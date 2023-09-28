检查硬盘供应链危机对人工智能和数字广告的影响

房间里最响亮的声音都在谈论人工智能和对更多处理器的需求，但除了硬盘制造传奇人物 Finis Conner 之外，很少有人在谈论硬盘驱动器 (HDD)。在本文中，我们探讨了康纳对人工智能的看法，以及人工智能引发的硬盘供应链危机的可能性，这场危机可能会让价值数万亿美元的科技公司和全球数字广告帝国暂时屈服。 一切都在向云端迁移，尤其是数据方面。但关于“云”和“云数据存储”，要记住的关键一点是，它们仍然需要地球上的冷硬盘驱动器 (HDD)。通常，这些 HDD 存在于大型服务器场中，例如内华达州 740 万平方英尺的“Citadel”设施。 关于云数据存储的另一件事需要记住的是，人工智能革命正在推动对更多云数据存储的需求。这就是 (1)、 (2)、 (3)、AWS (4) 和其他科技巨头花费数十亿美元建设新数据中心的原因。这也是云存储变得 以及硬盘驱动器制造商发布更大驱动器的原因。 50 TB 驱动器将于 2024 年末推出 (6)。 谷歌 微软 Meta 越来越昂贵 所有这些对于硬盘驱动器制造商来说都是极好的。然而，分析师表示，硬盘库存价格正在下跌，硬盘制造商正在减产。发生什么了？我向硬盘制造传奇人物、希捷联合创始人 Finis Conner 提出了这个问题，接下来的对话令人瞠目结舌。 “答案很复杂，”他说。 “在某种程度上，这与大流行造成的硬盘供应过剩有关。在更令人担忧的层面上，它可能带来硬盘供应危机，可能会暂时导致价值数万亿美元的公司陷入困境。” 内容概述 背景：数据是人工智能的燃料，需要硬盘来存储它 云存储需求不断上升，但 HDD 股价持续下跌 为什么数据存储需求上升时硬盘库存却下跌？ 拉响警报 危险：全球只有 3 家硬盘驱动器公司供应所有硬盘驱动器，而几年前有 40 多家制造商 硬盘供应的其他风险 机遇：如果 HDD 制造商做好准备，他们可以从人工智能不断增长的存储需求中获利，同时保护全球供应链及其客户的利润 最后的想法 来源 背景：数据是人工智能的燃料，需要硬盘来存储它 当人工智能系统拥有更多、质量更好的数据时，它们可以更好地预测未来趋势、自动化任务——最重要的是，产生更多价值。特斯拉就是一个很好的例子。特斯拉从其电动汽车 (7) 收集的大量数据使该公司能够训练其强大的人工智能驾驶模型。 社交媒体和互联网搜索平台是另一个很好的例子。正如 Conner 博客上的一篇文章（2023 年新数据经济民主化）(8) 中所述，这些平台的存在主要是为了收集用户数据，使用人工智能进行分析，并向用户提供有针对性的定制数字广告。全球数字广告收入预计到 2023 年将达到 (9)，这一事实证明了人工智能和数据的价值和重要性（超过了瑞士的 GDP）(10)。 6798 亿美元 根据高盛 (Goldman Sachs) 最近的一份报告 (11)，基于人工智能的自动化系统还需要数据来训练算法，目前这些算法可能会取代全球约 3 亿个工作岗位。据高盛称： “我们发现，当前三分之二的工作岗位都受到一定程度的人工智能自动化的影响，而生成式人工智能可以取代当前四分之一的工作……生成式人工智能可以让相当于 3 亿个全职工作岗位受到人工智能自动化的影响。自动化。” 高盛的这份报告不仅令人恐惧，而且令人恐惧。它凸显了人工智能带来的变革范围和令人难以置信的价值。事实上，正是由于这种价值以及人工智能对数据的依赖，许多企业正在制定复杂的策略来存储和理解有关客户、员工、会计和整体业务运营的数据。 根据 2022 年麦肯锡报告《2025 年数据驱动型企业 (12)》： “到 2025 年，智能工作流程以及人与机器之间的无缝交互可能会像企业资产负债表一样成为标准，大多数员工将使用数据来优化工作的几乎各个方面 [...] 那些能够以最快的速度取得最大进步的人从数据支持的功能中获取最高价值。