散推理基准 — 24 小时内 900 万张图像，价格为 1,872 美元

    2023/08/31
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    经过 @saladcloud 481 讀數
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    太長; 讀書

    在此稳定扩散基准测试中，我们的目标是 750 个 GPU，至少具有 4 个 vCPU、至少 8GB RAM，以及 NVIDIA RTX 2000、3000 或 4000 系列 GPU，至少具有 8GB VRAM。 该基准测试是针对用于定制艺术品的 SaaS 风格的生成式 AI 图像生成工具运行的。 结果： 9,274,913 个图像生成请求 云总成本为 1872 美元 24小时图像生成 已使用 3.62TB 存储空间 平均 7 秒图像生成时间
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    machine-learning #artificial-intelligence
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