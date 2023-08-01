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    短信欺诈如何运作以及如何防范经过@apuchitnis
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    短信欺诈如何运作以及如何防范

    2023/08/01
    5m
    经过 @apuchitnis 359 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    随着 Twitter 禁用短信双因素身份验证，我认为深入研究短信欺诈的运作方式以及应用程序开发人员如何防范它会很有趣。 这是一个关于不正当激励、短视监管和技术独创性的引人入胜的故事。 让我们深入挖掘吧！ 👇
    featured image - 短信欺诈如何运作以及如何防范
    #twilio#sms#security#cloud#twitter
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