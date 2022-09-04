确保您没有浪费宝贵的销售时间

这是一个疯狂的统计数据。您知道销售人员花在 比实际销售商品的时间还多吗？我什至不是在开玩笑——22% 的时间用于销售，23% 用于管理，12% 用于订单处理，10% 用于计划。 管理上的时间 哦，午休时间只有 6%。最后一张太可惜了 对我来说，感觉所有这些东西都应该排在销售的后面——但可惜，这不是我们生活的世界。或者是吗？到 2022 年，我们已经有了软件工具和小工具，可以满足我们可能提出的任何要求。无论是客户管理、日程安排，甚至是数字名片这样的小事，都有一个应用程序可以做到这一点。 （最近，也有一个人工智能。机器学习在销售中越来越多地用于自动化繁忙的工作并腾出时间进行销售。但这是本文后面的故事。） 关键是，有一些方法可以更有效地利用你的时间——你只需要知道去哪里看。因此，事不宜迟，这里有五个关于如何成为更有效率的销售人员的技巧。准备好花更多的时间销售和更少的时间粉碎！ 1. 更快地找到潜在客户 早在 2021 年 6 月，我就与 Lusha 的联合创始人兼首席执行官 Yoni Tserruya 进行了交谈。如果您从未听说过 Lusha，它是一种 ，可让销售人员在几秒钟内找到潜在客户的联系信息。 潜在客户生成工具 “Lusha 是一家众包 B2B 数据公司，帮助销售人员和营销人员找到他们的下一个客户。我们通过为他们提供准确的业务数据以及有关技术和买家的洞察力来做到这一点，这样他们就可以轻松识别并与理想的个人资料建立联系，”Yoni在我们的采访中解释。 如果您是一名销售人员，您就会知道为潜在客户找到正确的联系信息是多么辛苦。这是一个通常需要几个小时的过程——即便如此，您也不能总是保证拥有最新的信息。 想象一下，如果你能在几秒钟内找到这些信息。不仅如此，如果你能确定信息是准确的呢？这正是我希望 Yoni 出现在我的节目中的原因——他为像我这样的人创造了真正有价值的东西，我钦佩任何如此有效地填补空白的人。 “Lusha 的主要目标是打造全球最大的销售人员社区。销售人员使用产品越多，数据就越好；销售人员帮助我们验证数据，并提供世界上最好的 B2B 数据质量。” 当然，另一种选择是为自己找一家优秀的 PPC 代理商，它可以帮助您创建有针对性的广告活动并吸引您的理想客户。但是推销电话仍然是一种常用的销售策略——考虑到每个潜在客户需要打 6 到 8 次推销电话才能获得转化，任何可以使用 Lusha 之类的工具节省的时间都是有价值的。 2.清理你的数据 如果您正在管理一个销售人员团队，他们很可能会在一天中花费 20% 到 30% 的时间来销售您的产品或服务。剩下的就是行政工作。 这是一个简单的数学——花在管理上的时间越少，花在销售上的时间就越多，你可能会进行更多的销售。向您倾斜天平的最佳方法之一是为您的销售代表提供干净、有组织的数据。 回到我对 Yoni 的采访，他是让我更认真地思考这个问题的人。 “如果您为 [您的团队] 提供更高质量的数据，或者您帮助他们根据行业、员工数量或技术等标准对潜在客户进行优先排序，他们可以花更多时间进行销售，因为您实际上是在帮助他们实现自动化和数据来确定工作的优先级。” 只有一个问题。您并没有减少花费在数据排序上的时间，您只是将工作转移到自己身上。那么，如何加快数据清理过程呢？ 听到人工智能是我们迄今为止最好的解决方案，您可能会感到惊讶，也可能不会感到惊讶。现在有专门为潜在客户优先级设计的人工智能销售工具——正如作者维克多安东尼奥在他的书 Sales Ex Machina 中指出的那样，这样的工具可以 。 消除人为错误 如果您可以将庞大而复杂的数据表输入机器，然后将其作为干净、有条理的潜在客户列表从另一端输出，该怎么办？