例如，已经有 20% 的息税前利润 (EBIT) 由人工智能 (AI) 贡献的公司更有可能参与支持这些特征的数据实践。” 重要的是，传统制造商也需要数据存储。事实上，缺乏存储空间可能会阻碍大型生产设施的正常运转。最近的一个例子发生在上个月（13），当时丰田意外地停止了日本 14 家汽车工厂 28 条装配线的生产——这一切都是因为“由于磁盘空间不足而发生错误，导致系统停止”。 云存储需求不断上升，但 HDD 股价持续下跌 为了满足不断增长的数据存储需求，云存储提供商正在以极快的速度建设新的数据中心 (14)。 Blackstone 首席投资策略师 Joseph Zidle 最近的一份声明证实，云存储的需求正在上升 (15)： “由云计算、内容创建和人工智能革命驱动的数据爆炸式增长[...]正在推动我们的产品组合和其他地方对数据中心的需求[...]人们很自然地将人工智能视为一个深奥、抽象的概念；无形软件的一种形式。事实上，现实世界的数据中心是人工智能的支柱。” 作为云存储需求的进一步证明，施罗德 (Schroders) 2023 年的一份报告 (16) 揭示了以下内容： “预测者估计，到 2030 年，仅在美国市场，按功耗定义的数据中心总需求就可能达到 35 吉瓦 (GW)，高于 2022 年的 17 吉瓦 [...] 数据中心，作为数字化背后的关键基础设施经济，将在向消费者和企业提供新的人工智能工具方面发挥关键作用。” 以美元和美分计算，Fortune Business Insights 表示，全球数据存储市场预计将从 2023 年的 增长到 2030 年的 (17)。 2473.2 亿美元 7779.8 亿美元 事实上，更多的公司需要更多的数据以及更多的存储位置，这对硬盘驱动器制造商来说应该是利好。但全球硬盘驱动器行业（仅由三个制造商提供服务）目前正处于低迷状态。自 2022 年高点以来，三大 HDD 制造商的股价一直在下跌。希捷下跌 ，西部数据下跌 ，东芝下跌 （截至2023年9月25日）。最后，巴克莱下调了希捷的评级（18），理由是其硬盘业务的复苏低于预期。 48% 32% 32% 为什么数据存储需求上升时硬盘库存却下跌？ HDD 股价下跌和 HDD 订单下降是非常真实的（参见 Robert Castellano (19) 的分析）。但当你考虑即将到来的人工智能浪潮和日益增长的数据存储需求时，它们似乎没有意义。 Finis Conner 对 HDD 行业的看法可以帮助您了解正在发生的事情。 康纳在过去 45 年里一直关注着硬盘驱动器需求的潮起潮落。他见证了磁盘驱动器的发展，从充满整个房间的磁带存储系统，到 20 世纪 80 年代卖给史蒂夫·乔布斯的 5.25 英寸 5 MB 驱动器，再到希捷 7 月份推出的 30 TB（30,000,000 MB）磁盘驱动器。 2023（20）。 Conner 对 HDD 行业的经济周期并不陌生，他对经济衰退给出了明确的解释： “我们可以把矛头指向新冠病毒。疫情期间全球商业和制造业活动减少导致对磁盘驱动器和云存储的需求减少。这导致硬盘供应大量过剩。这是暂时的，但 HDD 过剩仍会损害销售并对 2023 年 HDD 库存产生负面影响。” 为了止血，硬盘制造商目前正在减少CapEx（资本支出）、降低产能、减少人员来平衡成本。康纳表示，这些措施对于硬盘驱动器公司来说是财务上的必要措施，但在人工智能海啸袭来之前降低产能可能会造成危险情况： “请记住，再次启动 HDD 生产引擎将需要很长时间。虽然硬盘订单确实在减少，但人工智能浪潮及其对数据存储的需求却呈数量级增长，对数据的渴求也在增长。这让我想起了一场海啸，现在磁盘驱动器行业正在看到海水退潮，并想知道为什么。我严肃的问题是，当潮流最终转向、大浪袭来时，三大硬盘制造商是否做好了准备？” 拉响警报 当我们站在人工智能浪潮的边缘时——其规模和规模是世界前所未见的——人工智能的对话主要集中在人工智能的颠覆性潜力、对处理器不断增长的需求以及对更多云存储的需求。但这就是康纳让我们回到现实的地方： “人工智能的讨论主要集中在处理器和云存储上，但云存储依赖于 HDD，就这样。