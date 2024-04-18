科技驱动的植树：PineOx 如何超越传统方法

作者：Alex Korotkov，PineOx.com 首席执行官





大家好。我叫 Alex Korotkov。我是一名连续创业者。我之前开发过几款拥有数百万日活跃用户的社交应用，包括 Fox Sports、利物浦足球俱乐部、巴黎圣日耳曼、RMC Sport 等。



而且我曾是白俄罗斯国际公认的政治犯，这就是我选择在社会领域创业的原因。





尽管过去几十年来技术和化学技术取得了长足进步，但大气中 99.9% 的二氧化碳提取仍然依赖于树木和土壤。这一基本现实支撑着 PineOx 的使命，我们利用技术的力量来放大这些自然过程，而不是取代它们。我们的方法简单而深刻：大规模种植树木，有效应对气候变化。





作为 PineOx 的首席执行官和拥有十多年应用程序开发经验的软件开发人员，我致力于开发一个平台，让世界各地的人们都能参与环境保护。我们的应用程序不仅让任何人都能更轻松地为阻止气候变化做出贡献，而且还能确保他们的努力透明且有效。





技术驱动的解决方案





在 PineOx，我们利用新兴技术来加强我们的植树工作。这些技术使我们能够跟踪每棵树的生长和碳封存影响，确保每个参与者都能看到他们贡献的切实成果。我们发起 PineOx 是因为民意调查显示，对能够广泛参与气候行动的解决方案的需求显著增加。目前市场上提供的服务主要来自非营利组织，缺乏 B2C 工具成功所需的透明度和社会要素。通过填补这一空白，我们的目标是让尽可能多的人参与到对环境更负责任的行动中来。









通过我们的应用种植的每棵树都带有一个数字孪生体，由图像和位置数据表示。此功能允许我们的用户通过访问种植地点或查看 Google 地图等平台上的卫星图像来验证其幼苗的进展情况。





通过创新实现参与





我们面临的一个核心挑战是如何在拥挤的市场中脱颖而出。在 PineOx，我们致力于通过简单但又非传统的机制提供独特而引人入胜的用户体验。用户通过完成可持续发展测验来参与我们的平台，PineOx 承诺每完成两次测验就会种植一棵真树。然后，我们会向用户发送所种植树木的图像和位置，从而保持用户行为与环境影响之间的透明和直接联系。





我们的应用通过直观的界面向用户介绍他们的二氧化碳足迹，该界面可计算用户的年度排放量。然后，我们将这些数字转化为抵消其碳足迹所需的树木数量，通常每 7-14 天一棵树，具体取决于他们的生活习惯。这个教育工具让许多用户感到惊讶，他们往往没有意识到自己对环境的影响程度。





为了让用户参与其中并了解他们贡献的重要性，尤其是在地球日等重大活动期间，PineOx 会发送推送通知，提醒他们种植更多树木以保持二氧化碳中和。此提醒不仅仅是一种提醒；它还是一种邀请，邀请他们进一步参与测验，以加深他们对环境影响的了解。





未来展望





展望未来，PineOx 致力于拓展我们的技术能力，进一步增强我们对环境的影响。我们未来的路线图包括整合更先进的数字解决方案，使人们更广泛地参与植树造林，解决阻止快速毁林的迫切需求。通过专注于可扩展的解决方案，PineOx 的目标是每年种植数十亿棵树，缩小毁林率和重新造林率之间的差距，确保子孙后代拥有更健康的地球。

本文发布于 HackerNoon 的商业博客计划下。点击此处了解有关该计划的更多信息。



