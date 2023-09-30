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    矢量数据库 - Python 中矢量搜索和 Langchain 包的基础知识经过@shyamganesh
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    矢量数据库 - Python 中矢量搜索和 Langchain 包的基础知识

    2023/09/30
    7m
    经过 @shyamganesh 8,971 讀數
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    ZH
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    太長; 讀書

    在本文中，我将带您了解向量数据库、向量搜索和 Python 中用于存储和查询相似向量的 Langchain 包的基础知识。为了开始我们的学习之旅，我们将从一个名为“嵌入”的关键概念开始。嵌入是一种以机器可理解的格式向机器表示数据的方法。
    featured image - 矢量数据库 - Python 中矢量搜索和 Langchain 包的基础知识
    programming #programming #machine-learning
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    @shyamganesh

    Shyam Ganesh S

    An IT professional with a keen interest in delving into the realm of Machine Learning.

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