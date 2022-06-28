社交媒体、增强现实和虚拟现实技术可以模仿死后的生活——它如何影响悲伤

技术似乎将人类生命周期延长到死后的生命。社交媒体和未来技术，如元宇宙、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 可以与死者保持有形的、超现实的联系……但可能对悲伤的过程有害吗？

只要我们知道，人类的生命周期就一直保持不变。然而，我们现在发现了被遗弃的亲人所经历的奇怪现象：由于技术进步而产生的“死后生命”的感觉。本文将探讨生活在数字时代如何有益于和干扰悲伤的过程。

人类生命周期

人一生的六个阶段合二为一：从胎儿开始，到婴儿、幼儿、儿童、青少年、成人和老年人。当我们的物质生命结束的时候，我们留下的亲人不得不习惯没有另一个人的生活——这就是奇怪现象的来源。

在数字时代之前，亲人会珍惜死者的个人物品：回忆与他们相关的记忆……用我们自己的记忆！然而，随着当前和新兴的技术，亲人被留在了体验死后生命的奇怪感觉的边缘 - 这就是为什么！

社交媒体资料

多年来，社交媒体发展迅速，让我们中的许多人利用这些平台进行即时交流、组建社区和工作机会。当我们在一个盘子上泄露我们所有的秘密和个人信息供所有人查看（以及从中获取数据的大公司）时，我们不会停下来思考当我们在地球上的生命结束时这些信息在这些平台上的保留程度。

当配置文件保持活跃时，物理死亡和数字生活之间的面纱会变薄。语音笔记、视频、照片和帖子的苦乐参半，创造了一种看似切实的联系，将失去亲人的人与失去的人联系起来。同时，当 Facebook Messenger 显示亲人的脸时，他们的个人资料已被纪念，吊唁信息如潮水般涌来。

考虑到即将到来的新技术，这种与死者有形的联系是未来的一小部分。

元界、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR)

未来，虚拟生活可能会成为某些人的现实。蓬勃发展的元界、VR 和 AR 行业预计将进一步融入我们已经数字饱和的生活。用户将有机会接受虚拟教育、娱乐和培训：远离基本的人类互动一步，迈向数字世界。

数字服务目前可用于在死后向亲人发送预先写好的信息，打破死者与生者之间的沟通障碍。这只是一个开始：AR 的未来可以提供高科技、高质量的图像，让那些悲伤的人看到他们的亲人坐在沙发上，或者和他们一起走在街上——我知道，非常黑镜！

2021 年发布的纪录片《 A.rtificial I.mmortality》涵盖了当今 AI 技术的快节奏进步。这款迷人的腕表探索了永生的可能性：将自己的记忆、情感和精神保存在一个科学的数字界面中。对许多人来说，这种发展是合成的，开创了一个未知世界，使我们远离大自然的治愈和支持力量。

它提出了一个问题，这些技术将如何影响悲伤的朋友或亲戚？首先，了解悲伤的过程很重要。

悲伤的过程

悲伤有 5 个阶段可以互换：否认、愤怒、讨价还价、抑郁和接受。每个阶段都受到我们的环境、健康、过去的经历和文化的影响：这种微妙的平衡会让我们感到脆弱、悲伤和困惑。

社交媒体为不断提醒失去亲人提供了一个平台，并与死者保持切实的联系：这会使悲伤的过程变得更加困难[1]。此外，即将到来的技术的潜在作用意味着悲伤的阶段可能会被进一步打断——尤其是接受阶段。当面对表明您所爱的人还活着的视觉队列时，很难适应新的现实；因此，感觉好像人类生命周期中还有另一个阶段。

尽管这些技术会产生一些负面影响，但如果没有这些平台，全球就不会有重要的支持团体和强大的社区来帮助失去亲人的人。 My Grief Angels等应用程序形成了在线支持社区，这些社区转变为现实生活中的聚会；甚至还有专门针对悲伤儿童的应用程序： Lilies、Apart of Me和Nino's Mourning Toolbox等等。这些温暖人心的作品可以成为那些在悲伤中挣扎的人的生命线——当世界似乎黯淡时伸出援助之手。

最后的想法

当前的技术似乎将生命周期延长到失去亲人的“死后生命”。社交媒体资料仍然在线，与死者保持着切实的联系。随着 Metaverse、VR 和 AR 等平台的快速发展，技术的未来可能会进一步弥合这一差距。

虽然技术确实使全球支持社区为悲伤的人提供支持，但这个不断饱和的数字世界可能会干扰悲伤的过程，尤其是接受。重要的是要保持对我们所接触的技术的认识，并了解它如何影响我们现在和未来的生活。

[1] https://pierce.edu/node/151#:~:text=Some%20people%20use%20social%20media%20in%20an%20overly%20attention%20seeking,in%20a%20play%20for%20attention。