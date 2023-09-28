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    检查硬盘供应链危机对人工智能和数字广告的影响经过@hillpot
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    检查硬盘供应链危机对人工智能和数字广告的影响

    2023/09/28
    14m
    经过 @hillpot 1,320 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    鉴于为人工智能创建的大量数据，以及数据主要存储在 HDD 上的事实，当前 HDD 订单率下降的前景（数据量急剧增加的前景）给 HDD 客户带来了潜在的问题，尤其是当您考虑到所有 HDD 仅由三个制造商提供时。 本文概述了 HDD 制造传奇人物 Finis Conner 对于 HDD 供应链发生重大中断的可能性的看法。
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    machine-learning #ai #hard-disk #future-of-ai
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