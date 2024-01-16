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    确保不可预测的情况：Web3 游戏中的随机数技术经过@felixarpa

    确保不可预测的情况：Web3 游戏中的随机数技术

    2024/01/16 新歷史
    6m
    经过 @felixarpa
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    ZH
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    太長; 讀書

    在本文中，我们将探讨随机性在 Web3 中扮演的角色、是否有可能击败随机数生成器 (RNG)，以及如何破解 RNG。
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    science #randomness #gaming #rng #web3
    Felix Xu HackerNoon profile picture

    @felixarpa

    Felix Xu

    Crypto geek and founder of ARPA Network and Bella Protocol.

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