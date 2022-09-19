Hacks n' Stuff

这是一个充满戏剧性的一周。有消息说 , , , ' '，而且，最重要的是，一个 关于地球。如果您是游戏玩家，您也可能会收看 和 Playstation 的 ，并且可能听说过 EVGA 的 与英伟达。 重大收购 泄漏 黑客 合并 健康发展 任天堂直销 游戏状态 公开分手 但尽管发生了这么多事情， 👑显然是每个人的首要考虑。这家社交媒体巨头本周排名第一，连续四个星期保持最高排名。哈佛商学院高级研究员、医疗技术公司美敦力前首席执行官比尔·乔治最近 CNBC 表示，Facebook 首席执行官马克扎克伯格是该公司未来的拖累，并且注定要失败的领导者。 Facebook 告诉 虽然扎克伯格作为领导者的地位下降了，但 Facebook 用户的心理健康状况也在下降。一个 《美国经济评论》发表的文章证实了 Facebook 与大学生焦虑和抑郁报告“恶化”之间的联系。 新研究 虽然 Facebook 的母公司 已经 它的产品导致，它似乎并不在乎。就在最近，它 所谓的责任创新团队，其工作是 关于 Meta 产品的潜在缺点，包括 Facebook、WhatsApp 和 . 元 意识到伤害 解散 解决问题 Instagram 👾 微软、Adobe、Figma：三个人的故事 上周的 那 将以高达 200 亿美元（或 Figma 的年收入）让 HackerNoon 团队的每个人都大吃一惊。虽然 Adobe 本周的排名可能没有那么高（排名第 61 位），但此次收购和由此产生的消息确实导致 Photoshop 和 XD 制造商的趋势兴趣增加了 150%。 惊喜公告 土坯 100 倍 Adobe 和 Figma 之间有一段历史，而将这一切结合在一起的粘合剂是 ，在本周的排名中排名第 5。正如 CNBC 的这篇报道 , Figma 在微软是一件大事，这家科技巨头的绝大多数员工更喜欢协作设计工具而不是 Adobe 的 XD，这引发了人们对微软未来的怀疑。 与 Adobe 同行。 微软 指出 亲密关系 不过，通过此次收购，Adobe 有望成为 对微软和 购买 Figma 是值得的，最好的解释是 为其产品访问更大的受众群，以及 在设计界。 更近了 优质的 途径 保持其主导地位 🤠 黑客巨魔优步，Rockstar Games 上周开始流行于个人之后 通过伪装成 IT 人员并诱骗员工分享他们的密码来入侵公司的内部系统。然后黑客继续 在公司内部的 Slack 消息应用程序中。 优步 违反 留言 对黑客不满意，同一个人，在互联网上以 Teapotuberhacker 的名义，然后 Rockstar Games 的系统和即将推出的侠盗猎车手 VI 视频游戏的镜头转储，同时还声称他们可以访问超级流行的侠盗猎车手 V 的源代码。现在用户正试图获得 Rockstar 和发行商 Take-Two Interactive至 尽管 GTA V 源代码 对于任何可以支付的人来说，都超过五位数。 明显违反 谈判可能的交易 出售 不少于 可以理解的是，Rockstar 和 Uber 都不高兴。打车应用说是 公司广泛的安全漏洞和 执法部门，而 RockStar 正在左右发布删除，以防止 GTA VI 早期开发镜头的视频在 Twitter 和 YouTube 等平台上分发。 调查 已告知 据路透社报道，这不是优步第一次遭到入侵：2016 年，一次黑客攻击暴露了大约 5700 万客户和司机的个人信息。 优步在本周的科技排名中排名第 7。 🌎 是时候拯救地球了 Yvon Chouinard，可持续服装公司 Patagonia 的创始人和 HackerNoon 的 CEO David Smooke ，宣布他的品牌是“ 。” 最爱的人 目标 在一篇名为“ ” Chouinard 强调了公司的未来，特别是其所有权结构将转移给两个非营利组织：Patagonia Purpose Trust 将保护 Chouinard 的价值观和从事拯救地球业务的使命，以及 Holdfast Collective对抗气候变化。 地球现在是我们唯一的股东 虽然巴塔哥尼亚没有在 HackerNoon 的科技公司简介中排名，但它在我们心中排名第一。谢谢你，乔伊纳德。 这是一个包装！感谢您阅读 Tech Company Brief Issue #16！如果您想了解哪些科技公司在公众意识中的起起落落，请随意往下看 .下周见。 这里 和平！ ☮️