这正是这些工具的设计目的——随着时间的推移，它们只会变得更加普遍（并且更加必要）。 MadKudu 是该领域的领跑者之一，值得一试的是 h2O.ai，一家专注于在所有行业提供人工智能解决方案的公司。 3. 早点吃你的青蛙 “表现最好的人将他们的一天安排成专门用于特定活动的不同时间段，集中注意力并消除这些时间段内的干扰。” - Jeb Blount 我在这里引用 Jeb 的原因有两个：第一，因为我个人认为这是真的，第二，因为这是一个如此简单却被忽视的策略。 （哦，还有第三个原因——杰布是这个星球上最能被引用的推销员。但这只是我的看法。） 如果您曾经阅读过一些关于多任务处理的著名研究，例如 的研究，您就会知道在任务之间切换会大大降低我们的工作效率。 此处讨论 原因如下：多任务处理是一个神话。当您“同时处理两件事”时，您实际上只是在快速切换它们。但是所有的精神能量都会付出代价，最终你会在这两项任务上花费更多的时间。 从打电话到写电子邮件再到赶上客户文书工作只会延长你花在行政任务上的时间——这就是为什么我建议你早点吃掉你的青蛙（有问题的青蛙是你的行政工作。 ) 留出一天的第一块时间来处理您能想到的每一项与管理相关的任务。这样一来，您将保持一心一意，直到需要切换到陌生电话或与客户会面。 4.自动化你的冷电子邮件 不管我们喜不喜欢，电子邮件仍然是一种重要的销售策略。不幸的是，他们如此浪费时间。 一段时间以来，我们已经可以使用使该过程更容易的工具。 MailChimp、Constant Contact 和 HubSpot Sales 只是比较流行的几个。 但是，如果我告诉您有一种方法可以进一步自动化您的冷电子邮件流程呢？ Phrasee 和 Lyne.ai 等工具使用拆分测试数据来确定您的哪些电子邮件最有可能被打开，并使用该信息为您制作更有可能获得回复的电子邮件。 有时我不敢相信我们生活在一个有可能的世界。这太疯狂了，这对我们销售人员来说是个好消息。 5. 让您的 CRM 保持最新状态 客户关系管理工具非常有助于将您的所有信息保存在一个位置。但是，当您时间紧迫且无法持续更新客户资料时，它们很快就会成为背后的痛点。 答案？使用集成。使平台之间的数据移动如此无缝，以至于您几乎不知道它正在发生。 根据您的需要，可以使用一些最佳集成： 通话记录。使用 LiiD 等平台设置您的 CRM，以便每次拨打或接听销售电话时，它都会自动登录到您的 CRM 中。 电子邮件。将您的 CRM 集成到 Outlook 或 Gmail 中，以便您可以自动记录电子邮件并将其显示在您的 CRM 中，并在您制作电子邮件时轻松访问客户数据。 社交媒体。通过将您的 CRM 与 Facebook、Instagram 或 LinkedIn 集成来自动化发布和推广。 数据和调查。如果您使用 Type Form 和 Survey Monkey 等服务来收集客户数据和反馈，请将它们与您的 CRM 集成，以便您可以自动填充字段。 团队沟通。您可以将 Slack 连接到大多数 CRM 以防止在选项卡之间切换并降低忘记使用重要客户信息更新 CRM 的风险。 顺便说一句，这些只是表面上的问题。做一些研究，看看还有哪些其他集成可能对您和您的团队有所帮助——那里有很多可能性。 包起来 是 Yoni Tserruya 以他令人难以置信的服务 Lusha 为我提供了今天的时事通讯的想法。最后，我想带你去 接受他的采访——我们谈到了他在引导 Lusha 方面的不可思议的旅程，他对整个销售行业有一些深刻的见解。 我的 YouTube 频道上 同时，查看您的管理流程，看看您可以在哪里进行一些更改。通过自动化繁琐且耗时的任务，您将能够专注于销售，这是我们所有人首先要做的事情。 哦，别忘了在评论中留下你的提示和技巧。我很想听听您如何在销售过程中保持高效！