固态闪存驱动器很棒，但它们仍然太贵。磁带正在被使用，但仅用于遗留数据。人工智能创建的所有新数据将需要更多的硬盘驱动器来存储。如果他们不能在需求出现时以指数方式增加硬盘产量，云数据存储和人工智能根本无法随着需求而增长。” Horizon Technologies (21) 与 Conner 有着相同的观点，即人工智能浪潮将推动对更多 HDD 的需求： “随着人工智能的出现，许多公司预计[硬盘驱动器]的需求将大幅增长，因为企业希望引导不断激增的数据，通过分析见解将其货币化。” 数据存储分析师 Tom Coughlin 的以下预测进一步支持了 Conner 的评估，即未来几年将需要指数级更多的 HDD。 《福布斯》最近发表的一篇文章 (22) 指出，Coughlon 预计 2020 年至 2028 年 HDD 容量出货量将增加 900%： Robert Castellano 对 HDD 制造商的 2023 年 9 月分析 (19) 也证实了未来几年对更多硬盘驱动器的需求。 Castellano 表示，硬盘驱动器制造商是“人工智能存储需求增长的主要受益者，预计硬盘驱动器将在未来 10 年主导数据中心。” 当然，存储需求的不断增长并不是什么新鲜事。新鲜的是存储需求猛增的 。根据 Statista 的估计 (23)，从 2010 年到 2022 年，全球创建、捕获、复制和消费的数据量增加了 60 倍。这种增长速度每年都在加快。 速度 危险：全球只有 3 家硬盘驱动器公司供应所有硬盘驱动器，而几年前有 40 多家制造商 目前，只需按一下按钮即可获得更多云存储空间，而且价格仍然非常实惠。但是，面对急剧增长的需求，我们能否依靠廉价且轻松的方式访问云存储呢？在这里，康纳提出了另一个令人毛骨悚然的观点： “只有三个硬盘制造商负责供应全球 100% 的硬盘。这个数字比几年前的 40 多家公司有所下降。现在，只有希捷（ ）、西部数据（ ）和东芝（ 。” 44% 38% 18%） 如果你没注意的话，这是“唤醒”评论。截至 2023 年 9 月 26 日，这三家公司的总市值仅为 ，埃隆·马斯克式的一次收购就可以收购这三家公司。更有可能的是，一系列的并购将使硬盘驱动器制造商的数量减少到两家，并进一步集中供应链。 412 亿美元 事实上，这一整合过程已经开始。 2023 年 9 月下旬，《巴伦周刊》报道 (24)，西部数据正在制定一项出售其固态闪存驱动器 (SSD) 业务的交易。此外，东芝即将以 交易被收购 (25)，该交易将使该公司私有化。 140 亿美元的 当被问及两家公司供应世界上所有硬盘驱动器的可能性时，康纳说： “硬盘行业的这些并购是及时的。他们表明变革已经在进行中。但更重要的是，考虑一下三个 HDD 制造商大约 400 亿美元的价值，并将其与苹果、谷歌和 AWS 的云数据存储业务的价值总和进行比较。这超过 6 万亿美元。这些数字加起来并不等于硬盘驱动器供应商带来的支持价值。似乎没有人关注这些公司的重要性以及硬盘供应链的整体脆弱性。” 当您了解硬盘驱动器在人工智能、数字广告和云存储等领域发挥的关键作用时，肯定会提出一个问题：我们是否可能低估了科技公司所依赖的制造硬盘驱动器的三家公司的价值？ 事实上，似乎一切都取决于 HDD——价值 (26) 的云存储市场、 (27) 的数字广告市场、价值数万亿美元的科技公司、大型全球制造商以及即将到来的人工智能革命。保护硬盘供应链难道不应该符合全球、经济和国家利益吗？ 1086.9 亿美元 价值 6798 亿美元 硬盘供应的其他风险 作为最后一个重要的考虑因素，人工智能海啸并不是磁盘驱动器供应链的唯一危险。地缘政治冲突加剧、原材料短缺、电子元件短缺、自然灾害或另一场流行病可能会瞬间揭示出全球硬盘驱动器供应链是多么脆弱。 2011 年泰国洪水 (28) 就是一个例子，这场洪水摧毁了全球 HDD 生产。该事件对驱动器的定价和可用性产生了多年的影响。最近，由于大流行，处理器 (29) 出现短缺。一场完美的风暴将涉及在人工智能推动的云存储领域出现意外的背景下发生的此类事件。 