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    确保您没有浪费宝贵的销售时间经过@scott-d.-clary
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    确保您没有浪费宝贵的销售时间

    2022/09/04
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    经过 @scott-d.-clary 341 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    销售人员花在管理上的时间比实际销售商品的时间还要多。 22% 的时间用于销售，23% 用于管理，12% 用于订单处理，只有 6% 用于午休。有一些方法可以更有效地利用你的时间——你只需要知道在哪里寻找。到 2022 年，我们已经有了软件工具和小工具，可以满足我们可能提出的任何要求。因此，事不宜迟，这里有五个关于如何成为更有效率的销售人员的技巧。
    featured image - 确保您没有浪费宝贵的销售时间
    #sales#sales-strategy#business
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    @scott-d.-clary

    Scott D. Clary

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