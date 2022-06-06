稳定币监管对英国意味着什么

4 月 4 日，英国政府宣布计划将该国打造成加密行业的“全球中心”。稳定币的开发是为了解决这个问题，第一个例子是 Tether (USDT)，将其价值与美元挂钩。其他稳定币的价值与黄金挂钩，就 Petro 而言，与委内瑞拉特定地区生产的每桶石油的价值挂钩。委内瑞拉政府曾试图通过 Petrocoin 增加通用加密货币的普遍采用。





4 月 4 日，英国政府宣布计划将该国打造成加密行业的“全球中心”。该计划的一部分是将稳定币监管和整合到经济中，尽管具体细节尚不清楚。





加密货币最具吸引力和争议的方面之一是明显缺乏政府监督。支持者声称，由于有了区块链，各国就没有必要仔细管理加密货币，从而避免扼杀官僚主义和低效率。





监管稳定币将逆转这一趋势，这是一个问题；接下来会发生什么？





什么是稳定币？





这个问题被什么是稳定币的问题搞糊涂了。 “这是一个有争议的问题，”Blockchain.com 研究主管 Garrick Hileman 博士说。 “有三种广泛的稳定币，美元或菲亚特挂钩的稳定币，由其他加密资产支持的加密抵押稳定币，以及第三种开始出现，称为算法稳定币，其价值由算法设定和管理。 ”





其他稳定币的价值与黄金挂钩，就 Petro 而言，与委内瑞拉特定地区生产的每桶石油的价值挂钩。





“众所周知，在加密领域开发的各种工具都不稳定。” Hileman 博士继续说道。自首次推出以来的 13 年中，比特币的价值已经下跌了 80% 以上 3 倍，而其他市场同样不稳定。部分问题在于比特币和许多其他加密货币没有支持，他解释说，“[这意味着]你不能用比特币兑换某种有助于稳定其价值的资产或抵押品。”





稳定币的开发是为了解决这个问题，第一个例子是 Tether (USDT)，将其价值与美元挂钩。这样做，Tether 的价值变得更加稳定，它可以帮助提供一种将无担保的加密货币转换为法定货币的方法。美元硬币（USDC）也加入了它。





尽管稳定币不如波动较大的稳定币多产，但从事加密货币交易和与区块链合作的英国公司正在紧张兴奋地看待这一公告。





英国的稳定币





总部位于曼彻斯特的在线营销公司Firecask的主管亚历克斯·莫斯（Alex Moss）期待财政部将采取的行动细节。由于他的大部分业务来自世界各地的 NFT，只有 10% 来自英国，因此他必须处理从加密货币到法定货币以及从美元到英镑的货币转换。





“现在，当有人用加密货币向我付款时，要将现金存入我的桑坦德银行账户有很多障碍，有很多必要的程序可以更加无缝”，他说。





目前的流程是他将加密货币转换为稳定币，通常是 USDC，转换为法定货币，最后转换为英镑。





Moss 从他的角度描述了这个问题：“假设我得到了 100,000 美元的 USDC。我知道它目前价值 160,000 英镑。我在哪里拿它？币安、Coinbase 还是其他地方？然后，我必须尝试让它达到法定水平。即便如此，我是否可以直接将 GBP 转换为 USDC？如果是这样，那么从 USDC 到 USD 然后使用 Transferwise 之类的东西并在那里进行货币兑换意味着什么？”





他希望 HMRC 可能建立的监管框架可以通过消除从美元到英镑的转换以及为对加密货币持怀疑态度的人赋予稳定币一些合法性来平滑这一过程。他希望通过这样做，英国将变得“更具前瞻性”。





猜测 HMRC 可能会做什么，他最兴奋的是与英镑挂钩的稳定币，由政府监管，“它会在短期内变得更便宜，所有的钱都会留在国内而不是支付一些汽油费或币安可能采取的任何政府或监管收费。”





然而，他的兴奋可能会因委内瑞拉对其国家稳定币 Petro 和一般加密货币的不那么令人兴奋的经历而缓和。这个拉丁美洲国家转向加密货币，以通过创建 Petro 来应对美国对其实施的制裁。





石油





委内瑞拉政府试图通过要求将 Petro 用于支付某些政府服务和航空公司的燃料来增加对 Petro 的采用。





尽管有这些尝试，Petro 尚未得到广泛采用。仅有的 15% 的燃油费 是在 2020 年通过 Petro 制作的，但采用情况并没有好转。委内瑞拉 NFT 艺术家和加密货币出版物 BitAcademyWeb 的作家 Nickole 对此表示赞同。她说：“大多数委内瑞拉人不了解 Petro 的含义，了解它的人不会使用它，因为它不是去中心化的加密资产。”





根据 Nickole 的说法，大多数委内瑞拉人使用其他加密货币，例如比特币、以太坊和 USDT。 “使用最多的硬币是USDT。许多商店使用它。另一个最常用的硬币是比特币。”





与英国相比，委内瑞拉并不是一个很好的比较。根据 Nickole 的说法，由于制裁和经济螺旋式上升造成的恶性通货膨胀，委内瑞拉人已经转向使用 Petro 以外的加密货币来避免通货膨胀。 “其他稳定币，如 USDT 和 USDC，在进行任何交易时都非常容易使用，而且没有长期损失价值的风险。”





尽管有强烈的动机使用加密货币，但使用加密货币的成本和技术要求阻碍了许多委内瑞拉人的使用，尤其是在 该国较贫穷的地区 .





如果没有如此强烈的采用加密货币的激励措施，莫斯预计不会有任何彻底的变化。尽管如此，他还是渴望看到会发生什么。 “看看会有什么反应会很有趣。不是来自 NFT 空间或加密空间，而是来自外部。”



