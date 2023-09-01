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    Docker的新商业模式与图像可视化时代经过@davidcully
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    Docker的新商业模式与图像可视化时代

    2023/09/01
    20m
    经过 @davidcully 4,972 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    深入研究 Docker 图像检查的演变，从最初对命令行方法的依赖到 Docker Scout 可视化探索的出现。揭示 Docker Hub 因其商业模式而导致可视化功能延迟的原因。了解了解 Docker 镜像层如何帮助开发人员进行供应链检查、安全增强和镜像大小优化。探索 Docker 的重点从两侧平台动态到以开发人员为中心的订阅服务的转变，重塑图像内部的呈现和利用方式。
    featured image - Docker的新商业模式与图像可视化时代
    #docker #docker-hub #docker-scout
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    @davidcully

    David Cully

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