康纳提到了一个虽然是暂时的但并不美好的场景： “如果三大巨头因关闭如此多的工厂而无法跟上硬盘需求空前激增的步伐，那么可能会严重扰乱万亿美元公司和大型制造商的商业模式。” 尽管存在这些担忧，康纳仍然保持乐观： “硬盘行业以前经历过类似的事件并幸存下来。如果以过去为鉴，未来可能会出现颠覆性的时期，但他们会像过去一样找到解决办法。管理团队对这些重大干扰反应非常积极。” 机遇：如果 HDD 制造商做好准备，他们可以从人工智能不断增长的存储需求中获利，同时保护全球供应链及其客户的利润 本文的目的并不是说硬盘供应链危机迫在眉睫。相反，其目的是对其潜力敲响警钟，因为准备不足的后果可能会很严重。 尽管这只是暂时情况，但硬盘供应链崩溃可能会推高硬盘价格，阻碍人工智能进步，影响数字广告的承受能力和有效性，使全球制造复杂化，阻碍全球供应链，并暂时威胁业务万亿美元科技公司的模型。 另一方面，如果硬盘驱动器制造商为这种可能性做好充分准备——通过装备自己来提高产量或使供应链更具弹性——他们可以将潜在的颠覆性时刻转变为保护全球供应链并在全球销售更多硬盘的巨大机会。客户可以承受的价格。 至于驱动器制造商如何准备，康纳提出了一个开始对话的想法： “他们可以通过将更多生产返回美国来降低风险并为管理硬盘供应链带来更多控制权，就像半导体行业在美国政府的激励下所做的那样。” 最后的想法 由于人工智能的兴起以及它将如何影响不同行业存在诸多不确定性，我们很难知道即将发生什么，不仅对我们的工作和企业，而且对我们所知的人类状况。 至于它将如何影响 HDD 行业，康纳的最后一个观点提供了对未来的鸟瞰图： “无论我们喜欢与否，人工智能即将到来，而人工智能的燃料就是数据。但就像电动汽车需要电池一样，如果你没有地方存储数据，你的人工智能就无能为力。这意味着人工智能可以为硬盘行业带来前所未有的东西。在这方面，预测管理需求急剧增长的解决方案至关重要，这不仅是为了防止供应链中断，也是为了扩大规模和增长。” 来源 。 （2023 年 7 月 10 日）。 DCD。 谷歌提交了在比利时建设三栋数据中心园区的文件 www.datacenterdynamics.com/en/news/google-files-for- Three-building-data-center-campus-in-belgium Welsch, C.（2023 年，6 月 5 日）。 。微软欧洲新闻中心。 微软宣布在意大利设立第一个云区域，加速创新和经济机遇 - 欧洲微软新闻中心 news.microsoft.com/europe/2023/06/05/microsoft-announces-its-first-cloud-region-in-italy-accelating-innovation-and-economic-opportununity 雷蒙德，A.（2022 年，9 月 30 日）。 Meta 宣布对位于犹他州的 Facebook 数据中心进行大规模扩建 - Deseret News。 。 沙漠新闻 www.deseret.com/utah/2022/9/30/23380151/facebook-meta-announces-expansion-eagle-mountain-data-center-tax-breaks Haranas, M.（2023 年，1 月 23 日）。亚马逊裁员期间，AWS 向数据中心投入 350 亿美元CRN。 。 CRN www.crn.com/news/data-center/aws-pouring-35-billion-in-data-centers-amid-amazon-layoffs Lardinois, F.（2022 年，3 月 15 日）。谷歌云变得更加昂贵。科技博客。 techcrunch.com/2022/03/14/inflation-is-real-google-cloud-raises-its-storage-prices 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